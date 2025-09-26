Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η τεχνητή νοημοσύνη των τεχνολογικών κολοσσών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις υπηρεσίες τους, καθώς και το κατά πόσον η πρακτική αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες του ψηφιακού ανταγωνισμού. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται σε επιστολή της αρμόδιας Επιτρόπου Τεχνολογίας, Henna Virkkunen, προς μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου, την οποία επικαλείται το POLITICO.

Σύμφωνα με την επιστολή, η Επιτροπή «παρακολουθεί στενά» τις εξελίξεις της αγοράς για να διασφαλίσει ότι «η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ προχωρά σύμφωνα με τη νομοθεσία». Στο κείμενό της, η Επίτροπος ανέφερε συγκεκριμένα: «Παρατηρούμε από τις εξελίξεις στην αγορά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σε άλλες υπηρεσίες, όπως οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης ή τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα».

Ως παραδείγματα αναφέρονται η ενσωμάτωση του AI Assistant της Meta σε υπηρεσίες όπως το Instagram, καθώς και το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αναζήτησης της Google περιλαμβάνουν πλέον επισκοπήσεις τεχνητής νοημοσύνης στην κορυφή της σελίδας. Η Virkkunen επεσήμανε στην επιστολή ότι όταν οι πλατφόρμες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών προβαίνουν σε τέτοιες ενσωματώσεις, αντιμετωπίζουν ήδη μια σειρά υποχρεώσεων βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Αρκετοί από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, όπως η Google, η Microsoft και η Meta, έχουν οριστεί ως κυρίαρχοι ρυθμιστές πρόσβασης (dominant gatekeepers) βάσει του DMA. Ως εκ τούτου, η επιστολή υπενθυμίζει σε αυτές τις εταιρείες τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον τρόπο που επεξεργάζονται, συνδυάζουν και χρησιμοποιούν διασταυρούμενα τα δεδομένα μεταξύ των υπηρεσιών τους.

Επιπλέον, η Virkkunen υποστήριξε στην επιστολή ότι οι πλατφόρμες οφείλουν να επιτρέπουν την αλλαγή των προεπιλεγμένων υπηρεσιών, «συμπεριλαμβανομένης της ενσωματωμένης τεχνητής νοημοσύνης». Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για τον ψηφιακό ανταγωνισμό που ξεκίνησε η Επιτροπή τον Ιούλιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στο πώς οι κανόνες μπορούν να υποστηρίξουν έναν «διεκδικήσιμο και δίκαιο τομέα τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ».