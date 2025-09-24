Το επόμενο κεφάλαιο των δικτύων: Ξεκινά η προετοιμασία για το 6G

Η Verizon ανακοίνωσε τη σύσταση του «Verizon 6G Innovation Forum», μιας πρωτοβουλίας που συγκεντρώνει σημαίνοντες παράγοντες της τεχνολογικής βιομηχανίας με σκοπό να προωθήσει την καινοτομία και να καταστήσει εφικτή την εποχή του 6G. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνεργάζεται από τα αρχικά στάδια με κορυφαίους παρόχους δικτυακού εξοπλισμού, όπως οι Ericsson, Samsung Electronics και Nokia, καθώς και με εταιρείες που πρωτοπορούν στον σχεδιασμό συσκευών και chipset, όπως η Meta και η Qualcomm Technologies, Inc. Κύριος στόχος της σύμπραξης είναι ο συλλογικός καθορισμός των προδιαγραφών της επόμενης γενιάς ασύρματων δικτύων.
Η προσπάθεια αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να προωθήσει τη συλλογική εξέλιξη της συνδεσιμότητας. Η κεντρική αποστολή του Forum εστιάζει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος 6G που θα χαρακτηρίζεται από ανοικτή αρχιτεκτονική, ποικιλομορφία και ανθεκτικότητα. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν από κοινού για την ανάπτυξη θεμελιωδών τεχνολογιών και τον εντοπισμό πιθανών νέων περιπτώσεων χρήσης, συσκευών και τεχνολογιών δικτύου. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της παγκόσμιας ευθυγράμμισης και διαλειτουργικότητας, μέσω της ενεργού συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, με κυριότερο το 3GPP.
Σύμφωνα με τον Joe Russo, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του τομέα Παγκόσμιων Δικτύων και Τεχνολογίας της Verizon, η τεχνολογία 5G Advanced αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί το μέλλον του 6G. Στη δήλωσή του, ο ίδιος ανέφερε ότι οι μελλοντικές εφαρμογές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν νέες κατηγορίες wearables, προηγμένες εμπειρίες Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και εντελώς νέες περιπτώσεις χρήσης που σήμερα δεν είναι καν εφικτό να προβλεφθούν. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η εταιρεία ήδη οικοδομεί ένα δίκτυο σχεδιασμένο για την επόμενη εποχή, το οποίο θα μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και ψυχαγωγούνται.
Για τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη δημιουργία εξειδικευμένων εργαστηρίων, των «Verizon 6G Labs», με το πρώτο από αυτά να χωροθετείται στο Λος Άντζελες. Τα εργαστήρια αυτά θα λειτουργήσουν ως κέντρα συνεργατικής έρευνας, ανάπτυξης πρωτοτύπων και διεξαγωγής πρώιμων δοκιμών, τόσο σε ελεγχόμενο περιβάλλον όσο και σε πραγματικές συνθήκες πεδίου. Στις τεχνικές προτεραιότητες του Forum περιλαμβάνεται η δοκιμή νέων ζωνών ραδιοφάσματος και μεγαλύτερου εύρους ζώνης, στοιχεία κρίσιμα για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του 6G.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κατέχει κεντρική θέση στη στρατηγική του Forum, καθώς αναμένεται να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής του 6G. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα επιταχύνει τη στρατηγική «AI Connect» της Verizon και θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες επεξεργασίας στην άκρη του δικτύου (intelligent edge). Η εταιρεία τοποθετεί τα δίκτυά της ως τη ραχοκοκαλιά της αναδυόμενης οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην εφαρμογή συστημάτων AI για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των δικτύων της.
Αν και η εμπορική διάθεση των δικτύων 6G δεν αναμένεται πριν από το 2030, οι προετοιμασίες στη βιομηχανία εντείνονται. Η ανακοίνωση της Verizon έρχεται σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός για την τεχνολογική υπεροχή στην επόμενη γενιά δικτύων είναι ήδη ορατός. Χαρακτηριστικά, νωρίτερα μέσα στο έτος, η T-Mobile έλαβε σχετική άδεια από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) για τη δοκιμή εξοπλισμού 6G της Nokia στις εγκαταστάσεις της στο Bellevue της Ουάσιγκτον, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τεχνολογία που θα διαδεχθεί το 5G.