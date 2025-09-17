Wolt Rewards: πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει κάθε παραγγελία πιο διασκεδαστική

Η Wolt παρουσιάζει το Wolt Rewards, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που δίνει στους χρήστες την ευκαιρία να αναβαθμίσουν την αγοραστική τους εμπειρία και να απολαύσουν περισσότερα προνόμια. Με κάθε παραγγελία από εστιατόρια, καταστήματα ή το Wolt Market, οι χρήστες συλλέγουν πόντους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν στις επόμενες αγορές τους στη Wolt.

Με το Wolt Rewards κάθε παραγγελία μεταφράζεται σε πόντους, οι οποίοι αυξάνονται όσο ο χρήστης ανεβαίνει επίπεδο. Συνολικά υπάρχουν τέσσερα επίπεδα, που όχι μόνο επιταχύνουν τη συλλογή πόντων αλλά ξεκλειδώνουν και περισσότερες ευκαιρίες. Παράλληλα, κάθε μήνα εμφανίζονται νέες «δοκιμασίες» – όπως ομαδικές παραγγελίες με φίλους μέχρι παραγγελίες από συγκεκριμένα καταστήματα – οι οποίες χαρίζουν επιπλέον πόντους και κρατούν το παιχνίδι ζωντανό.

Ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, δήλωσε σχετικά: «Στη Wolt, στόχος μας είναι να κάνουμε την καθημερινότητα των χρηστών μας πιο εύκολη, πιο απολαυστική και πιο προσιτή. Με το Wolt Rewards ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την αξία που προσφέρουμε, επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη τους με έναν τρόπο που συνδυάζει πρακτικά οφέλη με μια εμπειρία γεμάτη ευχάριστες εκπλήξεις. Για εμάς, κάθε παραγγελία είναι μια αφορμή να δίνουμε κάτι παραπάνω στους καταναλωτές μας».

Το Wolt Rewards είναι ήδη διαθέσιμο στην πλατφόρμα, όπου οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδό τους, να ανακαλύπτουν νέες δοκιμασίες και να εξαργυρώνουν τις επιβραβεύσεις τους μέσα από το προφίλ τους.