Η People for Business υποδέχεται τη Ξανθή Χριστοφίδου στη Διεύθυνση HR Advisory

Η People for Business ενισχύει τη Διεύθυνση HR Advisory με την προσθήκη της Ξανθής Χριστοφίδου στη θέση της Manager, από την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Με σπουδές στο ALBA Graduate Business School και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, και πολυετή εμπειρία σε ηγετικούς ρόλους σε οργανισμούς όπως οι Mondelez International, Philip Morris, Kraft Foods και Gregory’s, η Ξανθή φέρνει σημαντική τεχνογνωσία σε τομείς όπως η οργανωτική ανάπτυξη, η διαχείριση αλλαγών, η ανάπτυξη ταλέντων και ο εταιρικός μετασχηματισμός.

«Η ένταξη της Ξανθής στην ομάδα μας αποτελεί στρατηγική επιλογή, που ενισχύει τη δυναμική μας και την ικανότητά μας να προσφέρουμε καινοτόμες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού», δήλωσε η Αντιγόνη Ξιώνη, CEO της People for Business.