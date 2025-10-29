Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι προειδοποιούν: Η Ευρώπη χάνει τον αγώνα του 5G

Σε μια παρέμβαση υψηλού επιπέδου, είκοσι τρεις ηγέτες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυνόντων Συμβούλων των BT, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Vodafone, Ericsson και Nokia, απέστειλαν επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εκφράζοντας την «σοβαρή ανησυχία» τους. Σημειώνοντας ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που η Κομισιόν έθεσε ως στόχο την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, οι ηγέτες του κλάδου τονίζουν ότι η ψηφιοποίηση και η συνδεσιμότητα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτό, όπως «επισήμαναν πέρυσι οι κύριοι βιομηχανικοί ηγέτες της Ευρώπης». Χαιρετίζουν την «πολύ αναγκαία προσπάθειά για μεταρρύθμιση», αλλά εκφράζουν το φόβο ότι, όσον αφορά την ψηφιακή πολιτική, αυτή «μπορεί να χαθεί λόγω της αντίστασης στην αλλαγή».

Η επιστολή κατηγορεί ευθέως την Κομισιόν για «αργές και δειλές ενέργειες», οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις «τολμηρές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται επειγόντως για την εξασφάλιση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης». Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι το πολιτικό πρόγραμμα της Προέδρου, όπως εκφράστηκε στα «Mission Letters» και υποστηρίχθηκε από τις σχετικές συστάσεις της έκθεσης του Mario Draghi (που δημοσιεύτηκε πριν ένα χρόνο), «αξίζει να εφαρμοστεί με τον υψηλότερο βαθμό φιλοδοξίας». Αντ’ αυτού, όπως επισημαίνουν, ενώ οι κορυφαίες παγκόσμιες οικονομίες βασίζονται σε κορυφαίες ψηφιακές υποδομές, η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Ευρώπη, που «κάποτε ηγείτο», πλέον «υστερεί» έναντι άλλων μεγάλων αγορών.

Η Ασία και οι ΗΠΑ, όπως αναφέρει η επιστολή, «συνδύασαν τεράστια κεφάλαια και κλίμακα για να ηγηθούν». Εν τω μεταξύ, «για χρόνια η Ευρώπη επέλεγε τον κατακερματισμό και πολιτικές καταστροφής αξίας». Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους CEOs, είναι η «απώλεια της ηγεσίας στη συνδεσιμότητα» και η εμφάνιση «πραγματικών απειλών για τη μελλοντική ψηφιακή ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια της Ευρώπης». Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι ενδεικτικά, καθώς μόλις το 2% των Ευρωπαίων συνδέεται σε δίκτυα 5G standalone, σε σύγκριση με το 25% των Αμερικανών (ένας στους τέσσερις) και πάνω από το 77% στην Κίνα.

«Τεράστιες ευκαιρίες, τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές, χάνονται ήδη», όπως προειδοποιούν, «κυρίως στην άντληση της μέγιστης αξίας από τα βιομηχανικά δεδομένα και στην εξερεύνηση του πραγματικού δυναμικού της Τεχνητής Νοημοσύνης». Με το 84% όλων των παγκόσμιων συνδέσεων στο διαδίκτυο να πραγματοποιείται μέσω κινητών δικτύων πέρυσι, η ανάγκη για 5G standalone πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Οι βιομηχανικοί πυλώνες της Ευρώπης, «από την αυτοκινητοβιομηχανία έως το fintech, μπορεί σύντομα να μοιάζουν με χάρτινους πύργους» χωρίς τη συνδεσιμότητα που απαιτείται «για να εξερευνήσουν, να κλιμακώσουν και να αξιοποιήσουν νέες υπηρεσίες».

Η παροχή και η διατήρηση κορυφαίων ψηφιακών υποδομών δεν είναι φθηνή, όπως αναγνωρίζει η επιστολή, σημειώνοντας ότι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη έχουν επενδύσει πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία στην ανάπτυξη του 5G, «με τις εργασίες να συνεχίζονται». Ωστόσο, τονίζουν, «η κλίμακα έχει σημασία». Η Ευρώπη έχει περισσότερους από 100 παρόχους κινητής τηλεφωνίας σε 27 χώρες. «Εκτός εάν η Επιτροπή αναλάβει τολμηρή δράση με σαφώς δηλωμένη πρόθεση να αντιμετωπίσει την ανάγκη για κλίμακα», οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες «θα συνεχίσουν να στερούνται της δύναμης να επενδύουν με τον ίδιο ρυθμό με τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ, την Ασία και άλλες αγορές».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νόμος για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act – DNA) χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμη ευκαιρία». Η «κυριαρχία, η ασφάλεια και η ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύει τις αξίες της βασίζεται στο να εκπληρώσει η Επιτροπή την υπόσχεσή της για σοβαρή μεταρρύθμιση». Μια υποεπενδεδυμένη υποδομή, υπογραμμίζουν, αποτελεί «δομικό εμπόδιο» για τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες ώστε «να ανταγωνιστούν παγκοσμίως», εμποδίζοντας την «ασφαλή, ανθεκτική και υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα και υπολογιστική ισχύ» που απαιτείται σε όλες τις βιομηχανίες, όπως «η κινητικότητα, η ενέργεια ή η Βιομηχανία 4.0».

Ένα «φιλόδοξο ρυθμιστικό πλαίσιο με όραμα το μέλλον» είναι επομένως «κεντρικής σημασίας στον αγώνα της Ευρώπης να γίνει ξανά ένας ελκυστικός τόπος για επενδύσεις». Η Επιτροπή, απαιτούν οι CEOs, «πρέπει να δράσει τολμηρά» ώστε να αναγνωρίσει τη «σύνδεση μεταξύ κλίμακας και επενδύσεων» και να προωθήσει ένα «πολύ απλουστευμένο ρυθμιστικό πλαίσιο» το οποίο «αυξάνει τις επενδυτικές ικανότητες για όλους τους βιομηχανικούς τομείς στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της υπολογιστικής ισχύος».

«Το δικό σας κάλεσμα προς την Επιτροπή έγινε πριν από ένα χρόνο», υπενθυμίζουν οι 23 ηγέτες. Δηλώνοντας έτοιμοι να υποστηρίξουν την Πρόεδρο «και το Σώμα των Επιτρόπων», καλούν την ΕΕ να εισέλθει στο 2026 με ένα «σαφές σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση των επενδύσεων στα ψηφιακά δίκτυα της Ευρώπης», τα οποία χαρακτηρίζουν «βασικούς διευκολυντές της ανάπτυξης, της ασφάλειας, της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη». Η επιστολή καταλήγει με την επείγουσα προειδοποίηση: «Είναι μια ευκαιρία που απλά δεν μπορεί να χαθεί. Η Επιτροπή σας πρέπει να δράσει τώρα».