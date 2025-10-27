Η AI της Bank of America στην πλατφόρμα CashPro καταγράφει ρεκόρ χρήσης από εταιρικούς πελάτες

Η Bank of America ανακοίνωσε ρεκόρ υιοθέτησης των δυνατοτήτων AI-driven CashPro Chat και αναζήτησης συναλλαγών (transaction search) από τους εταιρικούς της πελάτες, καθώς οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε λύσεις που προσφέρουν άμεση πληροφόρηση και λειτουργική αποδοτικότητα στη διαχείριση διαθεσίμων.

Η πλατφόρμα CashPro χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρήσεις παγκοσμίως για τη διαχείριση πληρωμών, καταθέσεων, δανείων και εμπορικών συναλλαγών. Η χρήση του CashPro Chat αυξήθηκε κατά 21% σε ετήσια βάση, με σχεδόν το 70% των εταιρικών πελατών να αξιοποιούν το εργαλείο για ενημέρωση λογαριασμών, παρακολούθηση συναλλαγών και επίλυση θεμάτων εξυπηρέτησης. Παράλληλα, το CashPro Search, που λανσαρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2023, έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια αναζητήσεις, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 2,4 εκατομμυρίων αναζητήσεων το γ’ τρίμηνο του 2025, αριθμός-ρεκόρ για τρίμηνο.

«Οι πελάτες αναμένουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες — χωρίς καθυστερήσεις μέσω email ή τηλεφώνου», δήλωσε η Abbey Novack, CashPro Service Product Executive στη Global Payments Solutions (GPS) της Bank of America. «Τα εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης και τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν αυτή την αμεσότητα, βοηθώντας τους πελάτες να λαμβάνουν γρηγορότερες και πιο έξυπνες αποφάσεις».

CashPro Chat: Άμεση Υποστήριξη και Έξυπνη Εξυπηρέτηση

24/7 υποστήριξη με έξυπνη δρομολόγηση αιτημάτων σε εξειδικευμένους συμβούλους, διαθέσιμους ζωντανά 24/5.

Μέσος χρόνος απόκρισης κάτω από 30 δευτερόλεπτα.

Οι πιο συχνές ερωτήσεις αφορούν την επεξεργασία πληρωμών, την κατάσταση συναλλαγών, την ταυτοποίηση χρηστών και τη διαχείριση πρόσβασης.

Ποσοστό αυτόματης επίλυσης (containment rate) για το γ’ τρίμηνο 2025: 43%.

CashPro Search: Πλήρης Διαφάνεια στις Συναλλαγές

Επαληθεύει την κατάσταση πληρωμών μέσω wires, ACH, RTP, FX και εκταμιεύσεων δανείων.

Δρομολογεί αιτήματα προς τις αρμόδιες ομάδες εξυπηρέτησης με δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.

Οι πρώτοι χρήστες κατέγραψαν 20% μείωση σε τηλεφωνικά ή email αιτήματα.

O Matthew Davies, Head of GPS EMEA και Global Co-Head of Corporate Sales for GPS στη Bank of America, δήλωσε: «Αυτά τα εργαλεία μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας διαχειρίζονται τις ταμειακές τους λειτουργίες», «Καθώς οι δυνατότητές μας στην τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται, προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη και στρατηγική αξία στους πελάτες μας».