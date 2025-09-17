Που θα επενδύσει το Hellenic Innovation & Infrastructure Fund

Τα Data Centres, η πράσινη ενέργεια, η μπλε και κυκλική οικονομία, η βιοτεχνολογία, η αγροτεχνολογία και η διαχείριση υδάτων είναι οι τομείς στους οποίους θα επενδύσει το νεοσύστατο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (Hellenic Innovation & Infrastructure Fund – HIIF) έχοντας αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. με δυνατότητα μόχλευσης 1 δις. ευρώ.

Στους προαναφερόμενους τομείς τα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα επενδυθούν τουλάχιστον 20 δις. από το σύνολο της Οικονομίας (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας).

Το HIIF αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου (Growthfund), του Εθνικού Ταμείου της Ελλάδας και συστάθηκε για στοχευμένες επενδύσεις με έμφαση στην καινοτομία και τις υποδομές, ενώ η πρώτη επένδυση αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Την ίδρυση του ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Athens International Investor Summit (AIIS) το οποίο συγκέντρωσε περισσότερους από 40 διεθνείς θεσμικούς επενδυτές που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 τρισ. δολαρίων, πολιτικούς ηγέτες και κορυφαία στελέχη της αγοράς.

Την προετοιμασία και υλοποίηση του HIIF υποστήριξε η BlackRock Financial Markets Advisory.

Το HIIF σηματοδοτεί, επίσης, την εξέλιξη του Υπερταμείου σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund – SWF). Παράλληλα με τα υφιστάμενα εργαλεία, όπως το Ταμείο Phaistos, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το Pharos AI Factory, το Υπερταμείο συμβάλλει στην υλοποίηση έργων υποδομών εθνικής σημασίας, όπως οδικά δίκτυα, λιμενικές υποδομές, αεροδρόμια και κέντρα logistics, μέσω των θυγατρικών και συμμετοχών του. Λειτουργεί, επίσης, ως θεσμικός εταίρος για διεθνείς επενδυτές που αναζητούν σταθερές και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές του το HIIF, εξ ολοκλήρου θυγατρική του Growthfund, αποτελεί μόχλευση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης και θα λειτουργεί ως συμμέτοχος μειοψηφίας, καθορίζοντας τους όρους της επένδυσης σε εμπορική βάση και συμμετέχοντας ισότιμα (pari passu) με τους ιδιώτες εταίρους.

Το ύψος των αρχικών επενδύσεων θα ανέρχεται σε 45 εκατ. ανά επένδυση, με εξαιρέσεις που απαιτούν έγκριση διοικητικού συμβουλίου, ενώ θα λειτουργεί με ανεξάρτητη διακυβέρνηση.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά οργανωτικά και θεσμικά βήματα, με την επιλογή τεχνοκρατικής διοίκησης από το Υπερταμείο και εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, με στόχο τουλάχιστον μία επένδυση έως το τέλος του 2025.

Όπως επίσης επισημαίνεται η ίδρυση του HIIF δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο. Πρόκειται για ένα όχημα στρατηγικής σημασίας, που έχει στόχο να κατευθύνει κεφάλαια εκεί όπου η χώρα διαθέτει τις μεγαλύτερες ανάγκες και ταυτόχρονα τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Ειδικότερα, το HIIF θα επικεντρωθεί σε:

Ψηφιακές Υποδομές: Έργα που θα επιταχύνουν τη συνδεσιμότητα και θα αναβαθμίσουν τις «έξυπνες» υπηρεσίες.

Πράσινη Μετάβαση: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απανθρακοποίηση και έργα που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Ενέργεια: Στρατηγικές επενδύσεις που θα εδραιώσουν την Ελλάδα ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Κυκλική Οικονομία: Καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση πόρων.

Γαλάζια Οικονομία: Βιώσιμη ανάπτυξη ναυτιλιακής βιομηχανίας και λιμενικών υποδομών.