Το δημόσιο στα κινητά μας με το νέο αναβαθμισμένο Gov.gr Wallet

Βασικές λειτουργίες του gov.gr και νέες δυνατότητες ενσωματώνει η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet που παρουσιάστηκε χθες από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου «με το νέο Gov.gr Wallet κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για ένα κράτος πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη «Θυρίδα του πολίτη» στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας πολιτών-κράτους, ενσωματώνουμε τον Ψηφιακό Βοηθό «mAigov», ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο άμεση και προσωπική, εντάσσουμε ειδικό πλαίσιο για να βλέπουν οι πολίτες οποιαδήποτε στιγμή τον Προσωπικό Αριθμό τους. Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το νέο Gov.gr Wallet. Εμπλουτίζουμε και θα συνεχίσουμε να το εμπλουτίζουμε συνεχώς με καινούργιες δυνατότητες, καθιστώντας το κοινό σημείο «συνάντησης» της Δημόσιας Διοίκησης».

Πλέον οι πολίτες μπορούν από το Gov.gr Wallet:

Να χρησιμοποιούν τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot. Μπορούν να εκδίδουν εύκολα και γρήγορα Υπεύθυνη Δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Με την έκδοσή τους, τα έγγραφα εμφανίζονται αυτομάτως και αποθηκεύονται στη «Θυρίδα Πολίτη».

Να αποκτούν άμεση πρόσβαση και να ενημερώνονται για νέα έγγραφα ή ειδοποιήσεις της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς υπάρχει σε ευδιάκριτο σημείο η «Θυρίδα Πολίτη».

Να αναζητούν ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου με λέξεις – κλειδιά ή «γεγονότα ζωής», όπως γίνεται στο gov.gr.

Να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό τους, μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευση του μέσω στιγμιότυπων οθόνης. Επίσης σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο gov.gr για την έκδοσή του.

Να μεταβούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τη διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Να αποστέλλουν προς το 112 SMS με γεωγραφικό στίγμα της συσκευής, για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Να σαρώνουν έγγραφα του gov.gr για έλεγχο γνησιότητάς τους.

Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας εγγράφων με σάρωση για τα έγγραφα του gov.gr. Επίσης, οι πολίτες μπορούν να πλοηγούνται με ευκολία στο Gov.gr Wallet μέσω επανασχεδιασμένης αρχικής οθόνης, η οποία συγκεντρώνει με λειτουργικό τρόπο όλα τα βασικά σημεία της εφαρμογής.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ακολουθούν η ενσωμάτωση των στοιχείων των ακινήτων, οι επαγγελματικές ιδιότητες και η δυναμική ενημέρωση εγγράφων.

Στόχος είναι το Gov.gr Wallet έως το 2027 να καταστεί ένα από τα βασικά σημεία αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος, ενώ σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό η προοπτική είναι να αποτελέσει τη βάση για το κοινό «πορτοφόλι» στο πλαίσιο της ΕΕ, ενσωματώνοντας τις κοινές προδιαγραφές.

Υπενθυμίζεται ότι δέκα έγγραφα είναι σήμερα διαθέσιμα στο Gov.gr Wallet: το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, τα στοιχεία οχήματος (MyAuto), η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Ασφαλιστική Ικανότητα, η Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους και τα Ζώα Συντροφιάς. Επιπλέον, το Gov.gr Wallet είναι το εργαλείο της ψηφιακής ταυτοποίησης των φιλάθλων για την είσοδό τους στα γήπεδα στους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Η υλοποίηση της νέας έκδοσης έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.