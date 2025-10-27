Η ζήτηση για ΤΝ οδηγεί τις τεχνολογικές εταιρείες σε έκρηξη δανεισμού

Ο τοκοφόρος δανεισμός περίπου 1.300 από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας περίπου το 1,35 τρισεκατομμύριο δολάρια, λόγω της εκρηκτικής αύξησης της ζήτησης για υπηρεσίες generative τεχνητής νοημοσύνης και για τα κέντρα δεδομένων που τις τροφοδοτούν. Το ποσό αυτό, έως το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, αντιπροσωπεύει μια ετήσια αύξηση 16% που αποτελεί τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το 17% που καταγράφηκε το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο του 2021, όταν τα χαμηλά επιτόκια πυροδότησαν τον δανεισμό λόγω της παγκόσμιας νομισματικής χαλάρωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα δεδομένα προέρχονται από την QUICK FactSet.

Η απότομη αύξηση πηγάζει από τη μετατόπιση των επιχειρηματικών μοντέλων από το λογισμικό που απαιτεί ελάχιστα πάγια, το οποίο χρειάζεται λίγες υποδομές, στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απαιτεί κέντρα δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, που επικαλείται το Nikkei Asia, ο τοκοφόρος δανεισμός της Oracle έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια φτάνοντας τα 111,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία, σε συνεργασία με την OpenAI και τον Όμιλο SoftBank, σχεδιάζει να επενδύσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Τον Σεπτέμβριο, εξέδωσε εταιρικά ομόλογα συνολικού ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρήματα τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιήσει για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο συνολικός τοκοφόρος δανεισμός πέντε αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, των Amazon, Microsoft, Apple, Meta και Alphabet που είναι η μητρική της Google, έχει φτάσει τα 457 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό 2,8 φορές υψηλότερο από ό,τι πριν από 10 χρόνια. «Εάν καταλήξουμε να δαπανήσουμε λανθασμένα μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, νομίζω ότι αυτό θα είναι προφανώς πολύ ατυχές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, τον περασμένο μήνα. «Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι στην πραγματικότητα πιστεύω πως ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στην αντίθετη πλευρά», συνέχισε, εξηγώντας πώς ο κίνδυνος να μείνει κανείς πίσω στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης είναι μεγαλύτερος.

Ο τοκοφόρος δανεισμός του κινεζικού γίγαντα του διαδικτύου Tencent Holdings έχει αυξηθεί στα 57,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό 4,5 φορές υψηλότερο από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Ο Όμιλος Alibaba εξέδωσε εταιρικά ομόλογα ύψους περίπου 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων και άλλων έργων. Εν μέσω παγκόσμιας αφθονίας κεφαλαίων, η ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές στηρίζει τη χρηματοδότηση εταιρικού χρέους. Τα ομόλογα που εξέδωσε η Oracle τον Σεπτέμβριο έλαβαν παραγγελίες περίπου πενταπλάσιες του προσφερόμενου ποσού.

Οι αποδόσεις των ομολόγων της Microsoft που ωριμάζουν το 2027 υποχώρησαν κάτω από τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κατά περιόδους μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, αντανακλώντας την αντίληψη των επενδυτών ότι οι εταιρείες αποτελούν ασφαλέστερα στοιχήματα από τις κυβερνήσεις. Το ποσοστό των εταιρειών με δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια που υπερβαίνει το 1 έχει αυξηθεί στο 13,8%, σημειώνοντας άνοδο 4,9 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με 10 χρόνια πριν. Ενώ σχεδόν το 90% των εταιρειών διαθέτει προς το παρόν την οικονομική ευρωστία να αντέξει την αποπληρωμή του χρέους χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του, οι εταιρείες με υπερβολικό χρέος, όπως ο δείκτης 4,6 της Oracle, έχουν αυξηθεί.

Ο μέσος δείκτης ταχύτητας εναλλαγής παγίων, ο οποίος μετρά πόσο αποτελεσματικά οι εταιρείες παράγουν έσοδα χρησιμοποιώντας φυσικά περιουσιακά στοιχεία, για τις 1.300 εταιρείες έχει υποδιπλασιαστεί από 6,79 πριν από 10 χρόνια σε 3,15 φορές τώρα. Ενώ τα περιουσιακά στοιχεία διογκώνονται λόγω της αγοράς γης, κτιρίων, εξοπλισμού ηλεκτροδότησης και ακριβών επεξεργαστών αιχμής για τα κέντρα δεδομένων, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν ακόμη φτάσει στην κερδοφορία. Μέχρι σήμερα, η υψηλή κερδοφορία των εταιρειών τεχνολογίας υποστηριζόταν από τις δραστηριότητές τους στον τομέα του λογισμικού. Η ανάπτυξη λογισμικού συνεπάγεται υψηλό αρχικό κόστος, αλλά μόλις ολοκληρωθεί ένα λογισμικό, το πρόσθετο κόστος είναι σχετικά χαμηλό, επιτρέποντας στις εταιρείες να κερδίζουν αποτελεσματικά με ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία.

Καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη γίνονται μεγαλύτερες σε κλίμακα, η ροή των κεφαλαίων γίνεται επίσης πιο σύνθετη. Η χρηματοδότηση από τον προμηθευτή, όπου εταιρείες με άφθονη ρευστότητα παρέχουν χρηματοδότηση σε πελάτες για να τους επιτρέψουν να αγοράσουν τα προϊόντα του προμηθευτή, εξαπλώνεται. Ο αμερικανικός κολοσσός επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης Nvidia έχει επενδύσει στην CoreWeave, έναν αμερικανικό πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους τεχνητής νοημοσύνης, και την προμηθεύει κατά προτίμηση με μονάδες επεξεργασίας γραφικών. Η CoreWeave δανείζεται κεφάλαια χρησιμοποιώντας τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών ως εξασφάλιση, διοχετεύοντας αυτά τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει την προμήθεια νέων προϊόντων.

Ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της CoreWeave είναι 3,8, υποδεικνύοντας μια βαριά εξάρτηση από τον δανεισμό. Ο κύκλος ανάπτυξης προϊόντων της Nvidia έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, και, εάν οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών που κατέχει η CoreWeave καταστούν παρωχημένες και η αξία τους μειωθεί, η εταιρεία θα μπορούσε να αναγκαστεί να προβεί σε απομείωση της αξίας τους, οδηγώντας ενδεχομένως στον κίνδυνο να μην μπορεί να εξασφαλίσει κεφάλαιο κίνησης. «Οι εταιρείες πραγματοποιούν επιθετικά αρχικές επενδύσεις για να αποφύγουν να μείνουν πίσω στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Yoshinori Shigemi, στρατηγικός αναλυτής μακροοικονομικών στην Fidelity International. «Η χρηματοδότηση ρέει ομαλά προς το παρόν, αλλά εάν προκύψει κάποιο σημείο συμφόρησης, οι οικονομικά αδύναμες εταιρείες θα μπορούσαν να εξαλειφθούν».