Η Samsung ανακοινώνει τους φιναλίστ του πρώτου Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Solve for Tomorrow 2025

Η Samsung ανακοίνωσε τους 10 φιναλίστ του πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Samsung Solve for Tomorrow, που θα διεξαχθεί στο Μιλάνο στις 30 Οκτωβρίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ομάδα Supervision, η νικήτρια ομάδα του πανελλήνιου τελικού, που διεξήχθη τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα. Η ομάδα Supervision απαρτίζεται από τις μαθήτριες Αφροδίτη Κουτσικάκη, Έλενα Αγροδήμου και Εμμέλεια Καλαϊτζη.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πρώτο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Samsung Solve for Tomorrow και για τη διάκριση της ομάδας Supervision, που εκπροσωπεί επάξια τη χώρα μας στον τελικό του Μιλάνου», δήλωσε η Ειρήνη Βασιλείου, Επικεφαλής του τμήματος Brand and Communication στη Samsung Electronics Hellas και συνέχισε: «Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει πως το ελληνικό ταλέντο, η δημιουργικότητα και το πάθος για καινοτομία μπορούν να ξεπεράσουν κάθε σύνορο. Μέσα από το πρόγραμμα Solve for Tomorrow, δίνουμε στους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ιδέες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ως δύναμη θετικής αλλαγής. Η ομάδα Supervision αποτελεί έμπνευση για όλους μας και ενισχύει το όραμά μας να στηρίζουμε τις νέες γενιές που τολμούν να φανταστούν ένα καλύτερο αύριο».

Οι ιδέες των 10 φιναλίστ επιλέχθηκαν από μία επιτροπή κριτών, οι οποίοι αξιολόγησαν τους υποψηφίους με βάση τη δημιουργικότητα (Ιδέα), την ποιότητα (υλοποίηση) και τον αντίκτυπο (κλιμάκωση) — σε διαφορετικές κατηγορίες. Αυτές περιλάμβαναν τη Βιωσιμότητα, την Υγεία και την «Κοινωνική Αλλαγή μέσω του Αθλητισμού & της Τεχνολογίας». Η τελευταία αποτελεί μία από τις παγκόσμιες θεματικές του φετινού διαγωνισμού. Η νέα αυτή κατηγορία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση να εμπνεύσει τους νέους να γίνουν φορείς αλλαγής, συνδυάζοντας την ενωτική δύναμη του αθλητισμού με την τεχνολογία αιχμής.

Οι 5 ομάδες που θα κερδίσουν στο διαγωνισμό θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στα κεντρικά γραφεία της Samsung στην Κορέα το 2026, για μια ξενάγηση που θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης.

Οι 10 φιναλίστ και οι ιδέες τους είναι οι εξής:

Ελλάδα: Η ομάδα Supervision θα παρουσιάσει το “BrailleVoice”, ένα καινοτόμο σύστημα που αξιοποιεί την τεχνολογία των QR codes για να μεταμορφώσει την εμπειρία των αγορών στα σούπερ μάρκετ για τα άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης, προσβάσιμης εφαρμογής για κινητά, οι χρήστες μπορούν να σαρώνουν κωδικούς στα ράφια και τους διαδρόμους, λαμβάνοντας άμεσα ηχητικές πληροφορίες για κατηγορίες προϊόντων, όπως τιμές, συστατικά και ημερομηνία λήξης. Η ιδέα στοχεύει στην κατάργηση των εμποδίων πρόσβασης στην πληροφορία, προσφέροντας πρωτοφανή αυτονομία, ανεξαρτησία και ασφάλεια σε μια βασική καθημερινή δραστηριότητα.

Η ομάδα Supervision θα παρουσιάσει το “BrailleVoice”, ένα καινοτόμο σύστημα που αξιοποιεί την τεχνολογία των QR codes για να μεταμορφώσει την εμπειρία των αγορών στα σούπερ μάρκετ για τα άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης, προσβάσιμης εφαρμογής για κινητά, οι χρήστες μπορούν να σαρώνουν κωδικούς στα ράφια και τους διαδρόμους, λαμβάνοντας άμεσα ηχητικές πληροφορίες για κατηγορίες προϊόντων, όπως τιμές, συστατικά και ημερομηνία λήξης. Η ιδέα στοχεύει στην κατάργηση των εμποδίων πρόσβασης στην πληροφορία, προσφέροντας πρωτοφανή αυτονομία, ανεξαρτησία και ασφάλεια σε μια βασική καθημερινή δραστηριότητα. Γαλλία: Το Liova είναι ένα οικολογικά σχεδιασμένο power bank που χρησιμοποιεί εξαρτήματα από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως αχρησιμοποίητα κινητά. Προάγει την κυκλική οικονομία, ενώ προσφέρει μια έξυπνη και βιώσιμη λύση στις ενεργειακές ανάγκες. Δίνοντας μια δεύτερη ζωή σε αυτά τα εξαρτήματα, οι μαθητές δημιούργησαν πρόσθετη αξία και απέδειξαν βασικές δεξιότητες που αναμένονται σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Liova είναι ένα οικολογικά σχεδιασμένο power bank που χρησιμοποιεί εξαρτήματα από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως αχρησιμοποίητα κινητά. Προάγει την κυκλική οικονομία, ενώ προσφέρει μια έξυπνη και βιώσιμη λύση στις ενεργειακές ανάγκες. Δίνοντας μια δεύτερη ζωή σε αυτά τα εξαρτήματα, οι μαθητές δημιούργησαν πρόσθετη αξία και απέδειξαν βασικές δεξιότητες που αναμένονται σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Γερμανία: Το SkillFIT είναι μια πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη, που εστιάζει στην ατομική πρόοδο της φυσικής αγωγής στα σχολεία αντί για βαθμούς, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς στην προώθηση της κίνησης, με έμφαση στην αυτοβελτίωση και το κίνητρο.

Το SkillFIT είναι μια πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη, που εστιάζει στην ατομική πρόοδο της φυσικής αγωγής στα σχολεία αντί για βαθμούς, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς στην προώθηση της κίνησης, με έμφαση στην αυτοβελτίωση και το κίνητρο. Ηνωμένο Βασίλειο: Το CuraStep, ένα έξυπνο βιομετρικό παπούτσι IoT, βοηθά διαβητικούς και άτομα με έλκη ποδιών να παραμείνουν δραστήριοι και να αποτρέψουν επιπλοκές, παρέχοντας προστασία ενάντια σε τραυματισμούς. Προσφέρει πλεονεκτήματα και σε επαγγελματίες αθλητές με διαβητική νευροπάθεια.

Το CuraStep, ένα έξυπνο βιομετρικό παπούτσι IoT, βοηθά διαβητικούς και άτομα με έλκη ποδιών να παραμείνουν δραστήριοι και να αποτρέψουν επιπλοκές, παρέχοντας προστασία ενάντια σε τραυματισμούς. Προσφέρει πλεονεκτήματα και σε επαγγελματίες αθλητές με διαβητική νευροπάθεια. Ιταλία: Η εφαρμογή Kroove συνδέει τους νέους Ιταλούς μέσα από κοινά αθλητικά ενδιαφέροντα και τοπικές εγκαταστάσεις, καλλιεργώντας συμπεριληπτικές κοινότητες και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στους αναξιοποίητους πόρους και την ανάγκη για πραγματική κοινωνική αλληλεπίδραση.

Η εφαρμογή Kroove συνδέει τους νέους Ιταλούς μέσα από κοινά αθλητικά ενδιαφέροντα και τοπικές εγκαταστάσεις, καλλιεργώντας συμπεριληπτικές κοινότητες και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στους αναξιοποίητους πόρους και την ανάγκη για πραγματική κοινωνική αλληλεπίδραση. Λιθουανία: Με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει παλαιότερες πωλήσεις και εξωτερικούς παράγοντες (καιρός, συμβάντα), το Minova βελτιστοποιεί τη διαχείριση αποθεμάτων εστιατορίων, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων και το κόστος, συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει παλαιότερες πωλήσεις και εξωτερικούς παράγοντες (καιρός, συμβάντα), το Minova βελτιστοποιεί τη διαχείριση αποθεμάτων εστιατορίων, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων και το κόστος, συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ουγγαρία: Το My Hormone παρέχει ολοκληρωμένους εκπαιδευτικούς πόρους για την ορμονική ισορροπία των γυναικών, καλύπτοντας τα κενά στην εκπαίδευση δημόσιας υγείας και εξασφαλίζοντας τη στήριξη επαγγελματικών οργανισμών, ώστε να ενδυναμώσει τη μακροπρόθεσμη κατανόηση και διαχείριση σύνθετων παθήσεων, όπως το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS).

Το My Hormone παρέχει ολοκληρωμένους εκπαιδευτικούς πόρους για την ορμονική ισορροπία των γυναικών, καλύπτοντας τα κενά στην εκπαίδευση δημόσιας υγείας και εξασφαλίζοντας τη στήριξη επαγγελματικών οργανισμών, ώστε να ενδυναμώσει τη μακροπρόθεσμη κατανόηση και διαχείριση σύνθετων παθήσεων, όπως το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS). Πολωνία: Το ExerTherapy υποστηρίζει την ευεξία μαθητών στο σχολείο. Ένα στατικό ποδήλατο για άσκηση μεταξύ μαθημάτων προάγει τη δραστηριότητα και την εκτόνωση των συναισθημάτων, ενώ παράλληλα παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Το ExerTherapy υποστηρίζει την ευεξία μαθητών στο σχολείο. Ένα στατικό ποδήλατο για άσκηση μεταξύ μαθημάτων προάγει τη δραστηριότητα και την εκτόνωση των συναισθημάτων, ενώ παράλληλα παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Ρουμανία: Το Optimum είναι ένα έξυπνο αθλητικό παπούτσι που συνδυάζει βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, άνεση και παρακολούθηση υγείας (παλμός, οξυγόνο στο αίμα). Παρέχει προστασία από νερό, σκόνη και τραυματισμούς.

Το Optimum είναι ένα έξυπνο αθλητικό παπούτσι που συνδυάζει βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, άνεση και παρακολούθηση υγείας (παλμός, οξυγόνο στο αίμα). Παρέχει προστασία από νερό, σκόνη και τραυματισμούς. Τσεχία: Αυτά τα προσιτά έξυπνα γυαλιά χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να μεταφράζουν οπτικές σκηνές σε λεκτικές περιγραφές. Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνουν άτομα με προβλήματα όρασης, προσφέροντας υποστήριξη στον καθημερινό προσανατολισμό και στη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, αποτελώντας μια λύση που βελτιώνει την ποιότητα ζωής σε πολύ μικρότερο κόστος από ό,τι οι υφιστάμενες συσκευές.

«Η ποιότητα και η καινοτομία που παρουσίασαν οι συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη στο πρόγραμμα Solve For Tomorrow 2025 ήταν εντυπωσιακές», δήλωσε ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Electronics Europe. «Οι 10 φιναλίστ θα πρέπει να είναι πολύ περήφανοι για αυτό το επίτευγμα και ανυπομονούμε να τους υποδεχτούμε στο Μιλάνο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Samsung «Solve for Tomorrow» έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει νέους από όλο τον κόσμο να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία design thinking και τις δεξιότητες STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) για να επιλύσουν πραγματικές προκλήσεις στις τοπικές κοινότητές τους, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον.

Έχοντας ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2010, το πρόγραμμα επεκτάθηκε στην Ευρώπη το 2019, ξεκινώντας από τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ιταλία. Από το 2025, το πρόγραμμα υλοποιείται σε 20 ευρωπαϊκές χώρες (Άγιος Μαρίνος, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Εσθονία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία και Φινλανδία), με περίπου 38.000 συμμετέχοντες το 2024. Τα τελευταία 15 χρόνια, σχεδόν 2,8 εκατομμύρια μαθητές σε περισσότερες από 68 χώρες έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα.