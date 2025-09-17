Παρατείνεται η προθεσμία για την εξαγορά των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την Τρίτη την προθεσμία για την εκποίηση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok από την ByteDance, οι οποίες, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία μιας επενδυτικής κοινοπραξίας που περιλαμβάνει την Oracle και τη Silver Lake. Είναι η τέταρτη φορά που ο Τραμπ παρατείνει την προθεσμία. Η παράταση, όπως περιγράφεται σε εκτελεστικό διάταγμα, εμποδίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης από την επιβολή ενός νόμου εθνικής ασφάλειας που ουσιαστικά θα απαγόρευε το TikTok στις ΗΠΑ μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι έχει επιτευχθεί μια «συμφωνία-πλαίσιο» που αφορά το TikTok. Βάσει του νόμου εθνικής ασφάλειας, ο οποίος θα ετίθετο σε ισχύ την Τετάρτη, στους διαχειριστές καταστημάτων εφαρμογών, όπως η Apple και η Google, και στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, θα επιβάλλονταν κυρώσεις για την παροχή υπηρεσιών στις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, εάν δεν επιτυγχανόταν συμφωνία. Σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο, περίπου το 80% των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok θα περιέλθει στην ιδιοκτησία μιας επενδυτικής κοινοπραξίας που περιλαμβάνει τις Oracle, Silver Lake και Andreessen Horowitz, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Ως μέρος της διευθέτησης, οι υφιστάμενοι χρήστες στις ΗΠΑ θα χρειαστεί να μεταβούν σε μια νέα εφαρμογή. Ο Τραμπ και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συζητήσουν την Παρασκευή τους όρους της συμφωνίας που σχετίζεται με το TikTok, την οποία αποκάλυψε τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent. Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων 30 έως 45 ημερών, περιλαμβάνει νέους επενδυτές, υφιστάμενους επενδυτές της ByteDance και θα έχει ως αποτέλεσμα η Oracle να διατηρήσει τη συμφωνία για το cloud που έχει με το TikTok.

Ο Bessent δήλωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ ήταν διατεθειμένος να αφήσει το TikTok «να τεθεί εκτός λειτουργίας», γεγονός που ώθησε την Κίνα να συναινέσει σε μια συμφωνία. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας είχαν «κατ’ ουσίαν» οριστικοποιηθεί ήδη από τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, αλλά η Κίνα έθεσε τη συμφωνία σε αναμονή μετά τους σκληρούς δασμούς και τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ. «Καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια σειρά συμφωνιών, κυρίως για πράγματα που δεν θα κάνουμε στο μέλλον και τα οποία δεν έχουν καμία επίπτωση στην εθνική μας ασφάλεια», τόνισε ο Bessent. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι «οποιεσδήποτε λεπτομέρειες της συμφωνίας-πλαισίου για το TikTok αποτελούν απλή εικασία, εκτός εάν ανακοινωθούν από την παρούσα κυβέρνηση».