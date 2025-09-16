Τι πραγματικά κάνουν 700 εκατ. άνθρωποι στο ChatGPT: Μια ανάλυση της OpenAI

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (NBER) των ΗΠΑ, παρέχει για πρώτη φορά μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ChatGPT. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από την Ομάδα Οικονομικών Ερευνών της OpenAI σε συνεργασία με οικονομολόγο του Πανεπιστημίου Harvard, ξεχωρίζει καθώς βασίζεται στην ανάλυση εσωτερικών δεδομένων της πλατφόρμας και όχι σε αναφορές χρηστών. Τα ευρήματα, που προκύπτουν από την εξέταση της δραστηριότητας 700 εκατομμυρίων χρηστών, αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή αύξηση της βάσης χρηστών, μια σαφή μετατόπιση προς τις μη εργασιακές χρήσεις και την κυριαρχία συγκεκριμένων εφαρμογών στην καθημερινότητα.

Τα ποσοτικά δεδομένα καταδεικνύουν έναν αλματώδη ρυθμό υιοθέτησης. Η πλατφόρμα έχει ξεπεράσει τους 700 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού. Η ανάπτυξη αυτή υπήρξε εκθετική, καθώς η βάση χρηστών αυξήθηκε από 100 εκατομμύρια στις αρχές του 2024 σε 400 εκατομμύρια στις αρχές του 2025. Αντίστοιχα, ο ημερήσιος όγκος μηνυμάτων αυξήθηκε από περίπου 451 εκατομμύρια τον Ιούνιο του 2024 σε πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο του 2025, με τον αριθμό αυτό να αποτελεί τον μέσο όρο μιας εβδομάδας προς το τέλος του μήνα. Για να δοθεί ένα μέτρο σύγκρισης, η Google δέχεται κατά μέσο όρο 14 δισεκατομμύρια αναζητήσεις την ημέρα.

Η ανάλυση, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι η συνολική αύξηση προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την προσέλκυση νέων χρηστών. Η μέση ημερήσια χρήση για τους παλαιότερους χρήστες, εκείνους που είχαν εγγραφεί πριν το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζει στασιμότητα για τρεις ολόκληρους μήνες. Οι μόνες περίοδοι αύξησης για αυτή την ομάδα συνέπεσαν με την κυκλοφορία νέων μοντέλων, όπως τα o1-preview και o1-mini στα τέλη του 2024 και τα o3 και o4-mini την άνοιξη του 2025. Δημογραφικά, η πλατφόρμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους, με το 46% των χρηστών που δήλωσαν την ηλικία τους να ανήκει στην ομάδα 18-25 ετών, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα άτομα κάτω των 18 ετών δεν συμπεριλήφθηκαν καν στο δείγμα της έρευνας.

Παράλληλα, έχει συντελεστεί μια αξιοσημείωτη αλλαγή στην αναλογία των φύλων: ενώ στα τέλη του 2022 το 80% των χρηστών εκτιμάται ότι ήταν άνδρες, στα τέλη του 2025 καταγράφεται μια ελαφρά πλειοψηφία γυναικών, με ποσοστό 52,4%. Μία από τις κεντρικές διαπιστώσεις είναι η αυξανόμενη επικράτηση της μη εργασιακής χρήσης. Τον Ιούνιο του 2025, το 72,2% του συνόλου των μηνυμάτων αφορούσε προσωπικές και όχι επαγγελματικές δραστηριότητες, ποσοστό σημαντικά αυξημένο από το 53% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2024. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη ανάλυση δεν περιλαμβάνει δεδομένα από τους εταιρικούς συνδρομητές (Business, Enterprise, και Education), γεγονός που επηρεάζει την τελική εικόνα της επαγγελματικής χρήσης.

Στην κορυφή των εφαρμογών βρίσκεται η υποβοήθηση στη συγγραφή, η οποία αποτελεί το αντικείμενο του 28% του συνόλου των συνομιλιών. Στο εργασιακό πλαίσιο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 42%, ενώ για τα στελέχη επιχειρήσεων και διοίκησης φτάνει το 52%. Η ανάλυση δείχνει ότι οι χρήστες ζητούν συχνότερα επεξεργασία ή κριτική υπάρχοντος κειμένου (10,6%) παρά παραγωγή προσωπικής επικοινωνίας από την αρχή (8%). Ακολουθούν η μετάφραση με 4,5% και η συγγραφή μυθοπλασίας με μόλις 1,4%. Τον Ιούνιο του 2025, η χρήση του ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών έφτασε το 24,4%, ξεπερνώντας οριακά τις εφαρμογές συγγραφής και καταδεικνύοντας μια σημαντική στροφή των χρηστών.

Στον επαγγελματικό τομέα, το 14,9% των συνομιλιών αφορά τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων, καθιστώντας τη συγκεκριμένη χρήση τη δεύτερη πιο δημοφιλή μετά την τεκμηρίωση και καταγραφή πληροφοριών. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό υποδεικνύει ότι οι χρήστες αξιοποιούν το ChatGPT ως σύμβουλο ή βοηθό έρευνας, και όχι απλώς ως ένα εργαλείο που εκτελεί άμεσα εργασίες. Τέλος, η μελέτη αποτυπώνει τα ποσοστά για άλλες χρήσεις που παραμένουν λιγότερο συχνές: η δημιουργία πολυμέσων αντιστοιχεί στο 6%, ο προγραμματισμός στο 4,2%, η παραγωγή δημιουργικών ιδεών στο 3,9%, οι μαθηματικοί υπολογισμοί στο 3%, οι διαπροσωπικές σχέσεις και ο προσωπικός αναστοχασμός στο 1,9%, και τα παιχνίδια ρόλων στο 0,4%.