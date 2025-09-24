Η αύξηση χρήσης δεδομένων οδηγεί σε κέρδη, αλλά όχι για όλους

Σύμφωνα με την 45η παγκόσμια ανάλυση της Tefficient, η πλειονότητα των παρόχων κινητής κατάφερε να μετατρέψει την αυξανόμενη κατανάλωση δεδομένων σε αύξηση εσόδων, αν και με ρυθμούς χαμηλότερους από το 2022. Η έκθεση, η οποία εξέτασε 116 παρόχους, αποκαλύπτει ότι το 69% εξ αυτών αύξησε επιτυχώς το Μέσο Έσοδο ανά Χρήστη (ARPU) το 2024, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το 94% των εταιρειών είδε συνολική αύξηση στη χρήση δεδομένων. Η τάση αυτή διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητη και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 με ποσοστό 68%, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής «περισσότερα για περισσότερα», την ώρα που το υπόλοιπο 31% απέτυχε να κεφαλαιοποιήσει την αύξηση της κατανάλωσης, μια κατάσταση που η ανάλυση χαρακτηρίζει ως «επικίνδυνη θέση» για τους εν λόγω παρόχους.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τη μέση μηνιαία χρήση δεδομένων ανά συνδρομή, η οποία υπολογίζεται εξαιρώντας τις συνδέσεις Machine-to-Machine/Internet of Things (M2M/IoT), βρίσκεται η Zain του Κουβέιτ με 74,8 gigabytes (GB) για το 2024, επίδοση που αποδίδεται στην πλήρη πληθυσμιακή κάλυψη 5G και την προσφορά οικιακών 5G routers. Ακολουθεί η Zain της Σαουδικής Αραβίας με 67,4 GB, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η φινλανδική DNA με 58,9 GB. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ooredoo (Κουβέιτ), LMT (Λετονία), Elisa (Φινλανδία), 3 (Αυστρία), Bite (Λετονία), Telia (Λιθουανία) και Bite (Λιθουανία), με τις υψηλές επιδόσεις τους να οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ευρεία διάθεση προγραμμάτων απεριόριστων δεδομένων.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, οι πάροχοι από τις Σκανδιναβικές και τις Βαλτικές χώρες κυριαρχούν στις υψηλότερες θέσεις χρήσης, ενώ στον αντίποδα, οι εταιρείες από τη Γερμανία (Telekom, Vodafone, O2), την Πορτογαλία (MEO, NOS) και την Ολλανδία (KPN, VodafoneZiggo) καταγράφουν τις χαμηλότερες επιδόσεις. Η ελληνική αγορά, αν και τοποθετείται στο μέσο της κατάταξης με 13,7 GB για την Cosmote και 13,2 GB για τη Vodafone Greece (1ο εξάμηνο 2025), ξεχωρίζει για τη δυναμική της, με τη Vodafone Greece να καταγράφει την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση χρήσης στην Ευρώπη για το 2024, φτάνοντας το +43%. Η θετική πορεία συνεχίστηκε και το 2025 με αύξηση 31%. Παράλληλα, η Cosmote τοποθετείται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης και ως προς τον συνολικό όγκο κίνησης δεδομένων.

Στις υπόλοιπες περιοχές, η αγορά της Ασίας χαρακτηρίζεται από την πρωτοκαθεδρία παρόχων από την Ταϊβάν (FarEasTone) και τη Μαλαισία (Celcom), ενώ οι εταιρείες του Μπαγκλαντές βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Αξιοσημείωτη είναι η αρνητική πορεία στη Νότια Κορέα, όπου πάροχοι όπως η LG Uplus είδαν μείωση της χρήσης και του ARPU, λόγω της πολιτικής πίεσης για φθηνότερες συνδέσεις 5G και του έντονου ανταγωνισμού από τους Εικονικούς Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας (MVNOs). Στον υπόλοιπο κόσμο, οι πάροχοι της Μέσης Ανατολής κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις, ενώ η Turkcell στην Τουρκία κατέγραψε σημαντική πτώση στη χρήση δεδομένων, μια εξέλιξη που η έκθεση συνδέει με τον υπερπληθωρισμό στη χώρα.

Μια κρίσιμη παράμετρος που εξετάζει η ανάλυση είναι το έσοδο ανά gigabyte, το οποίο αποκαλύπτει ένα βαθύ χάσμα παγκοσμίως. Στους παρόχους με τα υψηλότερα έσοδα περιλαμβάνονται η ολλανδική KPN (2,8 ευρώ), η Telenor Νορβηγίας (2,3 ευρώ) και η MTN Ουγκάντας (2,3 ευρώ). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα έσοδα καταγράφουν η ιρανική MTN (0,06 ευρώ), η ινδική Jio (0,09 ευρώ) και η Airtel (0,13 ευρώ). Η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου παρόχου έφτασε το 2025 να είναι 49 φορές μεγαλύτερη, καταδεικνύοντας τις τεράστιες αποκλίσεις στην τιμολογιακή πολιτική και την οικονομική πραγματικότητα κάθε αγοράς.

Η έκθεση αναδεικνύει επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής της στρατηγικής «περισσότερα για περισσότερα», όπως οι φινλανδικοί πάροχοι που αύξησαν το ARPU τους μέσω αναβαθμίσεων σε ακριβότερα προγράμματα, καθώς και οι πάροχοι σε Ινδία, Ιαπωνία (Rakuten), Φιλιππίνες και Λιθουανία. Αντιθέτως, εκτός από την περίπτωση της Νότιας Κορέας, πτώση στο ARPU παρά την αύξηση της χρήσης κατέγραψαν και εταιρείες όπως η 3 στο Χονγκ Κονγκ και η Zain στο Μπαχρέιν. Η διεθνής τάση, πάντως, υποδηλώνει ότι οι πάροχοι με υψηλότερη χρήση δεδομένων τείνουν να επιτυγχάνουν και υψηλότερο ARPU.

Σε επίπεδο συνολικού όγκου κίνησης δεδομένων, η ασιατική ήπειρος κυριαρχεί, με την πρώτη πεντάδα να αποτελείται από τις China Mobile, Jio (Ινδία), China Telecom, Airtel (Ινδία) και Vi (Ινδία). Ωστόσο, η ανάπτυξη της China Mobile έχει σχεδόν μηδενιστεί, την ώρα που η Jio αναπτύσσεται με ρυθμό 30%, πλησιάζοντας πλέον την πρώτη θέση παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, τον μεγαλύτερο όγκο κίνησης διαχειρίζεται ο όμιλος 3 Europe. Η ανάλυση της Tefficient καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα ενός παρόχου να πείσει τους συνδρομητές να πληρώσουν περισσότερα για μεγαλύτερη χρήση παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της βιωσιμότητας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.