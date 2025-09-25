Άλμα των ευρωπαϊκών εξαγωγών δίνει ώθηση και στον ελληνικό κλάδο τεχνολογίας

Με 579 επιχειρήσεις που απασχολούν 16.809 εργαζομένους, κατέγραψαν προστιθέμενη αξία 1,279 δισεκατομμυρίων ευρώ και κύκλο εργασιών 4,86 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2023, ο κλάδος μεταποίησης υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς που το 2024 πέτυχε μια σημαντική ανατροπή. Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα συνεχή έτη ελλειμμάτων, το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιστρέφοντας πλήρως το έλλειμμα των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε σημειωθεί το 2023. Η θετική αυτή εξέλιξη προήλθε από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες έφτασαν τα 501 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Στον αντίποδα, οι εισαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή αγορά ανήλθαν σε 478 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μια οριακή μείωση της τάξης του 0,2%. Η ανάλυση των εμπορικών εταίρων αποκαλύπτει μια σαφή γεωγραφική κατανομή, καθώς περισσότερες από τις μισές εισαγωγές της ΕΕ προήλθαν από την Κίνα, με αξία 141 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί στο 30% του συνόλου, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αξία 111 δισεκατομμύρια ευρώ που καλύπτει το 23%. Ακολουθούν ως σημαντικοί εμπορικοί εταίροι η Ελβετία (31 δισ. ευρώ, 6%), η Ταϊβάν (26 δισ. ευρώ, 6%), το Βιετνάμ (24 δισ. ευρώ, 5%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (21 δισ. ευρώ, 4%).

Σε επίπεδο προϊόντων, η κατηγορία των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών κυριάρχησε στις εισαγωγές, αποτελώντας το 36% του συνόλου, με την Κίνα να είναι ο βασικός προμηθευτής. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι μηχανές γραφείου αντιπροσώπευαν το 18% των εισαγωγών, με την Κίνα να αποτελεί και σε αυτή την κατηγορία τον μεγαλύτερο εταίρο, ενώ τα φαρμακευτικά προϊόντα το 15%, προερχόμενα κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικότερα, τα προϊόντα ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών αποτέλεσαν την κυρίαρχη κατηγορία εισαγωγών από το Βιετνάμ, την Κίνα και την Ταϊβάν, ενώ για την Ελβετία κυριάρχησαν τα φαρμακευτικά προϊόντα και για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο τα προϊόντα αεροδιαστημικής.

Όσον αφορά τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν τον κυριότερο προορισμό, απορροφώντας το 31% των εξαγωγών της ΕΕ, συνολικής αξίας 156 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κατηγορία των φαρμακευτικών προϊόντων αναδείχθηκε ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης των εξαγωγών, με αξία που έφτασε τα 166 δισεκατομμύρια ευρώ, και αποτέλεσε το κύριο εξαγώγιμο προϊόν προς τις ΗΠΑ, την Ελβετία και την Ιαπωνία. Παράλληλα, ο κλάδος της αεροδιαστημικής ήταν ο κορυφαίος εξαγωγικός τομέας προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία, ενώ τα προϊόντα ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών πρωταγωνίστησαν στις εξαγωγές προς την Κίνα.

Αυτή η δυναμική αποτυπώνεται και στα διμερή εμπορικά ισοζύγια, όπου η ΕΕ εμφάνισε σημαντικό έλλειμμα με την Κίνα, ύψους 92 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τα ελλείμματα στις κατηγορίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών (43 δισ. ευρώ) και των προϊόντων τηλεπικοινωνιών (60 δισ. ευρώ). Αντίθετα, κατέγραψε μεγάλο πλεόνασμα με τις ΗΠΑ, ύψους 46 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπου το μεγάλο πλεόνασμα στον φαρμακευτικό κλάδο (50 δισ. ευρώ) υπερκάλυψε το έλλειμμα στον τομέα της αεροδιαστημικής (17 δισ. ευρώ). Τέλος, η συνολική αξία της παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας εντός της ΕΕ επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάπτυξη του τομέα, έχοντας αυξηθεί από 273 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 414 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024.