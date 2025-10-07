Πως η νέα ψηφιακή εποχή του ΟΤΕ χτίζεται πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο ΟΤΕ καθιστά την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής του προκειμένου να εξελιχθεί σε κορυφαίο ψηφιακό πάροχο στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της τόσο στη λειτουργία της επιχείρησης όσο και στην εξυπηρέτηση των πελατών του.

Παράλληλα, η Cosmote Telekom λανσάρει το Magenta AI, πλατφόρμα μέσα από την οποία παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων ΑΙ. Το Magenta AI είναι διαθέσιμο στα app Cosmote Telekom και What’s UP καθώς και στις ΑI συσκευές T Phone και T Tablet, ενώ αξιοποιώντας τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου Telekom, ενσωματώνει το Perplexity, μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως και το PicsArt, που επεξεργάζεται ταχύτατα φωτογραφίες και εικόνες.

«Μετατρέπουμε σταδιακά τον ΟΤΕ σε μια digital first και, γιατί όχι, μια AI native εταιρία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε λειτουργία μας και φέρνουμε τη δύναμη του ΑΙ στα χέρια όλων των πελατών μας μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων» τόνισε χθες το βράδυ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής, κατά τη παρουσίαση του Magenta AI.

Όπως είπε «στον Όμιλο ΟΤΕ δεν ανακαλύψαμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, επενδύουμε εδώ και χρόνια στον τομέα αυτό. Έχουμε εργαλεία ΑΙ στην πληροφορική, στα δίκτυα, στην εξυπηρέτηση πελατών, κάποια από τα οποία έχουμε υλοποιήσει εμείς οι ίδιοι».

Ως παράδειγμα ανέφερε το Predictive Maintenance, που προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τυχόν βλάβες σε εξοπλισμό δικτύου και τις διορθώνει αυτόματα καθώς και τη χρήση αλγορίθμων Machine Learning, οι οποίοι αναλύουν και προβλέπουν την κίνηση δεδομένων και φωνής στο δίκτυο.

Την ίδια στιγμή στην εξυπηρέτηση πελατών το 25% των επαφών διαχειρίζονται εξολοκλήρου μέσω λύσεων ΑΙ και Generative AI. Επίσης στην πρώτη γραμμή οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες.

Για τη στρατηγική ανάπτυξη του τομέα, ο Όμιλος έχει συστήσει την εξειδικευμένη ομάδα Data & AI Transformation υπό τον CIO, Γιάννη Βιτζηλαίο, καθώς και το AI Ethics & Compliance Governance Squad, με επικεφαλής τη γενική διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών και Data Privacy θεμάτων, Ειρήνη Νικολαΐδη.

Ο κ. Νεμπής δήλωσε ακόμη ότι ανήκει σε όσους βλέπουν το AI μόνο θετικά: «Υπάρχουν πολλές προκλήσεις – από τη διαχείριση δεδομένων και την έλλειψη δεξιοτήτων έως τις ασύλληπτες ταχύτητες με τις οποίες εξελίσσεται η τεχνολογία. Όμως, ποτέ δεν φταίει η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος που τη χρησιμοποιούμε. Το AI δεν έρχεται να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας ενισχύσει – να μας βοηθήσει να μαθαίνουμε, να δουλεύουμε και να ζούμε καλύτερα. Οι αποφάσεις θα παραμένουν πάντα στα χέρια των ανθρώπων».

Αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του στην Αθήνα με τον νομπελίστα Demis Hassabis, όπου συζήτησαν τις προοπτικές της Ελλάδας στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Η συμβουλή του ήταν ξεκάθαρη: τρέξτε πιο γρήγορα από τους άλλους στην υιοθέτηση του AI», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ το πιο εντυπωσιακό είναι οι πρωτόγνωροι ρυθμοί με τους οποίους εξελίσσεται το ΑΙ: Για να φτάσει τους 100 εκατ. χρήστες, το τηλέφωνο χρειάστηκε 75 χρόνια, το internet 7 χρόνια και το δημοφιλέστερο GPT μόλις 2 μήνες.

Κατά την παρουσίαση του Magenta AI ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου, σημείωσε ότι στην «Cosmote Telekom πιστεύουμε ότι η δύναμη του ΑΙ πρέπει να ανήκει σε όλους. Και εμείς, ως κορυφαία εταιρία τεχνολογίας στη χώρα, θέλουμε να έχουμε κεντρικό ρόλο σε αυτό. Με το Magenta AI, οι πελάτες μας μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες του ΑΙ μέσα από ένα γνώριμο γι’ αυτούς περιβάλλον».

Αναφορικά με το Perplexity η Daniela Miranda Smith, Head of Partnerships EMEA & LATAM της πλατφόρμας σημείωσε: «Δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά στις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης. Υπάρχουν πράγματα που κάνουν καλύτερα οι μηχανές αναζήτησης και άλλα που κάνει καλύτερα το Perplexity. Ενδεικτικά, στο Perplexity υπάρχουν οι follow up ερωτήσεις, που είναι και η πλειονότητα των ερωτήσεων, καθώς και η δυνατότητα να ενεργοποιεί δράσεις – actions, (πχ. δημιουργία συνάντησης στο ημερολόγιο του χρήστη). Και βέβαια, μεγάλο πλεονέκτημα είναι η αξιοπιστία των πηγών που ανασύρει το Perplexity.»

Η Cosmote Telekom φέρνει την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης και μέσα από τις AI συσκευές Τ Phone 3 και Τ Tablet 2, που διέθεσε πρόσφατα στην αγορά. Με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε στο πλάι με το Magenta AI button, είτε στην αρχική οθόνη των Τ Phone και Τ Tablet, οι συσκευές μετατρέπονται σε ΑΙ βοηθό που με τη βοήθεια του Perplexity εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών, με φωνητικές ή γραπτές εντολές. Από τις 14 Οκτωβρίου, η γκάμα των Τ συσκευών εμπλουτίζεται με το νέο T Phone 3 Pro, με ακόμη πιο προηγμένα χαρακτηριστικά.