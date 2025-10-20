Weekly Telecom: Ο PHAROS «φωτίζει» με τεχνητή νοημοσύνη τη ΝΑ Ευρώπη

Το Ελληνικό «Εργοστάσιο» Τεχνητής Νοημοσύνης «PHAROS» γίνεται πλέον περιφερειακός κόμβος TN της Nοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς θα φωτίσει όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με «κεραίες» σε Κύπρο, Μάλτα, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να εξάγει όχι μόνο ήλιο, αλλά και… αλγόριθμους ◆ Σε κάθε περίπτωση είναι μία μεγάλη επιτυχία ◆ Το παράδοξο, βέβαια, είναι ότι την ώρα που χτίζουμε κόμβους, η έρευνα του Pew Research εντοπίζει μια θεσμική δυσπιστία στην Ελλάδα για την τεχνητή νοημοσύνη, βγάζοντάς μας παγκόσμιους πρωταθλητές ανησυχίας για το ποιος θα ρυθμίσει την ΑΙ, με το ιστορικό χαμηλό του 22% σε θεσμική εμπιστοσύνη να δείχνει ότι φοβόμαστε περισσότερο πως το AI Act θα εφαρμοστεί με όρους παλαιού δημοσίου ◆ Μερικά ψυχικά τραύματα είναι πολύ βαθιά… ◆ Αυτή ακριβώς η ευρωπαϊκή ρύθμιση της ΤΝ είναι που δημιουργεί χάσμα καινοτομίας με τις ΗΠΑ, καθώς η προσέγγιση «πρώτα η ρύθμιση, μετά η καινοτομία» βάζει τις ευρωπαϊκές startups σε slow motion, την ώρα που ο αμερικανικός ανταγωνισμός κάνει σπριντ, με κίνδυνο να καταντήσουμε ο «ηθικός» σχολιαστής της τεχνολογίας που φτιάχνουν οι άλλοι ◆ Σαν τους γέρους που ηθικολογούν γιατί δεν μπορούν να αμαρτήσουν

