Η OpenAI καταθέτει σχέδιο 20 σημείων για την επιτάχυνση της ΤΝ στην Ευρώπη

Η OpenAI και ο οργανισμός Allied for Startups παρουσίασαν την έκθεση Hacktivate AI, η οποία περιλαμβάνει είκοσι συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία, που αποτελεί το επιστέγασμα ενός μαραθωνίου χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή εξήντα πέντε εμπειρογνωμόνων, στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ηπείρου, αναγνωρίζοντας ένα κρίσιμο χάσμα μεταξύ της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας και της τρέχουσας πραγματικότητας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν την αναμενόμενη παρουσίαση της επίσημης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της τεχνολογίας.

Η διάγνωση στην οποία βασίζεται η έκθεση υποδεικνύει μια άνιση υιοθέτηση της τεχνολογίας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως επιβεβαιώνεται από έρευνα της OpenAI για τη χρήση του ChatGPT στον εργασιακό χώρο. Ο τομέας της πληροφορικής και ο χρηματοοικονομικός κλάδος εμφανίζονται ως πρωτοπόροι, ακολουθούμενοι από τη μεταποίηση, ενώ άλλοι κλάδοι με χαμηλότερη ψηφιακή ωριμότητα υστερούν σημαντικά. Ειδικότερα, το ποσοστό υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης ανέρχεται μόλις στο 13,5%, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του προγράμματος Digital Decade. Ως κύρια εμπόδια αναγνωρίζονται το υψηλό κόστος, η τεχνολογική πολυπλοκότητα και η έλλειψη εξειδικευμένης εσωτερικής τεχνογνωσίας.

Για την ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού έτοιμου για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η έκθεση προτείνει τη θέσπιση Ατομικών Λογαριασμών Εκμάθησης, ένα μοντέλο βασισμένο στο γαλλικό σύστημα Compte Personnel de Formation (CPF), που θα παρέχει ετήσια πίστωση από πεντακόσια έως χίλια ευρώ σε κάθε εργαζόμενο για εκπαίδευση. Παράλληλα, προτείνονται φορολογικά κίνητρα για εργοδότες που εκπαιδεύουν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό του προσωπικού τους ετησίως. Για την τόνωση της υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις, οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός δικτύου «Πρωταθλητών Τεχνητής Νοημοσύνης» εντός των οργανισμών, τη χορήγηση κουπονιών μάθησης και τη σύσταση της πλατφόρμας AI Thesis Connect για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τη βιομηχανία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή μιας ρυθμιστικής περιόδου χάριτος έως το 2030 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η πρώτη τους επαφή με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τον φόβο της άμεσης συμμόρφωσης με το πλαίσιο του AI Act.

Με στόχο την άρση των τεχνικών εμποδίων, οι προτάσεις εστιάζουν στη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή δεδομένων και υπολογιστικής ισχύος, στην ενίσχυση της εμπορευματοποίησης της έρευνας και στη θέσπιση ευέλικτων χρηματοδοτικών μηχανισμών, γνωστών ως Smart Funds. Στον δημόσιο τομέα, προτείνεται η αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (agentic AI) για τον μετασχηματισμό των κρατικών διαδικασιών και η ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου Κυβερνητικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GovAI Hub) για την ανταλλαγή πόρων και τεχνογνωσίας. Για τη μέτρηση της προόδου, εισηγείται η ανάπτυξη ενός Δείκτη Ετοιμότητας Τεχνητής Νοημοσύνης και ενός μηχανισμού παρακολούθησης της χρήσης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων σε πραγματικό χρόνο, μέσω της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η έκθεση απευθύνει ισχυρή έκκληση για την επιτάχυνση της εναρμόνισης με στόχο την ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, εξαλείφοντας τους κατακερματισμένους κανόνες που εμποδίζουν την ανάπτυξη. Προτείνονται επίσης ο ανασχεδιασμός των θεσμικών οργάνων για μεγαλύτερη ευελιξία, η εφαρμογή ενός προγράμματος που θα παρέχει ετήσια κουπόνια αξίας εκατό ευρώ σε κάθε ευρωπαίο πολίτη για πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, η δημιουργία ειδικών ζωνών καινοτομίας με ρυθμιστική ευελιξία, και η ίδρυση μιας επενδυτικής τράπεζας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και μιας πλατφόρμας για την αποτελεσματικότερη σύνδεση μεγάλων επιχειρήσεων και startups.

Ο Martin Signoux, επικεφαλής πολιτικής τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ότι το Hacktivate AI σχεδιάστηκε για να κλείσει το χάσμα μεταξύ της φιλοδοξίας και της πραγματικότητας της ηπείρου, τονίζοντας ότι η ευρεία υιοθέτηση απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η έκθεση εντάσσεται στις ευρύτερες πρωτοβουλίες της εταιρείας στην Ευρώπη, όπως το EU Economic Blueprint και η υποστήριξη του Κώδικα Πρακτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη Γενικού Σκοπού. Η πρωτοβουλία απηχεί, άλλωστε, την επείγουσα ανάγκη για δράση, μια ανησυχία που εξέφρασε και ο Mario Draghi κατά την πρώτη επέτειο από τη δημοσίευση της έκθεσής του για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.