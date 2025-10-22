Close Menu
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

Τι λέει η Deutsche Bank για ΟΤΕ και ΔΕΗ

Τέτη ΗγουμενίδηBy 1 Min Read Focus - Ελληνική Αγορά Telecoms

Ως έναν από τους πλέον ελκυστικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στη ΝΑ Ευρώπη χαρακτηρίζει η Deutsche Bank τον ΟΤΕ επιβεβαιώνοντας τη σύσταση για «αγορά» για τη μετοχή του με τιμή στόχο τα 20 ευρώ.

Η γερμανική τράπεζα σε σχετική ανάλυσή της εκφράζει παράλληλα επιφυλάξεις για την επιχειρηματική λογική που διέπει την είσοδο της ΔΕΗ στις Τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα στα δίκτυα οπτικών ινών (FTTH).

Υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι οι αποφάσεις της διοίκησης της ΔΕΗ για τη δημιουργία δικτύου FTTH ελήφθησαν το 2020, προκειμένου η επιχείρηση να αποκομίσει αξία από την ενεργειακή μετάβαση και όταν δεν ήταν ακόμα ορατό το πως θα προχωρούσε η συνδεσιμότητα από τους υφιστάμενους παρόχους.

Οι OTE, Nova και Vodafone ωστόσο αναπτύσσουν τα δικά τους δίκτυα FTTH και με τη συμφωνία που έχουν συνάψει μεταξύ τους για τη χονδρική χρησιμοποιούν ο ένας τα δίκτυα του άλλου. Αυτό, όπως σημειώνει η Deutsche Bank, θα δυσκολέψει τη ΔΕΗ στην προσπάθειά της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

