Τεχνητή νοημοσύνη: ΗΠΑ, Κίνα και Ευρώπη σε έναν ανταγωνισμό κανόνων και κυριαρχίας

Οι πολιτικές για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν εξαπλωθεί παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα ακολουθούν η καθεμία τον δικό της δρόμο αντί να υιοθετήσουν τη διεθνή συνεργασία. Μια βάση δεδομένων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατέγραφε, μέχρι την περασμένη Παρασκευή, περισσότερους από 1.300 κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και άλλες πολιτικές για την τεχνητή νοημοσύνη. Το σύνολο αυτό έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% από το 2022, όταν η κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI άρχισε να επιταχύνει την υιοθέτηση της generative τεχνητής νοημοσύνης. Ο αριθμός των πολιτικών έχει αυξηθεί κατά περίπου 10% έως 20% στην ΕΕ, η οποία εφαρμόζει σταδιακά μια σχετικά αυστηρή νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν εκδώσει ολοκληρωμένα σχέδια δράσης.

Καθώς οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Κίνα ηγούνται της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, οι ανεπτυγμένες οικονομίες πρωτοπορούν και στη θέσπιση κανόνων. Τα μέλη της Ομάδας των Επτά (G7) και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των πολιτικών για την τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως, έχοντας εισαγάγει ανεξάρτητα μέτρα όπως επιδοτήσεις για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και απαιτήσεις για τις εταιρείες να διαχειρίζονται τον κίνδυνο κατάχρησης και να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση. Αντίθετα, οι χώρες του Παγκόσμιου Νότου υστερούν στην ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που τις καθιστά ολοένα και περισσότερο εξαρτημένες από την τεχνολογία των ανεπτυγμένων οικονομιών. Σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, 118 χώρες δεν εκπροσωπούνται στις συζητήσεις για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ τα δύο τρίτα των ανεπτυγμένων οικονομιών διαθέτουν εθνικές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη, λιγότερο από το ένα τρίτο των αναπτυσσόμενων χωρών έχει ανάλογες στρατηγικές.

Η G7 ανέλαβε πρόσφατα επικεφαλής στη δημιουργία ενός πλαισίου για την παρακολούθηση των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η διεθνής συνεργασία έχει παρεμποδιστεί από τις διαιρέσεις και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Κίνας. Τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αρνήθηκαν να υπογράψουν μια διακήρυξη στο Παρίσι για τη «συμπεριληπτική» ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία υποστήριξαν περίπου 60 υπογράφοντες. Ο κώδικας πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της για την τεχνητή νοημοσύνη, έχει δεχθεί κριτική από αμερικανικές επιχειρήσεις που υποστηρίζουν ότι θα εμποδίσει την ανάπτυξη. Η Meta και άλλες εταιρείες έχουν αρνηθεί να τον υπογράψουν.

Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ δημοσίευσε ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη «παγκόσμιας κυριαρχίας στην τεχνητή νοημοσύνη» μέσω της εξαγωγής αμερικανικής τεχνολογίας. Ο Τραμπ ανακάλεσε επίσης ένα εκτελεστικό διάταγμα του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, που αποσκοπούσε στην προώθηση της ασφαλούς ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, φέρνοντας στο προσκήνιο μια μετατόπιση της έμφασης προς την καινοτομία. Η Κίνα έχει απαγορεύσει ή περιορίσει την πρόσβαση σε ξένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, ενώ έχει ρυθμίσει το περιεχόμενο που παράγεται από αυτήν. Η χώρα εργάζεται πάνω σε εγχώρια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγούς, καθώς και σε στρατιωτικές εφαρμογές της τεχνολογίας. Σε ένα διεθνές συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη στη Σαγκάη τον περασμένο Ιούλιο, η Κίνα σηματοδότησε την ετοιμότητά της να ανταγωνιστεί τη Δύση στη διαμόρφωση των κανόνων.

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί από τους φορείς ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης να διενεργούν αξιολογήσεις κινδύνου, προβλέποντας πρόστιμα για τους παραβάτες. Το νομοθετικό σώμα της Ιαπωνίας έχει επίσης ψηφίσει τη δική του νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών τροφοδοτεί την ταχεία βελτίωση των επιδόσεων της τεχνητής νοημοσύνης, η διεθνής συνεργασία για τα μέτρα ασφαλείας και τα δεοντολογικά πρότυπα θα είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως δεδομένης της πιθανής χρήσης της τεχνολογίας σε φονικά όπλα και κυβερνοεπιθέσεις, όπως αναφέρουν οι αναλυτές. Το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ κατέγραψε πέρυσι περίπου 230 σημαντικά περιστατικά που αφορούσαν την τεχνητή νοημοσύνη, μια αύξηση περίπου 60% από το 2023.

Η αυτορρύθμιση από τις επιχειρήσεις είναι σχετικά περιορισμένη. Περίπου το 39% των εταιρειών διαθέτουν επιτροπές διακυβέρνησης τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας. Ενώ κορυφαίοι φορείς ανάπτυξης όπως η OpenAI είχαν απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις να συνεργαστούν για τη θέσπιση κανόνων, προτείνοντας σε κάποια φάση τη δημιουργία ενός διεθνούς ρυθμιστικού φορέα, οι προτεραιότητες φαίνεται να έχουν μετατοπιστεί στον ανταγωνισμό.