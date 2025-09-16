Το νέο Ταμείο που αλλάζει το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα

Το Athens International Investor Summit (AIIS) «Επενδύοντας στις Υποδομές ως Μοχλό Ανάπτυξης», διοργανώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Pharos), με στόχο να αποτελέσει κορυφαίο Διεθνές forum για την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού στρατηγικών επενδύσεων στη νέα οικονομία, με έμφαση στην καινοτομία και τις υποδομές.

Το Athens International Investor Summit (AIIS) συγκεντρώνει κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες επενδυτές με ηγετική θέση στην αγορά, με στόχο την ανάδειξη των στρατηγικών επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα στους τομείς της τεχνολογίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας, της ενέργειας, της κυκλικής και γαλάζιας οικονομίας και των υποδομών.

Συμμετέχουν 40+ διεθνείς θεσμικοί φορείς με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 20 τρισ. δολαρίων , πολλοί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους , πολλοί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται επενδυτικές ευκαιρίες και στρατηγικές συμπράξεις , μέσα από μια στοχευμένη επιλογή έργων.

, μέσα από μια στοχευμένη επιλογή έργων. Αποτελεί το σημείο εκκίνησης για το Hellenic Innovation and Infrastructure Fund (HIIF), το νέο επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου/Growthfund (του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου).

Σκοπός του AIIS είναι να λειτουργήσει ως διεθνής πλατφόρμα θεσμικής εμπιστοσύνης και να συγκροτήσει ένα νέο πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στη χώρα μας και την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα αποτελέσει το βήμα για την επίσημη ανακοίνωση της λειτουργίας του Νέου Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών, του νέου επενδυτικού βραχίονα του Υπερταμείου/Growthfund, με την εξειδικευμένη τεχνογωσία της Blackrock FMA.

Το Υπερταμείο/ Growthfund εξελίσσεται σε Sovereign Wealth Fund

Το Growthfund, το Εθνικό Ταμείο της Ελλάδας, εξελίσσεται στο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund – SWF) της χώρας.

Με την ενεργοποίηση του νέου επενδυτικού του βραχίονα, του Hellenic Innovation and Infrastructure Fund (HIIF), αλλά και την ανάπτυξη των υφιστάμενων εργαλείων του στους τομείς της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της άμυνας, όπως το Ταμείο PHAISTOS για την προώθηση επενδύσεων σε έργα 5G, το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Άμυνας (ΕΛΚΑΚ) και το PHAROS AI Factory, το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης, το Growthfund δημιουργεί μια ολοκληρωμένη Πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων, με ενισχυμένη εταιρική διακυβέρνηση, διαφάνεια και συνεργασία.

Το HIIF, το νεοσύστατο επενδυτικό όχημα του Υπερταμείου ξεκινά τη λειτουργία του με αρχικό κεφάλαιο €303 εκατομμύρια. Η πρώτη επένδυση του Ταμείου θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, ενώ στόχος είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους €1 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Το Υπερταμείο – είτε αυτόνομα, είτε μέσω του νέου Ταμείου – εξετάζει ήδη μια σειρά έργων στους τομείς της Νέας Οικονομίας, όπου θα συμμετέχει ως συνεπενδυτής, με έμφαση σε Data Centres, πράσινη ενέργεια, μπλε και κυκλική οικονομία, βιοτεχνολογία, αγροτεχνολογία, διαχείριση υδάτων και άλλα. Εκτιμάται ότι στους τομείς αυτούς μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις άνω των 20 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη στη χώρα μας.

Τι είναι το HIIF /Επενδυτική Στρατηγική

Το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών εντάσσεται στον θεσμικό μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε σύγχρονο Sovereign Wealth Fund, ευθυγραμμισμένο με τις διεθνείς πρακτικές, και φιλοδοξεί να αποτελέσει μέρος του κεντρικού επενδυτικού βραχίονα της χώρας για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) σε κρίσιμους τομείς.

Το Ταμείο:

Αποτελεί μόχλευση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης .

. Αποτελεί εξ ολοκλήρου θυγατρική του Growthfund.

Θα λειτουργεί ως συμμέτοχος μειοψηφίας, καθορίζοντας τους όρους της επένδυσης σε εμπορική βάση και συμμετέχοντας ισότιμα (pari passu) με τους ιδιώτες εταίρους.

Η BlackRock FMA υποστήριξε την προετοιμασία για την υλοποίησή του.

Ξεκινά τη λειτουργία του με €300 εκατ. και στόχο σημαντικής διερύνσης.

Το ύψος των αρχικών επενδύσεων θα ανέρχεται σε €45 εκατ. ανά επένδυση, με εξαιρέσεις που απαιτούν έγκριση Δ.Σ.

Λειτουργεί με ανεξάρτητη διακυβέρνηση και επενδυτική πειθαρχία.

Το Ταμείο έχει ήδη ολοκληρώσει τα βασικά οργανωτικά και θεσμικά βήματα, με την επιλογή τεχνοκρατικής Διοίκησης από το Υπερταμείο και εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, με στόχο τουλάχιστονμία επένδυση έως το τέλος του 2025. Θα διατηρήσει ισορροπημένο επενδυτικό προφίλ μεταξύ εμπορικής απόδοσης και του ρόλου του ως επιταχυντή για την ελληνική οικονομία.

Στόχευση σε Τομείς με μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική

Η ίδρυση του HIIF δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο. Πρόκειται για ένα όχημα στρατηγικής σημασίας, που έχει στόχο να κατευθύνει κεφάλαια εκεί όπου η χώρα διαθέτει τις μεγαλύτερες ανάγκες και ταυτόχρονα τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Ειδικότερα, το HIIF θα επικεντρωθεί σε:

Ψηφιακές Υποδομές: Έργα που θα επιταχύνουν τη συνδεσιμότητα και θα αναβαθμίσουν τις «έξυπνες» υπηρεσίες.

Έργα που θα επιταχύνουν τη συνδεσιμότητα και θα αναβαθμίσουν τις «έξυπνες» υπηρεσίες. Πράσινη Μετάβαση: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απανθρακοποίηση και έργα που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απανθρακοποίηση και έργα που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ενέργεια: Στρατηγικές επενδύσεις που θα εδραιώσουν την Ελλάδα ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Στρατηγικές επενδύσεις που θα εδραιώσουν την Ελλάδα ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Κυκλική Οικονομία: Καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση πόρων.

Καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση πόρων. Γαλάζια Οικονομία: Βιώσιμη ανάπτυξη ναυτιλιακής βιομηχανίας και λιμενικών υποδομών.

Οφέλη για την Ελλάδα – Η πολλαπλασιαστική δύναμη

Το HIIF είναι δομημένο ώστε να παρέχει χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα με τους εξής τρόπους:

Βελτιώνοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες μέσω επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια.

σε βασικές υπηρεσίες μέσω επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια. Δημιουργώντας θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, ιδίως σε περιοχές με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και επενδυτικό έλλειμμα.

και αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, ιδίως σε περιοχές με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και επενδυτικό έλλειμμα. Περιορίζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσα από έργα ενεργειακής μετάβασης που μειώνουν τις εκπομπές και ενισχύουν την ανθεκτικότητα οικοσυστημάτων και υποδομών.

της κλιματικής αλλαγής μέσα από έργα ενεργειακής μετάβασης που μειώνουν τις εκπομπές και ενισχύουν την ανθεκτικότητα οικοσυστημάτων και υποδομών. Προάγοντας την περιφερειακή ισότητα με επενδύσεις σε υποδομές που συνδέουν και ενδυναμώνουν τις κοινότητες.

με επενδύσεις σε υποδομές που συνδέουν και ενδυναμώνουν τις κοινότητες. Συμβάλλοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στο επενδυτικό οικοσύστημα της Ελλάδας.

Εξυπηρετώντας τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας.

Η επενδυτική στρατηγική και η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Ταμείου ενισχύουν αυτήν την τοπική εστίαση, προωθώντας μετρήσιμο εθνικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, με συμβολή στο ΑΕΠ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το HIIF θα λειτουργεί συμπληρωματικά – και όχι ανταγωνιστικά – με τη δραστηριότητα της αγοράς.