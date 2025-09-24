WITSIDE wiTPrO: η πρώτη πλατφόρμα trade & media promo optimization για FMCG στην Ελλάδα

Η WITSIDE, ηγέτιδα ελληνική εταιρεία στον χώρο των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε στο Data & AI Conference της Boussias Events την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, το wiTPrO: την πρώτη πλατφόρμα στην ελληνική αγορά που συνδυάζει τη βελτιστοποίηση εμπορικών προωθήσεων και διαφημιστικών ενεργειών για εταιρείες ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG).

Το wiTPrO δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα από τα σημαντικότερα κενά της αγοράς: την αδυναμία ακριβούς μέτρησης και πρόβλεψης της απόδοσης των προωθητικών ενεργειών και media καμπανιών. Στην Ελλάδα, οι εταιρείες FMCG επενδύουν έως και το 35% του τζίρου τους σε τέτοιες δράσεις. Ωστόσο, το 60% αυτών δεν αποδίδει θετικό ROI, ενώ μόλις το 20% μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια την αποτελεσματικότητα μιας καμπάνιας, σύμφωνα με έρευνα της Nielsen.

Η νέα πλατφόρμα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένα αναλυτικά μοντέλα για την ανάλυση ιστορικών δεδομένων και την ανάπτυξη what-if σεναρίων, ώστε οι επιχειρήσεις να κατανέμουν πιο στοχευμένα τον προϋπολογισμό τους. Παράλληλα, διευκολύνει τη ροή πληροφορίας μεταξύ πωλήσεων, marketing και οικονομικών τμημάτων, βοηθώντας τις εταιρείες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα.

Ο Απόστολος Ζιώβας, Senior Supply Chain Consultant στη WITSIDE, δήλωσε: «Η αγορά FMCG επενδύει τεράστια ποσά σε προωθητικές ενέργειες και διαφημιστικές καμπάνιες χωρίς να γνωρίζει με σαφήνεια τι αποδίδει και τι όχι. Με το wiTPrO δίνουμε στις εταιρείες τη δυνατότητα να μετατρέψουν την πολύπλοκη διαχείριση των ενεργειών, που συχνά θεωρείται αναγκαίο κακό, σε δεξαμενή ευκαιριών. Από το ράφι μέχρι την τηλεοπτική καμπάνια, κάθε ευρώ μπορεί πλέον να δουλεύει πιο έξυπνα και πιο αποδοτικά».

Σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, το wiTPrO είναι ευέλικτο, εύχρηστο και προσιτό, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Με εμπειρία άνω των 15 ετών στα δεδομένα, το Business Intelligence και τα Advanced Analytics, η WITSIDE φιλοδοξεί να καταστήσει το wiTPrO εργαλείο-σταθμό για κάθε FMCG επιχείρηση που θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική.