United Group: το bonus των 200 εκατ. στον Solak και η επόμενη μέρα της διαμάχης

Η αντιπαράθεση μεταξύ των βασικών μετόχων της United Group, μητρικής της Nova, παραμένει σε εξέλιξη, αν και ένας από τους λόγους της έντασης φαίνεται να αίρεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μειοψηφικός μέτοχος Dragan Šolak και οι συνεργάτες του λαμβάνουν αυτές τις ημέρες το bonus ύψους 200 εκατ. ευρώ από την πώληση περιουσιακών στοιχείων της United Group. Κατόπιν αυτού, η σχετική αγωγή που είχε κατατεθεί στο βρετανικό δικαστήριο χάνει το αντικείμενό της.

Παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι ο επικεφαλής της BC Partners (πλειοψηφούσα μέτοχος της United Group), Νίκος Σταθόπουλος, διεθνώς αναγνωρισμένος fund manager, δεν υπήρχε περίπτωση να αθετήσει συμφωνημένη καταβολή αμοιβής.

Εκκρεμεί, ωστόσο, η διαδικασία στο δικαστήριο του Άμστερνταμ για τα διοικητικά ζητήματα, μετά την απόφαση του κ. Σταθόπουλου να απομακρυνθούν από τη διοίκηση της United ο κ. Šolak και η στενή του ομάδα.

Στην παρούσα φάση, οι εστίες της διαμάχης επικεντρώνονται κυρίως στη Σερβία, γύρω από τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχει η United Group, ενώ η Nova στην Ελλάδα δεν έχει εμπλοκή σε αυτές τις εξελίξεις.

Να σημειωθεί ότι σε σχετική της ανακοίνωση η United χαρακτηρίζει ψευδείς και παραπλανητικούς τους ισχυρισμούς ότι ο Όμιλος επιδιώκει να περιορίσει ή να θέσει σε κίνδυνο τη συντακτική ανεξαρτησία των τηλεοπτικών καναλιών N1 και Nova στη Σερβία ή να τα πουλήσει στην Telekom Srbija ή σε οντότητες που συνδέονται με το σερβικό κράτος.

Όπως σημειώνεται μάλιστα «η τρέχουσα διοίκηση του Ομίλου δεν είχε ποτέ σχέδια να πουλήσει τα ειδησεογραφικά της περιουσιακά στοιχεία στην Telekom Srbija ή σε οποιαδήποτε άλλη κρατική οντότητα. Οι μόνες συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την πιθανή πώληση των N1 και Nova πραγματοποιήθηκαν υπό την προηγούμενη διοίκηση» και συγκεκριμένα από το Dragan Šolak, και τον στενό συνεργάτη του, Vladislav Ratajac.