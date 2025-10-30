Φάρος AI Factory: το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο ΤΝ με νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης, με την ονομασία «Φάρος AI Factory», προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που παρουσίασε χθες ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Με το νομοσχέδιο αυτό ιδρύεται η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Α.Ε.», η οποία θα αποτελέσει τον εθνικό κόμβο ανάπτυξης, διάχυσης και αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ελλάδα.
Στο νέο φορέα θα συμμετέχουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με ποσοστό 30%, και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) με ποσοστό 70%. Στόχος είναι η ενίσχυση της εθνικής ικανότητας καινοτομίας μέσα από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ΤΝ, ενταγμένου στο ευρωπαϊκό δίκτυο AI Factories που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο «Φάρος AI Factory» φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής καινοτομίας και γέφυρα μεταξύ επιστήμης, επιχειρηματικότητας και δημόσιας πολιτικής, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.
Η δραστηριότητά του θα επικεντρωθεί σε τρεις στρατηγικούς τομείς: την Υγεία, την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Εργοστάσιο ΤΝ θα προσφέρει:
- Πρόσβαση σε υπερυπολογιστικούς πόρους, όπως ο Δαίδαλος, καθώς και σε μεγάλα δεδομένα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
- Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, μέσα από προγράμματα επιτάχυνσης και πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια.
- Ανάπτυξη προϊόντων ΤΝ υψηλής αξιοπιστίας, απόλυτα εναρμονισμένων με τον ευρωπαϊκό κανονισμό AI Act.
- Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με προγράμματα κατάρτισης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και προσέλκυσης ταλέντων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
- Διασύνδεση με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως τα EDIHs, τα Data Spaces, καθώς και τα εμβληματικά έργα DeployAI, ALT-EDIC4EU και LLMs4EU.
Τελικός στόχος του εγχειρήματος είναι η ένταξη της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό δίκτυο AI Factories, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός διασυνοριακού οικοσυστήματος καινοτομίας που θα ενισχύσει την τεχνολογική αυτονομία και την αναπτυξιακή δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.