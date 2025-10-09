Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026-2030

Πρόσκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους πολίτες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026 – 2030 και να το αποστείλουν έως 31 Οκτωβρίου στη διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας, απηύθυνε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ).

Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) δήλωσε σχετικά πως «η κυβερνοασφάλεια αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της εθνικής ανθεκτικότητας και της ψηφιακής ασφάλειας της χώρας μας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την προστασία των κρίσιμων υποδομών, την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ψηφιακή διακυβέρνηση».

Τόνισε επίσης, ότι «η περίοδος 2020 –2025 σηματοδότησε τη μετάβαση από αποσπασματικές πρωτοβουλίες σε μία συνεκτική, θεσμοθετημένη και επιχειρησιακά οργανωμένη εθνική στρατηγική, και πλέον, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί για τη χώρα μας μία διακριτή δημόσια πολιτική, με οριζόντιο χαρακτήρα και υψηλή πολιτική προτεραιότητα. Ωστόσο, το ταχέως εξελισσόμενο τοπίο απειλών και τεχνολογιών απαιτεί μία ακόμη πιο φιλόδοξη προσέγγιση για την περίοδο 2026–2030. Η εντεινόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ο κρίσιμος ρόλος και η ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι υβριδικές επιθέσεις που συνδυάζουν κυβερνοαπειλές με επιχειρήσεις παραπληροφόρησης, καθώς και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, επιτάσσουν με εμφατικό τρόπο την ριζική αναθεώρηση και λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών και εργαλείων. Τα δεδομένα αυτά σκιαγραφούν ενδεικτικά το σύνθετο πλαίσιο διακυβέρνησης μέσα στο οποίο καλείται η χώρα μας να λειτουργήσει και να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες απειλές, αξιοποιώντας τον επιτελικό και επιχειρησιακό ρόλο της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας».

Από τη διαδικασία διαβούλευσης επιδιώκονται: Η συλλογική νομιμοποίηση και συναίνεση, η ρεαλιστική προσαρμογή του Σχεδίου Δράσης, ο εντοπισμός κενών και ειδικών αναγκών και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας.

Ειδικότερα, η διαδικασία της διαβούλευσης στοχεύει:

Στην τελική διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιμέρους φορέων. Στην προτεραιοποίηση δράσεων με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και την ετοιμότητα υλοποίησης. Στην ανάδειξη των δυνατοτήτων συνεργειών μεταξύ φορέων και καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην προώθηση του ρόλου των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών εργαλείων και προγραμμάτων. Στην αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων, σε συνέχεια της δημοσίευσης της Εθνικής Στρατηγικής. Η ενεργός συμμετοχή των φορέων κατά το στάδιο της διαμόρφωσης της ΕΣΚ, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας, που προάγει την κοινή δέσμευση και ενισχύει την προσήλωση στην αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων.