Η AI τροφοδοτεί τις εξελιγμένες τηλεφωνικές απάτες, προειδοποιεί ο Όμιλος Vodafone

Το Vodafone Group προειδοποίησε για τη σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία προσθέτει δύναμη πυρός στις προσπάθειες των απατεώνων να εξαπατήσουν το κοινό χρησιμοποιώντας παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις. Η εταιρεία τόνισε ότι οι απάτες καθίστανται όλο και πιο εξελιγμένες και δύσκολες στον εντοπισμό τους, με τις κλήσεις πλαστογράφησης (spoof calls) να αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα για τους καταναλωτές. Το χαμηλό κόστος των διεθνών κλήσεων και η πρόοδος στην τεχνολογία IP έχουν διευκολύνει τους δράστες να πραγματοποιούν μαζικές, αυτοματοποιημένες κλήσεις απάτης, γνωστές ως «robocalling», παγκοσμίως.

Οι τακτικές αυτές γίνονται πιο εξελιγμένες, με τις αυτοματοποιημένες κλήσεις να μιμούνται αξιόπιστους οργανισμούς, όπως τράπεζες, ή να χρησιμοποιούν «spoof» αριθμούς που αποκρύπτουν την προέλευση της κλήσης για να φαίνονται νόμιμοι. Η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον όμιλο, διευρύνει το πεδίο επίθεσης, καθιστώντας τις απάτες πιο πειστικές, επεκτείνοντάς τες παράλληλα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοπους. Ωστόσο, οι τηλεφωνικές κλήσεις παραμένουν μία από τις «πιο οικονομικά επιζήμιες μεθόδους» που χρησιμοποιούν οι απατεώνες, αποτελώντας «παγκόσμια απειλή για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, την οικονομική ασφάλεια και τη συλλογική ψηφιακή ευημερία».

Η οικονομική διάσταση του προβλήματος είναι τεράστια. Ο όμιλος παρέπεμψε σε μελέτη της Juniper Research, η οποία εκτιμά ότι οι παγκόσμιες απώλειες από απάτες «robocalling» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Επιπλέον, η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι οι κλήσεις απάτης αντιστοιχούν περίπου στο 41% του συνόλου των αναφερόμενων περιστατικών εγκληματικότητας στην Αγγλία και την Ουαλία. Ο ανθρώπινος αντίκτυπος περιλαμβάνει σοβαρή οικονομική απώλεια, συναισθηματική δυσφορία και ευρύτερη κοινωνική βλάβη.

Οι ευάλωτες ομάδες βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο, αλλά η στόχευση αφορά όλες τις ηλικίες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερα από 17,5 εκατομμύρια λίρες χάθηκαν από απάτες σχετιζόμενες με συντάξεις το 2024, με θύματα να χάνουν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής. Ακόμη και οι νεότερες, τεχνολογικά ενήμερες γενιές (Gen Z και Millennials) δεν είναι άτρωτες, καθώς έρευνες δείχνουν ότι το 10% των οικονομικών απωλειών που υφίστανται από απάτες προέρχεται από τηλεφωνική κλήση.

Ως απάντηση, η Vodafone ανέπτυξε και χρησιμοποίησε ένα κεντρικό παγκόσμιο σύστημα προστασίας, την πλατφόρμα «Global CLI Trust». Το σύστημα αυτό επικυρώνει τις εισερχόμενες κλήσεις σε πραγματικό χρόνο και αποκλείει αυτόματα την ύποπτη κίνηση προτού αυτή φτάσει στους πελάτες. Η πλατφόρμα επαληθεύει τη μορφή του αριθμού τηλεφώνου, εντοπίζοντας άκυρες μορφές, μη εκχωρημένα εύρη αριθμών και αριθμούς «do-not-originate» που χρησιμοποιούνται στο spoofing, ενώ ταυτόχρονα αναλύει κάθε κλήση, συγκρίνοντάς την με γνωστά διεθνή μοτίβα απάτης.

Για τη διασφάλιση της παγκόσμιας κάλυψης, η πλατφόρμα αναλύει μια βάση δεδομένων με εύρη αριθμών από περισσότερες από 100 χώρες και συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς σε περισσότερες από 60 αγορές. Το σύστημα έχει ήδη αποκλείσει περισσότερες από 300 εκατομμύρια μη συμμορφούμενες και spam κλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία. Βασιζόμενη σε αυτή την επιτυχία, η Vodafone ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει την πλατφόρμα Global CLI Trust σε επιπλέον αγορές, δηλώνοντας ότι θέτει νέο σημείο αναφοράς στην επικύρωση κλήσεων.