5G στις ναυτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ – Πρωτοποριακή δοκιμή από την Telefónica

Η Telefónica ξεκίνησε μια πρωτοποριακή δοκιμή εστιασμένη στη χρήση δικτύων 5G σε σκάφος της Μόνιμης Ναυτικής Ομάδας του ΝΑΤΟ. Η επιχείρηση τελεί υπό τη διοίκηση της Ναυτικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ (MARCOM), με έδρα το Northwood, και αποτελεί την πρώτη επιχειρησιακή υλοποίηση 5G σε μόνιμη ναυτική ομάδα της Συμμαχίας. Το εγχείρημα, που ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου, υλοποιείται σε συνεργασία με ένα δίκτυο Ισπανών εταίρων – συμπεριλαμβανομένης της Atika Technologies ως παρόχου του πυρήνα δικτύου 5G, της Ravenloop ως ηγέτιδας στην κυβερνοευφυΐα και της Nokia.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός κόμβου 5G επί του σκάφους, ο οποίος ενσωματώνει μια αρχιτεκτονική δικτύου υψηλής ασφάλειας, δυνατότητες απομακρυσμένης λειτουργίας, συνεχή τεχνική υποστήριξη και ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για το πλήρωμα, δημιουργώντας ένα τεχνολογικό περιβάλλον αιχμής στον τομέα της ναυτικής άμυνας. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στο σκάφος να διατηρεί ασφαλείς, ταχύτατες και χαμηλής καθυστέρησης επικοινωνίες με τα υπόλοιπα πλοία της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων συστημάτων όπως εναέρια drones, οχήματα επιφανείας και αυτόνομα υποβρύχια.

Το πιλοτικό έργο, το οποίο θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο, αξιολογεί την επιχειρησιακή σκοπιμότητα και τα στρατηγικά οφέλη από την ανάπτυξη ενός ιδιωτικού δικτύου 5G επί ενός σκάφους της Ναυτικής Δύναμης του ΝΑΤΟ για περίοδο αρκετών μηνών. Χάρη σε αυτό, ο στόλος μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας υψηλής ποιότητας χωρίς να εξαρτάται από δημόσια δίκτυα ή δορυφορική συνδεσιμότητα, διασφαλίζοντας επιχειρησιακή αυτονομία και ανθεκτικότητα. Το έργο ενισχύει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων και λειτουργεί ως καταλύτης για την ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το edge computing, η αυτόνομη διαχείριση drones και η προγνωστική συντήρηση της πλατφόρμας.

Το ΝΑΤΟ έχει ήδη ενσωματώσει τη «5G bubble» της Telefónica σε συμμαχικές αποστολές για την παροχή τακτικών επικοινωνιών τόσο στη διακλαδική διοίκηση κυβερνοχώρου όσο και στις ανεπτυγμένες δυνάμεις. Η στρατηγική αυτή αντανακλά την αναγνώριση από τη Συμμαχία του 5G ως μιας οριζόντιας τεχνολογίας, ικανής να μετασχηματίσει ψηφιακά τις Ένοπλες Δυνάμεις της σε χερσαίο, κυβερνοχωρικό, αεροδιαστημικό και τώρα και ναυτικό πεδίο.

Η επέκταση στο ναυτικό περιβάλλον, έναν μέχρι σήμερα επιχειρησιακά ανεξερεύνητο τομέα, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό άλμα προόδου ως προς την ενισχυμένη συνδεσιμότητα, τη διοίκηση και τον έλεγχο, και επιτρέπει αποτελεσματικότερες επιχειρήσεις πολλαπλών πεδίων.