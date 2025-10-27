Η τεχνητή νοημοσύνη καταλύτης για τη μετάβαση των τηλεπικοινωνιών στο cloud

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επιταχύνουν τη μετάβασή τους στο cloud, επειδή επιθυμούν να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες τους χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Η Omdia προβλέπει ότι οι παγκόσμιες δαπάνες σε τεχνολογία cloud και λογισμικό για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα θα αυξηθούν από $17,4 δισεκατομμύρια το 2025 σε $24,8 δισεκατομμύρια έως το 2030. Αυτό δείχνει μια σταθερή ανάπτυξη 7,3 τοις εκατό κάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει μια μεγάλη αλλαγή στην υποδομή.

Για τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων, αυτή η επένδυση αποτελεί παράδειγμα διαχείρισης της μετάβασης από παλαιά συστήματα σε πιο ευέλικτες διαμορφώσεις που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη. Η τάση επιταχύνεται ραγδαία: η Omdia προβλέπει ανάπτυξη 12 τοις εκατό το 2025, διπλάσια σε σχέση με το 2024. Αυτή η αύξηση οφείλεται σε καλύτερα εργαλεία cloud, συστήματα αυτοματισμού και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες δικτύου.

Το κύριο αποτέλεσμα για τις εταιρείες είναι η σημαντικά βελτιωμένη αποδοτικότητα και η ευελιξία των υπηρεσιών. Με τη μετάβαση σε πλατφόρμες βασισμένες στο cloud και στο λογισμικό, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν, επεκτείνουν και διαχειρίζονται τα δίκτυα. Αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία νέων τρόπων δημιουργίας εσόδων και για τη διαχείριση των αναγκών του 5G και του edge computing.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ζωτικό μέρος αυτού του νέου τρόπου λειτουργίας. Η Omdia αναφέρει ότι πάνω από το 62 τοις εκατό των εταιρειών θεωρούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη κρίσιμης σημασίας κατά τη λήψη αποφάσεων για την υποδομή cloud. Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών αρχίζουν να χρησιμοποιούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης εσωτερικής εγκατάστασης (on-site) από εταιρείες όπως η NVIDIA, η Red Hat και η VMware, εκτελώντας τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τα δίκτυα, να προβλέψουν πότε απαιτείται συντήρηση και να εντοπίσουν απάτες. Αυτό είναι παρόμοιο με ό,τι κάνουν άλλες επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Google Vertex AI ή το AWS Bedrock, για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η αλλαγή συνοδεύεται από λειτουργικές προκλήσεις. Το κύριο ζήτημα είναι η μετάβαση από παλαιές εικονικές λειτουργίες δικτύου (VNFs) σε νέες λειτουργίες δικτύου βασισμένες σε containers (CNFs) χωρίς να προκληθούν προβλήματα. Σύμφωνα με την Inderpreet Kaur, Senior Analyst στην Omdia, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών εκσυγχρονίζουν ταχέως την υποδομή τους για να υποστηρίξουν λειτουργίες δικτύου βασισμένες στο cloud (cloud-based network functions) και αυτοματισμό μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός ο εκσυγχρονισμός απαιτεί μια προσεκτική ισορροπία.

«Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών εκσυγχρονίζουν ραγδαία την υποδομή τους για να υποστηρίξουν εγγενείς στο cloud λειτουργίες δικτύου (cloud-native network functions) και αυτοματισμό καθοδηγούμενο από τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε η Kaur. «Η μετάβαση στις CNFs ενθαρρύνει τους παρόχους να εστιάσουν τις επενδύσεις τους σε πλατφόρμες που υποστηρίζουν τόσο VNFs όσο και CNFs».

Ενώ οι δαπάνες για νέες πλατφόρμες που βασίζονται στο Kubernetes αναμένεται να αυξηθούν ταχέως κατά 25 τοις εκατό ετησίως, οι δαπάνες για παλαιότερες διαμορφώσεις αποκλειστικά με VM επιβραδύνονται. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες εργασίες δικτύου παραμένουν σε εσωτερικές εγκαταστάσεις για λόγους απόδοσης και νομικούς λόγους, αλλά η χρήση του δημόσιου cloud αυξάνεται. Η Omdia αναμένει ότι η χρήση του δημόσιου cloud για αυτές τις λειτουργίες και τις εργασίες τεχνητής νοημοσύνης θα αυξηθεί από 3 τοις εκατό το 2024 σε 13 τοις εκατό έως το 2030, καθώς οι μεγάλοι πάροχοι cloud εισάγουν περισσότερες λύσεις ειδικά για τις τηλεπικοινωνίες.

Η μετάβαση στα containers και το Kubernetes δεν είναι ο τελικός στόχος. Επιτρέπει αυτοματοποιημένα συστήματα που προσθέτουν επιχειρηματική αξία. Η μελέτη της Omdia δείχνει ότι η ικανότητα ενός προμηθευτή να αυτοματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία διαχείρισης των συστάδων (clusters) είναι αυτό που τον διαφοροποιεί. Η τυποποίηση των πλατφορμών είναι σημαντική για τη διαχείριση μικτών διαμορφώσεων. Η έκθεση αναφέρει ότι η Red Hat ηγείται στη διαχείριση υποδομών cloud με 25 τοις εκατό της αγοράς, γεγονός που δείχνει την ανάγκη για μια πλατφόρμα που να μπορεί να συνδέσει περιβάλλοντα VNF και CNF.

Το μέλλον της υποδομής εξαρτάται από την ικανότητά της να εκτελεί τεχνητή νοημοσύνη. Η εστίαση πλέον δεν αφορά μόνο την εικονικοποίηση, αλλά τη δημιουργία μιας διάταξης που μπορεί να διαχειριστεί τον αυτοματισμό τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα διαμορφώσει την επόμενη δεκαετία των λειτουργιών. Οι ηγέτες του τεχνολογικού τομέα, όχι μόνο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, πρέπει να γνωρίζουν, σύμφωνα με την εταιρεία, πως η προετοιμασία για το μέλλον με μια έξυπνη διάταξη απαιτεί τη μετάβαση σε μια βάση που να είναι βασισμένη στο cloud, αυτοματοποιημένη και έτοιμη για τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η αλλαγή δεν είναι εύκολη, αλλά η ώθηση στην ταχύτητα και την ευελιξία που προσφέρει αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.