Ο Κώστας Παπαδόπουλος εντάσσεται στον Όμιλο Cosmos ως Senior Manager Δικτυακών & AI Υποδομών

Ο Όμιλος Cosmos καλωσορίζει τον Κώστα Παπαδόπουλο στο δυναμικό του, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Senior Manager Δικτυακών και AI Υποδομών, με δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ρόλους αρχιτεκτονικής, σχεδίασης και υλοποίησης πολύπλοκων έργων σε τραπεζικά ιδρύματα, οργανισμούς και εταιρείες-κολοσσούς της ελληνικής και κυπριακής αγοράς. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, έχει διατελέσει σε ηγετικές τεχνικές θέσεις σε Space Hellas, Algosystems, Unisystems, Info Quest και Intrasoft.

Κατέχει τις κορυφαίες πιστοποιήσεις του χώρου, μεταξύ των οποίων Cisco CCIE, Cisco Design Expert, Cisco AI for Networking (AI4NE), καθώς και εξειδίκευση σε AI υποδομές, SDN, ACI, SD-WAN, Cloud Networking, Automation και Generative AI. Συνδυάζει την τεχνική υπεροχή με βαθιά εμπειρία σε Presales, RFPs, PoCs, SoCs και τεχνικές μελέτες για έργα υψηλής πολυπλοκότητας.

«Η τεχνογνωσία και η στρατηγική οπτική του Κώστα Παπαδόπουλου στον σχεδιασμό Δικτυακών και AI υποδομών ενισχύει καθοριστικά τη δυνατότητα του Ομίλου μας να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο», δήλωσε ο Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος του Ομίλου Cosmos.

Η Cosmos συνεχίζει να επενδύει σε ηγετικά στελέχη τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή.