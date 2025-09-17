Τι αναφέρει η διοίκηση της Vodafone στον ισολογισμό του 2024

Αύξηση 8% σημείωσαν τα έσοδα της Vodafone Ελλάδας σύμφωνα με τον ισολογισμό της (οικονομική χρήση από 1 Απριλίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2024) που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Διαμορφώθηκαν σε 1.019,1 εκατ. ευρώ και όπως αναφέρεται στην αύξησή τους συνέβαλαν και τα έσοδα από πωλήσεις συσκευών για τα έργα Δημοσίου. Η τηλεπικοινωνιακή εταιρία είχε έσοδα ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) από τους εταιρικούς της πελάτες (B2B) ύψους 47,84 εκατ. από τα οποία τα έργα Δημοσίου αποτελούν το 76,5%.

Στα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία το τελικό της αποτέλεσμα για την εξεταζόμενη χρήση είναι ζημιογόνο (προ φόρων ζημιές 15,6 εκατ. έναντι επίσης ζημιών 9 εκατ. και μετά φόρων ζημιές 16,1 εκατ. στο ίδιο ύψος με την προηγούμενη οικονομική χρήση της).

Ενδιαφέρον όμως έχουν οι επισημάνσεις της διοίκησης για το σύνολο της αγοράς και την πορεία της εταιρίας τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ άλλων σημειώνεται:

«Η ζήτηση για υψηλές ταχύτητες διασύνδεσης, αναμένεται να αυξηθεί το προσεχές έτος καθώς μέσω των προγραμμάτων Gigabit Voucher και Smart Readiness. Η αγορά τηλεπικοινωνιών θα κινηθεί ανοδικά την τρέχουσα χρονιά και θα συνεχίσει ανοδικά τα επόμενα δύο χρόνια. Η Vodafone αναμένεται να αυξήσει το συνολικό μερίδιό της, προβαίνοντας στις απαραίτητες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αλλά και συνεχίζοντας να επενδύει σε συνδυαστικά προϊόντα σταθερής – κινητής. Ο σύνθετος ρυθμός ετήσιας αύξησης των εσόδων (CAGR) εκτιμάται σε 1,1% για τη δεκαετία προερχόμενος από την σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας καθώς και τη μεγαλύτερη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών δεδομένων».