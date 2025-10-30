Η LG παρουσιάζει χειρουργική οθόνη 4K με έξυπνες λειτουργίες

Η LG παρουσιάζει τη νέα χειρουργική οθόνη 4K 31,5 ιντσών (μοντέλο 32HS710S). Η νέα οθόνη έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τη ροή εργασίας στο χειρουργείο, συνδυάζοντας ευκρινή ποιότητα εικόνας 4K (3.840 x 2.160) με έξυπνες λειτουργίες που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση του χρήστη και την λειτουργική αποδοτικότητα. Η οθόνη έχει λάβει πιστοποίηση 510(k) από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA), γεγονός που επιτρέπει πλέον τη διάθεσή της και στην αμερικανική αγορά.

Η 32HS710S ενσωματώνει μια σειρά από λειτουργίες που διευκολύνουν και απλοποιούν την αλληλεπίδραση των επαγγελματιών υγείας με τα οπτικά δεδομένα. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν ανεξάρτητα τις παραμέτρους εικόνας για κάθε πηγή εισόδου, προσαρμόζοντας την απεικόνιση από πολλαπλές ιατρικές συσκευές στις ανάγκες τους. Επιπλέον, ειδικά hotkeys επιτρέπουν την άμεση ενεργοποίηση των προτιμώμενων λειτουργιών προβολής και των διατάξεων Picture-by-Picture (PBP), διευκολύνοντας την αλλαγή ρυθμίσεων με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η οθόνη 4K IPS έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει καθαρές, λεπτομερείς εικόνες με σταθερή χρωματική απόδοση από ευρεία γωνία θέασης. Διαθέτει τυπική φωτεινότητα 800 cd/m² και καλύπτει περίπου το 95% του χρωματικού χώρου DCI-P3. Σύμφωνα με το πρότυπο DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), η οθόνη αποτελεί υψηλής ποιότητας λύση για την απεικόνιση δεδομένων από ποικίλες ιατρικές συσκευές απεικόνισης.

Για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του περιβάλλοντος χειρουργείου, η 32HS710S διαθέτει ανθεκτικό γυαλί με τεχνολογία Optical Bonding καθώς και επιστρώσεις Anti-Glare, Anti-Reflection και Anti-Fingerprint, οι οποίες διατηρούν την καθαρότητα της εικόνας ακόμη και κάτω από έντονο χειρουργικό φωτισμό. Η οθόνη διαθέτει πιστοποίηση αντοχής IP45 για το εμπρόσθιο μέρος, IP32 για το πίσω και ανθεκτικότητα κρούσης IK06. Με βάρος περίπου 9,2 κιλά, μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορους βραχίονες οθονών χειρουργείου, προσφέροντας ευελιξία εγκατάστασης.

Για αδιάλειπτη λειτουργία, η οθόνη είναι εξοπλισμένη με Failover Input Switch, το οποίο πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή σε εφεδρική πηγή σε περίπτωση διακοπής του κύριου σήματος. Το χαρακτηριστικό αυτό ενισχύει την αξιοπιστία, ενώ η οθόνη προσφέρει και πολλαπλές επιλογές προβολής, όπως τετραπλή εικόνα PBP, Picture-in-Picture (PIP) για παρακολούθηση πολλών πηγών ταυτόχρονα, καθώς και Mirror και Rotation Modes για εύκολη προσαρμογή του προσανατολισμού της εικόνας. Επίσης, η λειτουργία Clone Screen επιτρέπει εκπαίδευση και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.

«Κατά την ανάπτυξη της 32HS710S, εστιάσαμε στην πρακτική ενίσχυση της αποδοτικότητας για τις χειρουργικές ομάδες – για τις οποίες ο χρόνος και η συγκέντρωση είναι κρίσιμοι παράγοντες», δήλωσε ο YS Lee, επικεφαλής του IT Business της LG Media Entertainment Solution Company. «Ενσωματώνοντας αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις οθόνης, χειρισμούς ενός αγγίγματος και αξιόπιστα εφεδρικά συστήματα, στοχεύουμε να παρέχουμε εργαλεία που υποστηρίζουν το ιατρικό προσωπικό ώστε να παραμένει συγκεντρωμένο στη φροντίδα του ασθενούς».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιατρικές οθόνες της LG και πώς μπορούν να βελτιώσουν τη χρωματική πιστότητα, την καθαρότητα εικόνας και τη ροή εργασίας στο χειρουργείο, επικοινωνήστε με εκπρόσωπο της LG για επιπλέον πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε εξειδικευμένη παρουσίαση.