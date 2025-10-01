Μελέτη Yale-Brookings: Η ΑΙ δεν προκαλεί ακόμη αναταραχή στην αγορά εργασίας

Παρά την ανησυχία και τις τολμηρές δηλώσεις στελεχών της τεχνολογίας, η μαζική υιοθέτηση της generative τεχνητής νοημοσύνης, με αιχμή του δόρατος το ChatGPT, δεν έχει ακόμη επιφέρει μια μεγάλη, ανατρεπτική διαταραχή στην αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που διεξήχθη από οικονομολόγους του Yale University Budget Lab σε συνεργασία με το think tank Brookings Institution, η επίδραση των νέων τεχνολογιών AI στην απασχόληση από τον Νοέμβριο του 2022 δεν είναι πιο δραματική από εκείνη που προκάλεσαν προηγούμενες τεχνολογικές καινοτομίες. Η μελέτη, η οποία βασίζεται σε ανάλυση επίσημων δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς και σε στοιχεία από τον κλάδο της τεχνολογίας σχετικά με τη χρήση και την έκθεση στην AI, εντοπίζει ελάχιστες αποδείξεις ότι τα εργαλεία αυτά οδηγούν επί του παρόντος τους ανθρώπους στην ανεργία, με τους ερευνητές να σημειώνουν ότι η αγορά είναι «ως επί το πλείστον σταθερή» και ότι αυτό θα έπρεπε να είναι «ένα καθησυχαστικό μήνυμα για ένα ανήσυχο κοινό».

Η ανάλυση υποδεικνύει ότι, ενώ το μείγμα των επαγγελμάτων στην οικονομία αλλάζει με ρυθμό ελαφρώς ταχύτερο σε σύγκριση με το παρελθόν, η διαφορά δεν είναι αξιοσημείωτη, όντας μόλις μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη από την αντίστοιχη περίοδο μαζικής υιοθέτησης του διαδικτύου. Καθοριστικής σημασίας είναι το εύρημα ότι αυτή η τάση επιτάχυνσης των αλλαγών στο επαγγελματικό τοπίο προϋπήρχε της κυκλοφορίας του ChatGPT, έχοντας ξεκινήσει από το 2021. Αυτό υποδηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί τον μοναδικό ή ίσως ούτε καν τον κύριο μοχλό πίσω από τις πρόσφατες μεταβολές. Ακόμη και σε κλάδους με υψηλή έκθεση στην ΑΙ, όπως η πληροφορική, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι επαγγελματικές υπηρεσίες, όπου οι αλλαγές είναι πιο έντονες, η έρευνα δείχνει ότι η δυναμική αυτή είχε αναπτυχθεί πριν από την ευρεία διάθεση των νέων γλωσσικών μοντέλων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των νέων αποφοίτων, μιας δημογραφικής ομάδας που θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη. Παρόλο που το ποσοστό ανεργίας για τους κατόχους πτυχίου ηλικίας 20 έως 24 ετών σημείωσε απότομη άνοδο στο 9,3% τον Αύγουστο, από 4,4% τον Απρίλιο, οι ερευνητές δεν εντοπίζουν στοιχεία που να συνδέουν άμεσα αυτή την εξέλιξη με την τεχνητή νοημοσύνη. Η μελέτη δεν διακρίνει ουσιαστικές διαφορές στον τύπο των θέσεων εργασίας που προσφέρονται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα σε σύγκριση με τους ελαφρώς μεγαλύτερους αποφοίτους της ηλικιακής κατηγορίας 25-29 ετών, γεγονός που υπονομεύει τον ισχυρισμό ότι η AI εξαλείφει συστηματικά τις θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, η αγορά εργασίας δεν βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, αλλά μια περίοδο σταθερότητας, παρά τις επιμέρους προκλήσεις.

Η ψύχραιμη εικόνα που παρουσιάζει η ακαδημαϊκή έρευνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκτιμήσεις που προέρχονται από τον ίδιο τον τεχνολογικό κλάδο και άλλες διεθνείς εκθέσεις. Μια πρόσφατη έκθεση του British Standards Institution, η οποία διεξήχθη σε οκτακόσιους πενήντα ηγέτες επιχειρήσεων σε οκτώ χώρες, κατέγραψε ότι το 39% δήλωσε πως η AI οδήγησε ήδη σε περικοπές θέσεων εισαγωγικού επιπέδου, ενώ ένα επιπλέον 43% αναμένει περαιτέρω μειώσεις μέσα στον επόμενο χρόνο. Την ίδια στιγμή, ο Dario Amodei, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, σε συνέντευξή του, προειδοποίησε ότι η ανεργία θα μπορούσε να εκτοξευθεί στο 10% με 20% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, από το τρέχον επίπεδο του 4,3%, ενώ ο Sam Altman του OpenAI έχει δηλώσει ότι ορισμένες κατηγορίες εργασίας, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, θα εξαλειφθούν.

Πολλοί οικονομολόγοι, ωστόσο, παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτές τις δυσοίωνες προβλέψεις, θεωρώντας τες, τουλάχιστον σε μακροοικονομικό επίπεδο, υπερβολικές. Ο νομπελίστας οικονομολόγος του MIT, Daron Acemoglu, αποδίδει τη σχετική ρητορική στην έντονη πίεση που αισθάνονται οι διευθυντές να ενσωματώσουν την AI, καθώς και στο «hype» που καλλιεργείται από τις ίδιες τις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες έχουν κίνητρο να προωθούν τις δυνατότητες των προϊόντων τους. Μια πιο μετριοπαθής, αν και σημαντική, εκτίμηση προέρχεται από την Goldman Sachs Research, η οποία υπολογίζει ότι η AI θα μπορούσε να εκτοπίσει το 6% με 7% του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο αντίκτυπος αυτός θα είναι πιθανότατα παροδικός και όχι μόνιμος.

Οι ίδιοι οι ερευνητές του Yale και του Brookings αναγνωρίζουν τους περιορισμούς των σημερινών δεδομένων. Επισημαίνουν ότι οι υπάρχουσες μετρήσεις, όπως η θεωρητική «έκθεση» ενός επαγγέλματος στην AI και η πραγματική «χρήση» συγκεκριμένων εργαλείων, αποτελούν ατελείς δείκτες και δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα. Για τον λόγο αυτό, τονίζουν την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένα και διαφανή δεδομένα από όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Προς το παρόν, το συμπέρασμα παραμένει σαφές: η ιστορία των τεχνολογικών μετασχηματισμών δείχνει ότι οι αλλαγές χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν, με την Martha Gimbel του Yale να προειδοποιεί χαρακτηριστικά: «Ας μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο σε αυτό το θέμα».