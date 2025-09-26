Το 5G ξεπερνά τα 2,6 δισ. συνδέσεις παγκοσμίως, με οδηγό τη Βόρεια Αμερική

Μια σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι παγκόσμιες συνδέσεις 5G, οι οποίες ξεπέρασαν τα 2,6 δισεκατομμύρια κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με νέα δεδομένα που δημοσίευσαν ο εμπορικός σύνδεσμος 5G Americas και η ερευνητική εταιρεία Omdia. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος, που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 37%, συνοδεύεται από μια παράλληλη αύξηση 15% στην παγκόσμια κατανάλωση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, με την αγορά της Βόρειας Αμερικής να πρωτοστατεί -σύμφωνα με τη μελέτη- τόσο στην υιοθέτηση της τεχνολογίας όσο και στη χρήση δεδομένων.

Η έρευνα προβλέπει ότι η δυναμική αυτή θα συνεχιστεί, με τις συνδέσεις 5G να προσεγγίζουν τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας το 60% του συνόλου των ασύρματων συνδέσεων παγκοσμίως. Η αυξανόμενη ζήτηση για συνδεσιμότητα επόμενης γενιάς αποτυπώνεται και στον όγκο δεδομένων, ο οποίος έφτασε τα 384 εκατομμύρια terabytes κατά την ίδια περίοδο. Η ανάπτυξη αυτή τροφοδοτείται από την επέκταση περιπτώσεων χρήσης, όπως η ροή περιεχομένου, τα βιντεοπαιχνίδια, τα έξυπνα εργοστάσια και τα αυτόνομα οχήματα.

Η Βόρεια Αμερική επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια αγορά, έχοντας φτάσει τα 339 εκατομμύρια συνδέσεις 5G και επιτυγχάνοντας πληθυσμιακή κάλυψη της τάξης του 88%. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πλήρης κάλυψη στην περιοχή θα ξεπεράσει το 100% πριν από το τέλος του 2025. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η κατανάλωση δεδομένων, καθώς η συνολική κίνηση στην περιοχή ανήλθε σε 43 εκατομμύρια terabytes κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με τον μέσο χρήστη να καταναλώνει 111 GB σε μηνιαία βάση.

Το μέγεθος της χρήσης δεδομένων στην περιοχή γίνεται ακόμα πιο σαφές όταν συγκριθεί με άλλες αγορές, καθώς ο μέσος όρος των 111 GB είναι σχεδόν διπλάσιος από την αμέσως επόμενη περιοχή, που περιλαμβάνει την Ωκεανία, την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου ο μέσος όρος είναι 67 GB. Ο Viet Nguyen, Πρόεδρος της 5G Americas, σχολίασε ότι οι νεότεροι αριθμοί δείχνουν την εξαιρετική δυναμική του 5G παγκοσμίως, αλλά ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική όπου τόσο η υιοθέτηση όσο και η χρήση δεδομένων δίνουν τον ρυθμό.

Πέρα από την αύξηση των συνδρομητών, το 5G αναδεικνύεται σε καταλύτη για την ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Οι παγκόσμιες συνδέσεις IoT έφτασαν τα 3,8 δισεκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και αναμένεται να ανέλθουν στα 5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Η τεχνολογία 5G αποτελεί πλέον τη ραχοκοκαλιά για κρίσιμες εφαρμογές, βελτιστοποιώντας την παραγωγή σε έξυπνα εργοστάσια, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της αυτόνομης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθιστώντας δυνατά τα εξυπνότερα δίκτυα διανομής ενέργειας και τροφοδοτώντας την τηλεϊατρική και την απομακρυσμένη παρακολούθηση στον τομέα της υγείας.

Όπως δήλωσε η Kristin Paulin, Principal Analyst στην Omdia, με τη διείσδυση να αυξάνεται και την υποδομή να επεκτείνεται, το 5G εισέρχεται σε μια νέα φάση ως η ραχοκοκαλιά για το IoT και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η επέκταση της υποδομής αποτυπώνεται και στους αριθμούς ανάπτυξης των δικτύων. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, λειτουργούσαν παγκοσμίως 373 εμπορικά δίκτυα 5G και 708 δίκτυα 4G LTE, με 18 από κάθε τεχνολογία να βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική. Τα δεδομένα συνδρομητών και προβλέψεων παρέχονται από την Omdia, ενώ τα στοιχεία ανάπτυξης των δικτύων από τους οργανισμούς 5G Americas και Telegeography (GlobalComm).