Μελέτη Google: 9 στους 10 επαγγελματίες τεχνολογίας χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με την Google, το 90% των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας χρησιμοποιεί πλέον τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία του για εργασίες όπως η συγγραφή και η τροποποίηση κώδικα. Μια νέα μελέτη από το ερευνητικό τμήμα DORA της Google, βασισμένη σε 5.000 απαντήσεις από επαγγελματίες του τεχνολογικού κλάδου σε όλο τον κόσμο, διαπίστωσε ότι το 90% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία του, ποσοστό αυξημένο κατά 14% σε σχέση με πέρυσι.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται καθώς η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει ένα μείγμα ανησυχίας, έντονου ενδιαφέροντος και υποσχέσεων σχετικά με το πώς η τεχνολογία θα μπορούσε να επηρεάσει τις θέσεις εργασίας και την οικονομία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, απασχόλησε την επικαιρότητα τον Μάιο όταν δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη αύξηση της ανεργίας, μια άποψη που άλλοι επαγγελματίες του κλάδου έχουν έκτοτε μετριάσει. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα υποδηλώνουν ότι γίνεται δυσκολότερο για τους εργαζόμενους αρχικού επιπέδου να βρουν εργασία στη μηχανική λογισμικού, μια τάση που συμπίπτει με ένα κύμα απολύσεων στον τεχνολογικό κλάδο.

Η Google είναι μία από τις πολλές εταιρείες που επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν τη μετάβαση στην ανάπτυξη λογισμικού με την υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας εργαλεία που κυμαίνονται από δωρεάν έως 45 δολάρια τον μήνα για τη βοήθεια στην παραγωγή κώδικα και την ανάπτυξη agents που μπορούν να διαχειρίζονται εργασίες ανάπτυξης λογισμικού. Η εταιρεία αντιμετωπίζει ευρύ ανταγωνισμό, όχι μόνο από αντιπάλους όπως η Microsoft, το OpenAI και η Anthropic, αλλά και από νεοφυείς επιχειρήσεις προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Replit και η Anysphere, οι οποίες βλέπουν τις αποτιμήσεις τους να εκτοξεύονται καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας υιοθετούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Ryan J. Salva, ο οποίος επιβλέπει τα εργαλεία προγραμματισμού της Google, όπως το Gemini Code Assist, δήλωσε ότι η «συντριπτική πλειονότητα» των ομάδων στην Google χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, αναφέροντας ότι η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή, από τον τρόπο συγγραφής της τεκμηρίωσης έως τους επεξεργαστές κώδικα της Google. «Εάν είσαι μηχανικός στην Google, είναι αναπόφευκτο ότι θα χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος της καθημερινής σου εργασίας», ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNN πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι αντλούν αξία από αυτή. Το σαράντα έξι τοις εκατό των επαγγελματιών τεχνολογίας που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι εμπιστεύονται «κάπως» την ποιότητα του κώδικα που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 23% δήλωσε ότι την εμπιστεύεται μόνο «λίγο» και το 20% ότι την εμπιστεύεται «πολύ». Επιπλέον, το 31% ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «βελτίωσε ελαφρώς» την ποιότητα του κώδικα, ενώ το 30% δήλωσε ότι δεν είχε «καμία επίδραση».

Ο Salva αναφέρει ότι σε μια κλίμακα από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα αντιστοιχεί στη βασική πρόβλεψη κειμένου και το πέντε στη δυνατότητα να δοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη μια γενική, ασαφής εντολή, η ανάπτυξη λογισμικού με τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται κάπου μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου σταδίου. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιλύει προβλήματα σε πολλαπλά συστήματα, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ανθρώπινη επισκόπηση και «πολλές δικλείδες ασφαλείας».

Η υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους αρχικού επιπέδου στον τομέα της τεχνολογίας. Το ποσοστό ανεργίας για τους πρόσφατους αποφοίτους πληροφορικής και μηχανικής υπολογιστών είναι πλέον υψηλότερο από αυτό για τομείς όπως η ιστορία της τέχνης και η αγγλική φιλολογία, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, και οι αγγελίες θέσεων εργασίας για ρόλους μηχανικής λογισμικού στο Indeed μειώθηκαν κατά 71% μεταξύ Φεβρουαρίου 2022 και Αυγούστου 2025. Πρόσφατοι απόφοιτοι πληροφορικής που μίλησαν στο CNN νωρίτερα φέτος ήταν γενικά αισιόδοξοι για τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές, αλλά αναγνώρισαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη φύση της εργασίας. Ένας πρόσφατος απόφοιτος, ο Julio Rodriguez, δήλωσε ότι έκανε αίτηση σε περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας πριν εξασφαλίσει μια θέση.

Ενώ η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης προχωρά γρήγορα, ο Salva ανήκει στην κατηγορία εκείνων που πιστεύουν ότι υπάρχουν κρίσιμα μέρη της ανάπτυξης λογισμικού που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν και ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα απλοποιήσει τα κομμάτια που οι εργαζόμενοι θεωρούν τετριμμένα. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι τουλάχιστον ένα μέρος της αύξησης στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει πιθανότατα προέλθει από τον ενθουσιασμό που περιβάλλει την τεχνολογία. «Η ανάπτυξη λογισμικού είναι μια βιομηχανία της μόδας. Όλοι κυνηγάμε το επόμενο στυλ τζιν», είπε. «Και όταν γίνεται τόση συζήτηση γύρω από αυτό, όλοι είναι απλώς ενθουσιασμένοι να δοκιμάσουν το καινούργιο».