Το 2025 έτος-σταθμός για το 5G Standalone, ξεκλειδώνοντας το βιομηχανικό IoT

Το 2025 προδιαγράφεται ως χρονιά-σταθμός που σηματοδοτεί την ωρίμανση της τεχνολογίας 5G, καθώς αναμένεται να σημειωθεί σημαντική ανάκαμψη στην ανάπτυξη αυτόνομων δικτύων 5G Standalone και ταυτόχρονη αύξηση στην υιοθέτηση συσκευών μειωμένων δυνατοτήτων, γνωστών ως RedCap. Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Omdia, οι δύο αυτές τάσεις θα ξεκλειδώσουν ουσιαστικές ευκαιρίες για την εξέλιξη του Internet of Things, τροφοδοτώντας την καινοτομία σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών κλάδων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ένα 2024 που χαρακτηρίστηκε από καθυστερήσεις, με τη νέα δυναμική να υπόσχεται την υλοποίηση των βασικών πλεονεκτημάτων του 5G.

Η επιτάχυνση των παγκόσμιων υλοποιήσεων δικτύων 5G Standalone που παρατηρείται φέτος, επιτρέπει πλέον την αξιοποίηση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της τεχνολογίας, όπως η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση απόκρισης, οι πολύ υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και η δυνατότητα μαζικής συνδεσιμότητας χιλιάδων συσκευών. Αυτά τα δίκτυα βρίσκονται στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελείται ήδη σε τομείς όπως η μεταποίηση και η βιομηχανική αυτοματοποίηση, καθώς παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για προηγμένες εφαρμογές και υπηρεσίες IoT που απαιτούν αξιοπιστία και άμεση απόκριση σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, το οικοσύστημα των συσκευών εισέρχεται σε μια νέα φάση. Όπως επισημαίνει ο Alexander Thompson, Senior Analyst for IoT της Omdia, το 2025 σηματοδοτεί την πρώτη φορά που τα οικοσυστήματα του hardware και των δικτύων ευθυγραμμίζονται πλήρως όσον αφορά την τεχνολογία RedCap. Η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης τεχνολογίας στο πιο πρόσφατο μοντέλο του Apple Watch αποτελεί απτή απόδειξη αυτής της σύγκλισης, σηματοδοτώντας τη διείσδυση του RedCap σε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα και ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική υιοθέτησή του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κίνηση της T-Mobile US, στην οποία πιστώνεται η προετοιμασία του εδάφους για την ανάπτυξη, αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την αγορά. Τον Οκτώβριο του 2024, η εταιρεία παρουσίασε την πρώτη εμπορική συσκευή 5G RedCap στη Βόρεια Αμερική, το dongle TCL LINKPORT IK511. Παρότι το κόστος των αντίστοιχων συσκευών παραμένει προς το παρόν υψηλό, η Omdia εκτιμά ότι οι τιμές θα μειωθούν σταδιακά καθώς η υιοθέτηση θα αυξάνεται. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία αναμένεται να διαδραματίσει η Κίνα, όπου οι κρατικές επιδοτήσεις προβλέπεται να ωθήσουν την αγορά. Σε γεωγραφικό επίπεδο, η περιοχή της Ασίας, του Ειρηνικού και της Ωκεανίας αναμένεται να κυριαρχήσει στον αριθμό των συνδέσεων RedCap έως το 2030, αν και όλες οι περιοχές παγκοσμίως προβλέπεται να ακολουθήσουν ανοδική πορεία.

Πέραν του RedCap, και άλλες προηγμένες δυνατότητες του 5G SA εισέρχονται πλέον σε φάση εμπορικής ωριμότητας. Η τεχνολογία του network slicing, που επιτρέπει τη δημιουργία εικονικών «φετών» δικτύου για εξειδικευμένες εφαρμογές, έχει ήδη ξεπεράσει το δοκιμαστικό στάδιο, με παρόχους όπως η T-Mobile με την υπηρεσία T-Priority και η Verizon με την FrontLine να προσφέρουν εμπορικές λύσεις. Ταυτόχρονα, τα ιδιωτικά δίκτυα 5G αναδεικνύονται σε κρίσιμο στοιχείο για την αντιμετώπιση των ανησυχιών ασφαλείας, καθώς το 33% των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο IoT τα θεωρούν κορυφαία προτεραιότητα. Παράλληλα, το ευρύτερο οικοσύστημα του 5G επεκτείνεται μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των APIs δικτύου, με αρκετές βασικές κατηγορίες APIs να βρίσκονται ήδη σε φάση παγκόσμιας ανάπτυξης.