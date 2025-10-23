Ενιαίο εθνικό σύστημα με «έξυπνες κάμερες» και ΑΙ για τον έλεγχο του ΚΟΚ

Σε νέα εποχή εισέρχεται η οδική ασφάλεια στη χώρα, καθώς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης φέρνει προς υλοποίηση ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης τροχαίων παραβάσεων, αξιοποιώντας την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Το σχέδιο νόμου, που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση υπό τον τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο «έξυπνων καμερών» σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και τη διαχείριση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Ειδικότερα, στο εν λόγω σχέδιο νόμου, το οποίο φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει τον τρόπο ελέγχου και διαχείρισης των τροχαίων παραβάσεων, προβλέπονται μεταξύ άλλων:

Η δημιουργία Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος (ΕΗΣ) για την ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση των βεβαιωμένων παραβάσεων, των προστίμων και των διοικητικών κυρώσεων που προκύπτουν από τις Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.) σε όλη τη χώρα.

Η ανάπτυξη δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ, οι οποίες θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση εικόνας και τον αυτόματο εντοπισμό παραβάσεων.

Η ίδρυση Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας, υπεύθυνης για τη λειτουργία του δικτύου καμερών και τη διαχείριση των εσόδων από τα πρόστιμα.

Η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, το οποίο θα υπάγεται διοικητικά στην παραπάνω υπηρεσία.

Η απλούστευση των διαδικασιών για τους πολίτες, με την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας: επίδοση της Π.Β.Π. μέσω της θυρίδας του πολίτη στοgov.gr, ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων και δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα είναι διαλειτουργικό με οπτικούς αισθητήρες (κάμερες) που ελέγχουν και αποτρέπουν τροχαίες παραβάσεις, ενώ θα επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται. Οι διαδικασίες ελέγχου, έκδοσης και διαχείρισης των Π.Β.Π. θα πραγματοποιούνται ψηφιακά, με τα δεδομένα να αποστέλλονται ανωνυμοποιημένα στο σύστημα και να περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και γεωγραφικά ή χρονικά μεταδεδομένα.

Το ΕΗΣ θα συνδέεται με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, όπως το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το άρθρο 6 του νομοσχεδίου επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία σταθερών ή φορητών καμερών σε προεπιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου και σε χώρους δημόσιας κυκλοφορίας, αποκλειστικά για την ηλεκτρονική καταγραφή παραβάσεων. Οι κάμερες θα διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες AI για την αυτόματη ανάλυση εικόνων και τον εντοπισμό παραβάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό θα ελέγχεται τελικά από χειριστή για επιβεβαίωση εγκυρότητας.

Η καταγραφή παραβάσεων μέσω του συστήματος θα θεωρείται «επ’ αυτοφώρω» και θα αφορά παραβάσεις όπως: υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παράνομη στάθμευση, χρήση κινητού εν κινήσει, μη χρήση ζώνης ή κράνους, κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδες ή Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και παραποίηση ή απόκρυψη πινακίδων κυκλοφορίας.

Στους πολίτες παρέχεται δικαίωμα ένστασης κατά της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης εντός τριών ημερών από την κοινοποίησή της μέσω της θυρίδας του gov.gr.