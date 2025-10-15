Γιώργος Στάσσης: γιατί η ΔΕΗ επενδύει σε data centers

Στους λόγους για τους οποίους η ΔΕΗ επενδύει σε data center αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Στάσσης, χθες από το βήμα του «BNEF Summit London 2025: Where Energy, Finance and Technology Converge».

Όπως τόνισε «τώρα η ψηφιακή επανάσταση και τα data centers είναι παντού. Από τη μία, τα data centers οδηγούν την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Από την άλλη, δημιουργούν σημαντική νέα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και, εάν δεν γίνει σωστή διαχείριση, μπορεί να επιβαρύνουν τα τοπικά δίκτυα και να αυξήσουν τις τιμές για τους καταναλωτές».

Σύμφωνα με τον κ. Στάσση «αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που στη ΔΕΗ αναπτύσσουμε ένα mega data center – στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή όπου βρίσκονταν τα πρώην ορυχεία λιγνίτη – μαζί με όλη την απαιτούμενη ισχύ για τη λειτουργία του. Πρόκειται για νέα, επιπλέον ισχύ, η οποία θα παράγεται τόσο από καθαρές όσο και από ευέλικτες μονάδες παραγωγής και θα τροφοδοτεί behind the meter το mega data center. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούμε την υπάρχουσα υποδομή και ταυτόχρονα προστατεύουμε τους καταναλωτές μας από πιέσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο φορτίο. Παράλληλα, δημιουργούμε ένα νέο μέλλον για τις πρώην λιγνιτικές περιοχές και συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη».

Βάσει του σκεπτικού της διοίκησης της ΔΕΗ από τη μία πλευρά, ψηφιακή επανάσταση και τα data centers δημιουργούν αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, από την άλλη οι υποδομές μεταφοράς και διανομής δεν είχαν σχεδιαστεί για τον όγκο μεταβλητής παραγωγής ΑΠΕ και τον αυξανόμενο εξηλεκτρισμό. Οι επενδύσεις σε έξυπνα, ευέλικτα και ψηφιοποιημένα δίκτυα είναι κρίσιμες όχι μόνο για να υποστηριχθεί η ενεργειακή μετάβαση και ο νέος εξηλεκτρισμός, αλλά και για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών απέναντι σε φυσικούς κινδύνους και ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για ψηφιοποιημένα και ευέλικτα δίκτυα γι’ αυτό επενδύουμε το 1/3 του CAPEX μας – έχουμε επενδύσει 2,2 δισ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια και σχεδιάζουμε επιπλέον 2,7 δισ. για τα επόμενα τρία. Απαιτείται ωστόσο και δυναμική ρύθμιση που να επιβραβεύει με ισχυρά κίνητρα την έγκαιρη και τολμηρή επένδυση σε δίκτυα, ψηφιοποίηση, ευελιξία και ικανότητα φιλοξενίας φορτίου.» υπογράμμισε επίσης ο κ. Στάσσης. Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Οι διαχειριστές δικτύων χρειάζεται να αποκτήσουν νέο ρόλο: να γίνουν καταλύτες της αποανθρακοποίησης και όχι απλώς κέντρα κόστους. Επίσης η κατανομή κόστους πρέπει να είναι έξυπνη και οι δυναμικές χρεώσεις και η ευέλικτη διαχείριση φορτίου είναι απαραίτητα εργαλεία. Ο εξηλεκτρισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μακροπρόθεσμο κέρδος αποδοτικότητας. Ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, η ΔΕΗ βρίσκεται σε μοναδική θέση να διαχειριστεί επιτυχώς όλα αυτά, στον βαθμό και με την ταχύτητα που απαιτεί η μετάβαση, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η απαραίτητη υποστήριξη σε επίπεδο πολιτικό και ρυθμιστικό».