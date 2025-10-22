Νομπελίστες και ερευνητές ζητούν την απαγόρευση της «υπερνοημοσύνης»

Ο κλάδος της τεχνολογίας δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει τα σημερινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη λεγόμενη υπερνοημοσύνη, έναν όρο που χρησιμοποιείται από εταιρείες όπως η Meta και η OpenAI για να περιγράψει το μελλοντικό λογισμικό που ελπίζουν ότι θα ξεπερνά τον άνθρωπο σε κάθε τομέα. Την Τετάρτη, εκατοντάδες δημόσια πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων «νονών» της ΤΝ και μιας εντυπωσιακά ιδιότυπης συμμαχίας θρησκευτικών, τεχνολογικών και μιντιακών προσωπικοτήτων- δήλωσαν ότι οι εργασίες πάνω στην υποθετική αυτή τεχνολογία πρέπει να σταματήσουν.

«Ζητούμε την απαγόρευση της ανάπτυξης της υπερνοημοσύνης», ανέφερε μια δημόσια δήλωση με περισσότερους από 700 υπογράφοντες. Η λίστα περιλαμβάνει τους «νονούς» της ΤΝ, Γιόσουα Μπέντζιο και Τζέφρι Χίντον, στελέχη της τεχνολογίας όπως ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Βόζνιακ, και ο ιδρυτής της Virgin, Ρίτσαρντ Μπράνσον, τον σύμβουλο ΤΝ του Πάπα, Πάολο Μπενάντι, τον πρίγκιπα Χάρι Μέγκαν, τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ, Στίβεν Κ. Μπάνον, τον ηθοποιό Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ και τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, Μάικ Μάλεν. Η απαγόρευση, σημείωσε η δήλωση, θα πρέπει να αρθεί μόνο μετά από «ισχυρή δημόσια αποδοχή» και επιστημονική συναίνεση ότι η τεχνολογία μπορεί να καταστεί ασφαλής.

Οι περισσότεροι ειδικοί της ΤΝ στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο δεν θεωρούν ότι μια τέτοια τεχνολογία είναι επικείμενη, παρά τις κινήσεις όπως η δαπάνη περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, για την έναρξη λειτουργίας ενός νέου «εργαστηρίου υπερνοημοσύνης» αυτό το καλοκαίρι. Άλλωστε, οι εταιρείες τεχνολογίας και οι εθνικές κυβερνήσεις ανταγωνίζονται για να επιταχύνουν την ανάπτυξη της ΤΝ, καθιστώντας οποιαδήποτε απαγόρευση απίθανη. Η ίδια η επιστολή, ωστόσο, υιοθετεί τη θέση ότι η υπερνοημοσύνη είναι ένας εφικτός τεχνικός στόχος, μια θέση για την οποία ορισμένοι ειδικοί είναι δύσπιστοι ή τουλάχιστον πιστεύουν ότι απέχει πολύ.

Ωστόσο, η δήλωση, που συντονίστηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Future of Life Institute (FLI), έρχεται σε μια στιγμή αναζωπύρωσης της συζήτησης στην Ουάσιγκτον και τη Σίλικον Βάλεϊ σχετικά με το εάν οι πιθανές ανατρεπτικές επιπτώσεις της υπάρχουσας τεχνολογίας ΤΝ απαιτούν νέες ρυθμίσεις. Η δήλωση επικαλείται πρόσφατη δημοσκόπηση του FLI, η οποία έδειξε ότι μόνο το πέντε τοις εκατό των Αμερικανών τάσσεται υπέρ της ταχείας και ανεξέλεγκτης ανάπτυξης προηγμένων εργαλείων ΤΝ, ενώ περισσότερο από το 73 τοις εκατό υποστηρίζει την «ισχυρή» ρυθμιστική δράση. Περίπου το 64 τοις εκατό, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι η υπερνοημοσύνη δεν πρέπει να αναπτυχθεί, έως ότου αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής ή ελεγχόμενη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποιοι δεν υπέγραψαν την επιστολή. Αξιοσημείωτες απουσίες περιλαμβάνουν τον CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, τον CEO της Microsoft AI, Μουσταφά Σουλεϊμάν, και τον ιδρυτή της xAI, Ίλον Μασκ. Ο τελευταίος είχε υπογράψει μια προηγούμενη επιστολή του FLI το 2023 που ζητούσε μια εξάμηνη παύση στην ανάπτυξη μοντέλων ανώτερων του GPT-4. Εκείνη η επιστολή, βέβαια, δεν φάνηκε να επιβραδύνει τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς το GPT-5 κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι.

«Τα συστήματα ΤΝ αιχμής θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα περισσότερα άτομα στις περισσότερες γνωστικές εργασίες μέσα σε λίγα μόλις χρόνια», δήλωσε ο Γιόσουα Μπέντζιο, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. «Για να προχωρήσουμε με ασφάλεια προς την υπερνοημοσύνη, πρέπει να καθορίσουμε επιστημονικά πώς να σχεδιάζουμε συστήματα ΤΝ που είναι θεμελιωδώς ανίκανα να βλάψουν τους ανθρώπους… Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι το κοινό έχει πολύ ισχυρότερο λόγο σε αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το συλλογικό μας μέλλον». Ο Τζέφρι Χίντον, ο έτερος «νονός» της ΤΝ που υπέγραψε, αποχώρησε από την Google το 2023 για να μιλήσει πιο ελεύθερα για τις ανησυχίες του.

«Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν ισχυρά εργαλεία ΤΝ για την επιστήμη, την ιατρική, την παραγωγικότητα και άλλα οφέλη», δήλωσε ο Άντονι Αγκίρε, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Future of Life Institute. «Αλλά η πορεία που ακολουθούν οι εταιρείες ΤΝ, ενός αγώνα δρόμου προς μια ΤΝ ευφυέστερη του ανθρώπου που έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, απέχει παρασάγγας από αυτό που θέλει το κοινό… Κανείς που αναπτύσσει αυτά τα συστήματα ΤΝ δεν ρώτησε την ανθρωπότητα αν αυτό είναι εντάξει. Εμείς το κάναμε — και πιστεύουν ότι είναι απαράδεκτο».