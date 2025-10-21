86% όσων χρησιμοποιούν AI για προγραμματισμό ταξιδιών ανησυχούν για την ασφάλεια δεδομένων

Σύμφωνα με την τελευταία ερεύνα της Kaspersky, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για πολλούς ταξιδιώτες, καθώς εξοικονομεί χρόνο, προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις και βοηθά στον εντοπισμό οικονομικών προσφορών. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κάτι που, σύμφωνα με την Κaspersky, αποτελεί θετικό σημάδι.

Οι ερευνητές της Kaspersky ανακάλυψαν τι ωθεί τους ενεργούς χρήστες της ΤΝ να την εμπιστεύονται για τον σχεδιασμό των ταξιδιών τους και πώς αντιλαμβάνονται την ασφάλεια αυτών των εργαλείων.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το βασικό κίνητρο για τη χρήση ΤΝ στον προγραμματισμό ταξιδιών είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η απλοποίηση της προετοιμασίας, με το 73% των χρηστών να επισημαίνει αυτά τα οφέλη. Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης στα ταξίδια, που ανέφερε το 65% των ερωτηθέντων, είναι η αναζήτηση πληροφοριών για τα κύρια αξιοθέατα του προορισμού και οι εξατομικευμένες προτάσεις σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις. Επιπλέον, το 63% χρησιμοποιεί την ΤΝ για να εντοπίσει τις πιο συμφέρουσες προσφορές, ενώ το 61% την εμπιστεύεται για να ανακαλύψει πληροφορίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να βρεθούν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (55+) εμφανίζει ελαφρώς διαφορετικό μοτίβο: δίνει μικρότερη έμφαση στις εξατομικευμένες προσφορές (60%), αλλά βασίζεται περισσότερο στην ΤΝ για να ανακαλύψει προτάσεις που δεν θα έβρισκε μόνη της (65%). Παράλληλα, οι γονείς δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εξατομικευμένες προτάσεις (68%) σε σύγκριση με όσους δεν έχουν παιδιά (60%), γεγονός που υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της ΤΝ ως πολύπλευρου βοηθού για διαφορετικές ομάδες χρηστών.

Σήμερα, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ταξιδιώτες μπορούν να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο ταξιδιωτικό πλάνο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, μέσα σε λίγα μόνο κλικ. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχουν τα chatbots πρέπει πάντα να ελέγχονται. Έχουν ήδη υπάρξει περιπτώσεις όπου οι χρήστες αντιμετώπισαν προβλήματα επειδή εμπιστεύθηκαν υπερβολικά το AI και δεν πραγματοποίησαν δική τους έρευνα για το ταξίδι.

Επιπλέον, όχι μόνο οι πληροφορίες αλλά και οι σύνδεσμοι που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να ελέγχονται, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν κακόβουλοι ή phishing σύνδεσμοι ανάμεσά τους. Πριν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο από chatbot, συνιστάται να τον ελέγξετε με μια λύση ασφάλειας που διαθέτει ανίχνευση phishing.

ΤΝ & Ασφάλεια

Εκτός από τον σχεδιασμό των διαδρομών και την αναζήτηση πληροφοριών, η TN στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό συχνά αναλαμβάνει και κρατήσεις ξενοδοχείων ή εισιτηρίων, κάτι που αναπόφευκτα απαιτεί την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η έρευνα της Kaspersky αποκάλυψε ότι δεν είναι όλοι οι ταξιδιώτες έτοιμοι να εμπιστευτούν στην ΤΝ τις προσωπικές τους πληροφορίες.

Σχεδόν οι μισοί (48%) από τους ερωτηθέντες βλέπουν κινδύνους ασφαλείας στη χρήση ΤΝ και προσπαθούν να μην μοιράζονται ευαίσθητα δεδομένα. Μαζί με εκείνους (37%) που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα αλλά παραμένουν προσεκτικοί, το 86% των χρηστών που χρησιμοποιούν ΤΝ για ταξιδιωτικό προγραμματισμό σκέφτονται θέματα ασφάλειας δεδομένων κατά τη χρήση αυτών των εργαλείων. Μόνο το 14% των ταξιδιωτών δηλώνει βέβαιο ότι η κοινοποίηση οποιωνδήποτε δεδομένων στην ΤΝ είναι απολύτως ασφαλής.

Μεταξύ των νεότερων χρηστών (18–34 ετών), οι ανησυχίες για την ασφάλεια των AI πλατφορμών είναι ακόμη υψηλότερες, με το 52% να είναι επιφυλακτικό σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (55+), αντίθετα, είναι λίγο λιγότερο προσεκτική: μόνο το 42% αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους, ενώ το 44% δεν βλέπει σοβαρές απειλές αλλά προτιμά επιλεκτική κοινοποίηση, δείχνοντας μια πιο ισορροπημένη στάση απέναντι στην ασφάλεια της ΤΝ.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χρήστες στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδονησία, τη Μαλαισία και τη Νότια Αφρική εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία για κινδύνους που σχετίζονται με το AI, ενώ εκείνοι στην Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

«Η έρευνα αναδεικνύει ένα αξιόλογο επίπεδο προσοχής μεταξύ των χρηστών AI, κάτι που αποτελεί θετικό σημάδι. Μια λογική στάση είναι σημαντική για κάθε είδους διαδικτυακή αλληλεπίδραση, ειδικά όταν πρόκειται για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Τελικά, οι “ιδιωτικές” συνομιλίες σας με το AI μπορεί να εκτεθούν σε κυβερνοαπειλές, ή μια ελκυστική προσφορά που προτείνει ένα chatbot μπορεί να αποδειχθεί απάτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψετε αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά να παραμένετε προσεκτικοί, να αποφεύγετε την υπέρμετρη κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών και να σκέφτεστε προσεκτικά τι αναθέτετε στην τεχνητή νοημοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπηρεσίες που βασίζονται στην ΤΝ μπορούν να εξελιχθούν σε αξιόπιστους βοηθούς που θα σας υποστηρίζουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα», σχολιάζει ο Vladislav Tushkanov, Group Manager στο Kaspersky AI Technology Research Center.

Συμβουλές της Kaspersky για ασφαλή αλληλεπίδραση με την ΤΝ:

Αποφύγετε να κοινοποιείτε προσωπικά δεδομένα σε βοηθούς AI: ταυτότητα, διεύθυνση, κωδικούς πρόσβασης ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία. Να είστε ιδιαίτερα επιλεκτικοί με τις πλατφόρμες στις οποίες τα ανεβάζετε.

Εκτελέστε εσείς οι ίδιοι όλες τις σημαντικές ενέργειες (αποστολή email, αγορές, κρατήσεις). Αναθέστε στην ΤΝ μόνο απλές εργασίες.

Επαληθεύετε τους συνδέσμους και τα email που σας δίνει η ΤΝ. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστη λύση ασφαλείας για να ελέγχετε όλα τα URLs και να μπλοκάρετε ύποπτους ιστότοπους, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς online πληρωμές.

Αν επιλέξετε το AI ως τον κύριο ταξιδιωτικό σας βοηθό, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο κατά τη διαμονή σας στο εξωτερικό. Σκεφτείτε τη χρήση eSIM για συνεχή πρόσβαση σε δεδομένα.

Μην συνδέετε τους βασικούς λογαριασμούς σας με ευαίσθητα δεδομένα σε chatbots ή άλλες υπηρεσίες που βασίζονται στην ΤΝ.