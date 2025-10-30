Prisma Electronics: έτοιμη για την εκτόξευση του νανοδορυφόρου MICE-1

Η Prisma Electronics ανακοινώνει την εκτόξευση στο διάστημα του MICE-1 – του πρώτου ελληνικού IoT νανοδορυφόρου – εντός του Νοεμβρίου. Σχεδιασμένος και κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, ο δορυφόρος θα εκτοξευθεί μέσω του SpaceX Falcon 9 (στο πλαίσιο της Transporter-Rideshare Mission), σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο σημείο για την ελληνική πρόοδο στη δορυφορική τεχνολογία.

Ένα Γεγονός με Διεθνές Ενδιαφέρον

Η κατασκευή του MICE-1 αντιπροσωπεύει τον πρώτο πλήρη ελληνικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη κατασκευή δορυφόρου που προορίζεται ειδικά για τη Ναυτιλία και θα λειτουργεί σε απαιτητικές συνθήκες, όπως μετά από φυσικές καταστροφές.

Η Ελλάδα, μέσω της Prisma Electronics, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών στη Ναυτιλία, με έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την ενισχυμένη κυβερνοασφάλεια και την προετοιμασία για το νέο κανονιστικό πλαίσιο που αναμένεται να ισχύσει μετά το 2028.

Το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο για τις δυνατότητες της χώρας στο πεδίο της διαστημικής τεχνολογίας και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλίας για πλοία φιλικότερα προς το περιβάλλον και με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Η Prisma Electronics συνεργάστηκε έως σήμερα με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και πέρασε επιτυχώς το σύνολο των διεθνών προδιαγραφών ποιότητας της ESA, της SpaceX και της Exolaunch. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι το έργο δεν έχει μόνο ελληνική, αλλά και ευρωπαϊκή και διεθνή σημασία, αποτελώντας ευρωπαϊκή πρωτιά.

Δήλωση Χρήστου Γιορδαμλή – Διευθύνων Σύμβουλος, Prisma Electronics S.A.

Η εκτόξευση του MICE-1 σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική τεχνολογία και τη συμμετοχή της Prisma Electronics στο ευρωπαϊκό διαστημικό γίγνεσθαι. Αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας, συνεργασίας και αφοσίωσης από όλη την ομάδα της Prisma Electronics, που κατάφερε να μετατρέψει μια φιλόδοξη ιδέα σε ένα απτό επίτευγμα. Εκεί που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, με την χρηματοδότηση του ΕΛΛΑΔΑ 2.0, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Ο MICE-1 δεν είναι μόνο ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος που σχεδιάστηκε για επιχειρησιακή αξιοποίηση, η πρώτη αποστολή Ελληνικής επιχείρησης σε συνεργασία με Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, είναι ένα σύμβολο της ικανότητας της χώρας μας να καινοτομεί, να συνεργάζεται και να προσφέρει λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο στη ναυτιλία και το περιβάλλον, στην σύγχρονη παρακολούθηση σημαντικών δομών. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην ευρωπαϊκή διαστημική προσπάθεια, φέρνοντας την Ελλάδα πιο κοντά στο διάστημα, σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον και σε έναν πιο ασφαλή πλανήτη για την Ναυτιλία και τους ανθρώπους.

Τεχνικές Προδιαγραφές – Ένας Δορυφόρος που Κάνει τη Διαφορά

Ο MICE-1 είναι ένας 3U CubeSat βάρους 6 κιλών, εξοπλισμένος με:

• Δέκτη AIS (Automatic Identification System) για συλλογή σημάτων πλοίων από οπουδήποτε στον πλανήτη.

• Συστήματα επικοινωνίας TMTC (Τηλεμετρία, Εντοπισμός, Έλεγχος) σε S-Band και VHF/UHF, συνδεδεμένα με σταθμούς ελέγχου.

• Ειδικό πολυκαναλικό IoT S-band πομποδέκτη για άμεση επικοινωνία με εξοπλισμένα πλοία LAROS και λοιπά σημεία ενδιαφέροντος.

• Αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας και ελέγχου, αποτελούμενο από ηλιακά πάνελ, ειδική μπαταρία και σύστημα ακριβούς τροχιακού ελέγχου.

• Αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης (AI on the edge) για επεξεργασία δεδομένων απευθείας στο δορυφόρο.

• Επαυξημένα πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας στην αποστολή και λήψη δεδομένων.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιήθηκαν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Prisma Electronics, με άμεση και έμμεση συμμετοχή περισσότερων από 45 εξειδικευμένων μηχανικών της εταιρείας, σε στενή συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), το οποίο έχει αναλάβει τη λειτουργία του κυρίως Σταθμού Εδάφους, καθώς και με κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες όπως οι Endurosat, GoSpace και IC-SPACE.

Ο δορυφόρος πέρασε επιτυχώς από πληθώρα λειτουργικών ελέγχων που ζήτησαν η ESA και η SpaceX, όπως δοκιμές υψηλής επιτάχυνσης και δοκιμές θερμοκρασίας–κενού (TVAC), και στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 έλαβε την τελική έγκριση εκτόξευσης (FAR – Final Acceptance Review).

Ο MICE-1 βρίσκεται ήδη σε ειδικό θάλαμο της Exolaunch στις εγκαταστάσεις της SpaceX, έτοιμος προς εκτόξευση.

Σύνδεση Θάλασσας–Διαστήματος: Ο MICE-1 Επεκτείνει το LAROS

Ο MICE-1 δεν είναι απλώς ένας ακόμη δορυφόρος· είναι η δορυφορική επέκταση του LAROS – του συστήματος ναυτιλιακής παρακολούθησης της Prisma – που ήδη εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό εμπορικών πλοίων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τη λειτουργία τους με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λιγότερες βλάβες.

Σήμερα, το LAROS παρέχει συνεχή παρακολούθηση των αισθητήρων του πλοίου μέσω IoT συσκευών που σχεδιάζει και παράγει η ίδια η εταιρεία, αξιοποιώντας δίκτυα επικοινωνιών όπως Starlink, Inmarsat, 5G κ.ά.

Ο MICE-1 θα επιτρέψει τη δοκιμή τεχνολογιών αιχμής για την ανταλλαγή δεδομένων και εντολών με πλοία και άλλες κρίσιμες υποδομές, ακόμη και όταν τα κύρια συστήματα επικοινωνίας δεν λειτουργούν.

Τα δεδομένα θα μεταδίδονται από τη Γη (τα πλοία) προς το Διάστημα (τον MICE-1) και θα επιστρέφουν ως στρατηγικές πληροφορίες για:

Πραγματικό χρόνο ταυτοποίησης και εντοπισμό πλοίων οπουδήποτε στη Γη.

Άμεση επικοινωνία χωρίς μεσολάβηση άλλων δικτύων για επείγουσες εντολές ή ενημέρωση κατάστασης.

Δημιουργία νέων υβριδικών πολυκαναλικών μοντέλων επικοινωνίας μέσω διαστημικών σχηματισμών, με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και υψηλή ασφάλεια.

μέσω διαστημικών σχηματισμών, με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και υψηλή ασφάλεια. Προηγμένη ανάλυση κινδύνων , αξιοποιώντας αλγορίθμους που εκτελούνται στον ίδιο τον δορυφόρο.

, αξιοποιώντας αλγορίθμους που εκτελούνται στον ίδιο τον δορυφόρο. Αυξημένη κυβερνοασφάλεια στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Αυτό επαυξάνει τη θαλάσσια ασφάλεια και βελτιστοποιεί τις λειτουργίες της ναυτιλίας: η Prisma δεν περιορίζεται στη συλλογή και μετάδοση δεδομένων, αλλά προσφέρει προβλεπτικές δυνατότητες που αποτρέπουν συμβάντα πριν συμβούν ή μειώνουν τις επιπτώσεις τους, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ευρωπαϊκή Συνεργασία και Μελλοντικά Σχέδια

Ο MICE-1 υλοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΛΛΑΔΑ 2.0 και στο πλαίσιο του Εθνικού Ελληνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, το οποίο έχει ανατεθεί στην ESA, η οποία και επιβλέπει την όλη προσπάθεια.

Η Prisma Electronics σχεδιάζει την περαιτέρω εξέλιξη και επέκταση του συστήματος, τόσο αυτόνομα όσο και μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα διαθέτει απλώς έναν δορυφόρο στο διάστημα, αλλά ένα ολόκληρο δίκτυο ελληνικής κατασκευής υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με αυτή τη δυναμική, η Prisma Electronics καθιερώνει τη χώρα μας ως πυλώνα της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας και παραγωγής.

Σημασία για την Εταιρεία και τη Χώρα

Για την Prisma Electronics, ο MICE-1 αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα: η εταιρεία περνά από την ερευνητική και αναπτυξιακή φάση στη διεθνή πρωτοπορία στην ανάπτυξη δορυφορικών λύσεων με πραγματική εφαρμογή στη ναυτιλία, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και σε άλλα κρίσιμα πεδία.

Είναι η μεγάλη στιγμή της εταιρείας και των ανθρώπων της, που εργάστηκαν με επιμονή για να γίνει εφικτό το όνειρο: μια ελληνική εταιρεία να έχει τον δικό της ρόλο σε μια νέα διαστημική εποχή.

Η Prisma Electronics συμμετέχει επίσης ενεργά στους νανοδορυφόρους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα μοναδικό οικοσύστημα για νέους επιστήμονες και ενισχύοντας τη δυνατότητα της χώρας να συμμετέχει στις παγκόσμιες εξελίξεις.

Η εταιρεία συνεργάστηκε αποτελεσματικά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αντιμετωπίζοντας πλήθος νομικών ζητημάτων που οδήγησαν σε μια σύγχρονη διαστημική πολιτική και νομοθεσία στη χώρα, ενώ κάλυψε όλες τις απαιτήσεις αδειοδότησης από ITU, NASA και ESA.

Το έργο υλοποιήθηκε κατόπιν της πρωτοβουλίας της Ελληνικής Κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει, μέσω του ΕΛΛΑΔΑ 2.0, την πρόταση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και το si-Cluster. Η συνέχιση και εξέλιξη αυτών των έργων αποτελεί το επόμενο στοίχημα της χώρας.

Για την Ελλάδα, ο MICE-1 αποδεικνύει ότι η χώρα μπορεί να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να εκτοξεύει δικούς της δορυφόρους – κάτι που επιτυγχάνουν μόνο λίγες χώρες παγκοσμίως.

Η Prisma Electronics της Αλεξανδρούπολης είναι πλέον το σύμβολο αυτής της ικανότητας.

Ένα Μεγάλο Ευχαριστώ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο διαστημικό και μαγευτικό ταξίδι τεχνολογίας και γνώσης της Prisma Electronics. Μείνετε συντονισμένοι.