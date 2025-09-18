Close Menu
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου

Social media, e-shopping & ChatGPT: η δυναμική ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων

infocomBy 1 Min Read Μελέτες
Σύμφωνα με τη νέα έκδοση της Focus on Tech Life της Focus Bari που διεξάγεται Πανελλαδικά  από το 1995, σε συνδυασμό με στοιχεία από YOUGOV profiles και την Πανελλαδική Έρευνα για τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και το Voice.AI, παρατηρούνται τα εξής:
  • Καθολική και έντονη online δραστηριότητα: Σχεδόν όλοι οι χρήστες συνδέονται καθημερινά μέσω smartphone, με μέσο χρόνο 131’ / μέρα, οι 16-24 ετών αγγίζουν τα 168’. 
  • ChatGPT στο προσκήνιο: 3 στους 5 Έλληνες μπαίνουν ήδη στον κόσμο της ΤΝ, με τις γυναίκες και τις ηλικίες έως 44, να οδηγούν στην τάση.
  • Έκρηξη eshoppers: 8 στους 10 Έλληνες αγόρασαν online το τελευταίο εξάμηνο, με τη χρεωστική κάρτα να αποτελεί τη  βασική επιλογή στις πληρωμές τους.
  • Social media lovers: Οι γυναίκες online, πρωταγωνιστούν με κυρίαρχη παρουσία στα social media (95%), ξεπερνώντας τους άντρες, και ενισχύοντας συνεχώς την τάση.
  • Ψηφιακό gap & ανησυχίες: Γυναίκες και ηλικίες 50+ προβληματίζονται για τις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας, ενώ οι νέοι οδηγούν τις ψηφιακές εξελίξεις.
Δείτε όλη την παρουσίαση της έρευνας εδώ

