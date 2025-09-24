Συνεργασία PTS – Wide Media για τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών υποδομών του ομίλου

Ο Όμιλος Wide Media, ένας από τους πλέον δραστήριους και αναπτυσσόμενους οργανισμούς μέσων στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην τηλεοπτική αγορά και τις ψηφιακές πλατφόρμες, ανέθεσε στην PTS, γνωστή εταιρεία Broadcasting Systems Integrator, να ηγηθεί μιας συνολικής πρωτοβουλίας τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Η αρχική τεχνική προσέγγιση του έργου παρουσιάστηκε από την PTS στον Όμιλο Wide Media κατά τη διάρκεια της IBC στο Άμστερνταμ, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Το έργο μεγάλης κλίμακας στοχεύει στον μετασχηματισμό της τεχνολογικής υποδομής του τηλεοπτικού καναλιού Action24, καθώς και των ψηφιακών του πλατφορμών Flash.gr, Athletiko.gr και News4Health.gr, τοποθετώντας τον Όμιλο Wide Media στην αιχμή της καινοτομίας στην παραγωγή περιεχομένου σε όλα τα formats.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει έναν πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό, με την ενσωμάτωση υπερσύγχρονων λύσεων σε content acquisition, shared production storage, Media Asset Management (MAM), Production Asset Management (PAM), Newsroom Computer Systems (NRCS) και playout automation. Η στρατηγική αυτή επένδυση αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την απλοποίηση των ροών εργασίας και τη σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας παραγωγής—ενισχύοντας την ηγετική θέση του Action24 στο μεταβαλλόμενο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο της Ελλάδας, ενώ παράλληλα ενισχύει την απόδοση και επεκτασιμότητα των ψηφιακών πλατφορμών Flash.gr, Athletiko.gr και News4Health.gr.

Το έργο δομείται σε τέσσερις διακριτές φάσεις, με την τελική υλοποίηση να αναμένεται έως το τέλος του 2025. Η πρώτη φάση επικεντρώνεται στην εγκατάσταση ingest, storage και MAM systems, που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη απόκτηση, επεξεργασία και διαχείριση περιεχομένου. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων newsroom και playout automation, εξασφαλίζοντας ομαλή ενσωμάτωση εμπορικών και τεχνικών απαιτήσεων με μέγιστη ευελιξία και αξιοπιστία. Στην τρίτη φάση θα αναβαθμιστούν τα control rooms και τα production studios με τεχνολογία αιχμής, ώστε να υποστηρίζουν πλήρως την παραγωγή ειδήσεων και εκπομπών. Η τέταρτη και τελική φάση αφορά στον εκσυγχρονισμό του δεύτερου production control room, με την ενσωμάτωση Ross Video Ultrix Acuity 3 M/E production switcher, Ross Video MediaIO production video server, καθώς και newsroom workflow automation με Ross Video Inception και Streamline Pro.

Πέρα από τον εξοπλισμό, η PTS θα παρέχει πλήρη εκπαίδευση και πρακτική καθοδήγηση, ώστε το προσωπικό να αξιοποιήσει πλήρως τα νέα συστήματα.

Εξειδικευμένα training sessions και coaching για workflow optimization θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη απόδοση και προσαρμογή στο νέο, αυτοματοποιημένο περιβάλλον. Με την PTS να ηγείται της ολοκληρωμένης ενοποίησης, το έργο θα αξιοποιήσει κορυφαίες τεχνολογίες από κατασκευαστές όπως Ross Video (για τα βασικά automation και MAM systems), Pebble Beach (για playout automation), RTS (intercom systems) και Harmonic (για streaming capabilities).

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Action24 θα λειτουργεί πλήρως σε HD, με υποδομή σχεδιασμένη για μελλοντική υποστήριξη UHD broadcasting. Η αναβάθμιση αυτή θέτει νέα standards στην παραγωγή περιεχομένου στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η επένδυση υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου Wide Media στην καινοτομία, την προηγμένη αυτοματοποίηση και τα υψηλότερα επίπεδα broadcast και digital παραγωγής.

Δήλωση Παναγιώτη Μπογιατζή, Chief Operating Officer, WideMedia Group: «Η στρατηγική συνεργασία με την PTS αποτελεί ορόσημο στη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη του Ομίλου μας. Αυτή η επένδυση αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία μιας πλήρως ενοποιημένης υποδομής που υποστηρίζει παραγωγικές διαδικασίες αιχμής και εξασφαλίζει επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σε όλες τις πλατφόρμες. Με την αναβάθμιση του broadcast και digital οικοσυστήματός μας, θέτουμε νέα πρότυπα απόδοσης, ευθυγραμμισμένα με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, converged περιβάλλοντος περιεχομένου. Επιπλέον, η συνεργασία μας με κορυφαίους παρόχους broadcasting τεχνολογίας όπως οι Ross Video και Pebble Beach κατατάσσει τον Όμιλο Wide Media ανάμεσα στους πιο καινοτόμους broadcast οργανισμούς στην Ευρώπη, επιταχύνοντας τη μετάβασή μας στο μέλλον της διανομής περιεχομένου.»