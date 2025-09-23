Κοινό μέτωπο των τηλεπικοινωνιακών κολοσσών για αλλαγή κανόνων στην ΕΕ

Σε μια συντονισμένη και υψηλού επιπέδου παρέμβαση, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών ομίλων της Ευρώπης απηύθυναν επείγουσα έκκληση προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για μια ριζική μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και για μια πιο αυτόνομη Ευρώπη. Μέσα από μια κοινή δήλωση οκτώ κορυφαίων στελεχών στο φόρουμ FT-Connect Europe στις Βρυξέλλες και μια αναλυτική επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ηγέτες του κλάδου, που αντιπροσωπεύουν το 70% των συνολικών επενδύσεων του τομέα, ζητούν μια θεμελιώδη αλλαγή πορείας με επίκεντρο την ενθάρρυνση των επενδύσεων, τη διευκόλυνση της ενοποίησης της αγοράς και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού έναντι των παγκόσμιων τεχνολογικών γιγάντων.

Η πρωτοβουλία, την οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων οι επικεφαλής ομίλων όπως η Orange, η Deutsche Telekom, η Telefónica και η TIM, τοποθετεί τη συνδεσιμότητα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής, χαρακτηρίζοντάς την «στρατηγικό πλεονέκτημα» τόσο για την οικονομική ευημερία όσο και για τις σύγχρονες αμυντικές δυνατότητες. Οι εταιρείες δεσμεύονται να συμβάλουν ενεργά στην ευρωπαϊκή φιλοδοξία για ηγετικό ρόλο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες όπως τα AI Gigafactories και επενδύοντας στην ανάπτυξη υποδομών κυρίαρχου νέφους (sovereign cloud) και data centers. Η δέσμευσή τους επεκτείνεται και στους τελικούς χρήστες, καθώς πολλοί από τους παρόχους ήδη ενσωματώνουν εργαλεία παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε υφιστάμενα συνδρομητικά πακέτα ή προσφέρουν smartphones με ενισχυμένες δυνατότητες AI. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η κίνηση δεδομένων που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 50%, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για αναβάθμιση και ανθεκτικότητα των δικτύων.

Κεντρικό αίτημα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων είναι η αναθεώρηση της πολιτικής ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτραπεί η ενοποίηση της αγοράς (in-market consolidation). Υποστηρίζουν ότι το τρέχον κατακερματισμένο τοπίο εμποδίζει την επίτευξη της απαραίτητης κλίμακας για την πραγματοποίηση τεράστιων επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, 5G και μελλοντικές τεχνολογίες. Η επιχειρηματολογία τους είναι σαφής: «λιγότεροι και ισχυρότεροι πάροχοι θα ανταγωνίζονται πιο έντονα σε όρους επενδύσεων και καινοτομίας σε σύγκριση με πολλούς και ασθενέστερους». Η έκκληση αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για έναν φιλόδοξο νόμο για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act) και την πλήρη υιοθέτηση των συστάσεων των εκθέσεων των Mario Draghi και Enrico Letta για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Στην επιστολή τους προς την Πρόεδρο von der Leyen, οι είκοσι διευθύνοντες σύμβουλοι εξειδικεύουν τις προτάσεις τους, ζητώντας την αντικατάσταση του υφιστάμενου «επαχθούς και ξεπερασμένου» πλαισίου. Προτείνουν τη μετάβαση από τον προληπτικό έλεγχο (ex-ante) στον κατασταλτικό (ex-post) όσον αφορά την πρόσβαση χονδρικής, την εναρμόνιση των κανόνων αδειοδότησης του φάσματος με μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος, και την απλοποίηση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, η οποία, όπως αναφέρουν, επιβάλλει πάνω από 34 διαφορετικά σύνολα υποχρεώσεων. Επιπλέον, τονίζουν την ανάγκη για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες, προτείνοντας την καθιέρωση ενός υποχρεωτικού συστήματος διαιτησίας για τις εμπορικές συμφωνίες μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με την αρχή «ίδιες υπηρεσίες, ίδιοι κανόνες».

Για να τεκμηριώσουν τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματός τους, οι ηγέτες του κλάδου, οι οποίοι επενδύουν συλλογικά πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, παραθέτουν ανησυχητικά στοιχεία. Επισημαίνουν ότι, με τους τρέχοντες ρυθμούς και το υφιστάμενο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει τον στόχο της για την πλήρη κάλυψη με οπτικές ίνες μόλις το 2051. Τονίζουν ότι το οικοσύστημα της συνδεσιμότητας συνεισφέρει ήδη το 4,7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, αλλά ο κατακερματισμός, που αποτυπώνεται στην ύπαρξη περισσότερων από 270 ρυθμιστικών αρχών στα κράτη μέλη, υπονομεύει τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς και θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα της Ευρώπης να διεκδικήσει τη θέση που της αρμόζει στην παγκόσμια τεχνολογική κούρσα.