Η Salesforce λανσάρει την Agentic Enterprise με το Agentforce 360

Με την κυκλοφορία του Agentforce 360, η Salesforce παρουσιάζει την πρώτη πλατφόρμα στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί για να συνδέει ανθρώπους και A agents σε ένα αξιόπιστο οικοσύστημα – δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να επιτύχει περισσότερα, και σε κάθε εταιρεία να λειτουργεί με πρωτοφανή ευφυΐα και ταχύτητα.

Η Salesforce, παγκόσμιος ηγέτης στο ΑΙ CRM, παρουσίασε το Agentforce 360, σηματοδοτώντας τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα εποχή του «Agentic Enterprise», όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά τον ενισχύει ουσιαστικά.

Στο πλαίσιο του Dreamforce 2025, του εμβληματικού ετήσιου συνεδρίου της Salesforce, που πραγματοποιείται στο Σαν Φρανσίσκο από τις 14 ως τις 16 Οκτωβρίου 2025, η εταιρεία παρουσίασε το πώς η σύνδεση πελατών, δεδομένων και εμπιστοσύνης τα τελευταία είκοσι χρόνια οδήγησε στην επόμενη μέρα για τις επιχειρήσεις, σε μια μορφή λειτουργίας στην οποία όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να συνεργάζονται με AI agents μέσα σε ένα ενοποιημένο, αξιόπιστο σύστημα, ώστε να κινούνται ταχύτερα και να λαμβάνουν ορθότερες αποφάσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα εποχή παραγωγικότητας, ανάπτυξης και σύνδεσης με τους πελάτες.

«Μπαίνουμε στην εποχή της Agentic Enterprise – όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξυψώνει το ανθρώπινο δυναμικό όπως ποτέ άλλοτε», δήλωσε ο Marc Benioff, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Salesforce. «Το Agentforce 360 συνδέει ανθρώπους, AI Agents και δεδομένα σε μια αξιόπιστη πλατφόρμα, βοηθώντας κάθε εργαζόμενο –και κάθε εταιρεία– να πετύχει περισσότερα από όσα πίστευε ποτέ ότι θα ήταν δυνατόν».

Τα σημαντικότερα στοιχεία του Agentforce 360

Agentforce 360 Platform : Το θεμέλιο για τους AI agents. Συνδέει ανθρώπους, ΑΙ agents και δεδομένα σε ένα ενοποιημένο σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει νέο conversational builder, υβριδική συλλογιστική (reasoning) για μεγαλύτερο έλεγχο και ακρίβεια, και δυνατότητες φωνητικής αλληλεπίδρασης.

Data 360 : Το Data 360 είναι το αξιόπιστο, ενοποιημένο επίπεδο δεδομένων που παρέχει σε κάθε agent το απαραίτητο πλαίσιο (context) . Με καινοτομίες όπως το Intelligent Context και το Tableau Semantics, οι εταιρείες μπορούν να μετατρέψουν αδόμητα δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία σε αξιόπιστο περιεχόμενο για λογική επεξεργασία.

Εφαρμογές Customer 360 : Οι agents συμμετέχουν σε ροές εργασίας πωλήσεων, υποστήριξης, μάρκετινγκ, IT υπηρεσιών κ.ά., ώστε να κατανοούν σε βάθος κάθε πελάτη και διαδικασία, εκ των έσω.

Slack ως Interface: Οι ΑΙ agents συνεργάζονται άμεσα με τους ανθρώπους μέσω του Slack, ανταλλάσσοντας ιδέες, γνώση, δεδομένα και ενέργειες σε πραγματικό χρόνο.

Αυτή η ολιστική προσέγγιση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν agents οι οποίοι βασίζονται σε ελεγχόμενα, αξιόπιστα δεδομένα, λειτουργούν σε όλες τις ομάδες και ροές εργασίας, συνεργάζονται με ανθρώπους και άλλους agents απευθείας στο Slack, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες διαδικασίες, την επιχειρηματική λογική και την υποδομή δεδομένων. Επιπλέον, χάρη στο ανοιχτό οικοσύστημα του Agentforce 360, οι συνεργάτες της εταιρείας επεκτείνουν την τεχνολογία της Salesforce σε κάθε κλάδο, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες.

Αποδεδειγμένα Αποτελέσματα: Agentforce 360

Με 12.000 πελάτες, το Agentforce 360 έχει προσφέρει αποτελέσματα μετασχηματιστικού χαρακτήρα σε εταιρείες όπως η Reddit, η οποία πέτυχε εκτροπή του 46% των υποθέσεων υποστήριξης και μείωση του χρόνου επίλυσης κατά 84% (από 8,9 σε 1,4 λεπτά), η Adecco, η οποία διαχειρίστηκε το 51% των συνομιλιών με υποψηφίους εκτός του κανονικού ωραρίου μέσω agents, βοηθώντας 25 εταιρείες να καλύψουν σημαντικές θέσεις εργασίας, η OpenTable, η οποία πέτυχε αυτόματη επίλυση του 70% των ερωτημάτων από πελάτες εστιατορίων και εστιατόρια, και η Engine, η οποία μείωσε τον χρόνο διεκπεραίωσης (handle time) κατά 15%, εξοικονομώντας πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Slack: Το ιδανικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές και Agents τεχνητής νοημοσύνης

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε την αναβάθμιση του Slack, μέσω της εισαγωγής προηγμένων εργαλείων για την ασφαλή διασύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) με τα δεδομένα συνομιλιών των πελατών και των συνεργατών.

Ειδικότερα, με το νέο real-time search (RTS) API, τον Model Context Protocol (MCP) server και τα αναβαθμισμένα εργαλεία ανάπτυξης όπως τα Block Kit Tables, το Slack καθιστά δυνατή την ασφαλή, ευέλικτη και έτοιμη για AI agents πρόσβαση σε δεδομένα συνομιλιών. Αυτό επιτρέπει στους agents να πάνε ένα βήμα παραπέρα από τις τυποποιημένες απαντήσεις και να προσφέρουν διαλόγους που λαμβάνουν υπόψη το περιεχόμενο και προσαρμόζονται στον κάθε χρήστη, καθιστώντας την τεχνητή νοημοσύνη πιο σχετική, και σημαντικά πιο αποτελεσματική στην ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Οφέλη για επιχειρήσεις

Η αξιοποίηση της πλατφόρμας του Slack παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα να:

Αξιοποιήσουν τα μη δομημένα δεδομένα: Το Slack δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αντλούν με ασφάλεια και προστασία τεράστιο όγκο συλλογικής γνώσης που αποθηκεύεται στις συνομιλίες του Slack, ενισχύοντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των Agents, εξοικονομώντας στους πελάτες κατά μέσο όρο 97 λεπτά την εβδομάδα .

Το Slack δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αντλούν με ασφάλεια και προστασία τεράστιο όγκο συλλογικής γνώσης που αποθηκεύεται στις συνομιλίες του Slack, ενισχύοντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των Agents, κατά μέσο όρο . Επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων : Συνδέοντας δεδομένα εφαρμογών, όπως το Agentforce Sales ή το Workday, με τις συνομιλίες στο Slack, η πλατφόρμα προσφέρει πλήρες πλαίσιο πληροφόρησης, ενισχύοντας τις λειτουργίες αναζήτησης και τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων και άμεση δράση. Το αποτέλεσμα είναι 37% ταχύτερη λήψη αποφάσεων από τις ομάδες και 36% γρηγορότερες απαντήσεις προς τους πελάτες.

: Συνδέοντας δεδομένα εφαρμογών, όπως το Agentforce Sales ή το Workday, με τις συνομιλίες στο Slack, η πλατφόρμα προσφέρει πλήρες πλαίσιο πληροφόρησης, ενισχύοντας τις λειτουργίες αναζήτησης και τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων και άμεση δράση. Το αποτέλεσμα είναι λήψη αποφάσεων από τις ομάδες και 36% γρηγορότερες απαντήσεις προς τους πελάτες. Αυξήσουν την παραγωγικότητα : Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη σημειώνουν τριπλάσια αύξηση εσόδων ανά εργαζόμενο. Ενσωματώνοντας εφαρμογές και Agents απευθείας στις καθημερινές ροές εργασίας, το Slack εξαλείφει τη συνεχή εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών, επιτρέποντας στις ομάδες να εξοικονομούν χρόνο από χειροκίνητες αναζητήσεις και να περνούν αμέσως στη δράση.

: Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη σημειώνουν ανά εργαζόμενο. Ενσωματώνοντας εφαρμογές και Agents απευθείας στις καθημερινές ροές εργασίας, το Slack εξαλείφει τη συνεχή εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών, επιτρέποντας στις ομάδες να εξοικονομούν χρόνο από χειροκίνητες αναζητήσεις και να περνούν αμέσως στη δράση. Γεφυρώσουν το χάσμα υιοθέτησης : Το Slack ενσωματώνει εφαρμογές συνεργατών και προγραμματιστών απευθείας στη ροή εργασίας, ξεπερνώντας μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις διάθεσης για τους προγραμματιστές, να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι πραγματικά τις εφαρμογές, προσφέροντας πρόσβαση σε αυτές ακριβώς εκεί όπου εργάζονται ήδη. Πάνω από 1,7 εκατομμύρια εφαρμογές χρησιμοποιούνται ενεργά στο Slack κάθε εβδομάδα, ενώ το 95% των χρηστών δηλώνει ότι η χρήση μιας εφαρμογής μέσα στο Slack την καθιστά σημαντικά πιο πολύτιμη.

: Το Slack ενσωματώνει εφαρμογές συνεργατών και προγραμματιστών απευθείας στη ροή εργασίας, ξεπερνώντας μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις διάθεσης για τους προγραμματιστές, να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι πραγματικά τις εφαρμογές, προσφέροντας πρόσβαση σε αυτές ακριβώς εκεί όπου εργάζονται ήδη. Πάνω από 1,7 εκατομμύρια εφαρμογές χρησιμοποιούνται ενεργά στο Slack κάθε εβδομάδα, ενώ το 95% των χρηστών δηλώνει ότι η χρήση μιας εφαρμογής μέσα στο Slack την καθιστά σημαντικά πιο πολύτιμη. Διασφαλίσουν ασφάλεια και συμμόρφωση: Με τα χαρακτηριστικά εταιρικού επιπέδου ασφαλείας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και λεπτομερών δικαιωμάτων πρόσβασης που προσφέρει το Slack, οι επιχειρήσεις μπορούν να προστατεύουν αποτελεσματικά τα δεδομένα τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας με AI Agents.

Μερικές από τις πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως, όπως οι Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition Labs, Vercel, Cursor και άλλες, έχουν ήδη υιοθετήσει αυτές τις δυνατότητες, προσφέροντας προηγμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και Agents που λειτουργούν εγγενώς στο Slack.