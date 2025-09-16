Νέες διακρίσεις του CeHA στο ΙΗΕ Connectathon 2025

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ συμμετείχε και φέτος στο IHE Connectathon Week, που πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 23-27 Ιουνίου στην Βιέννη και αποτελεί κορυφαία εκδήλωση στον χώρο της διαλειτουργικότητας, αναγνωρισμένη από την διεθνή κοινότητα υγείας.

Η ομάδα του CeHA, με σταθερή συμμετοχή στις ετήσιες διοργανώσεις IHE Connectathon, έχει πλέον διαμορφώσει ισχυρή παρουσία ως vendor participant, κατοχυρώνοντας εμπορικά σήματα (IHE Seals) για όλα τα προφίλ στα οποία δοκιμάζεται με επιτυχία.

Η ομάδα συμμετοχής αποτελείτο φέτος από τα παρακάτω μέλη:

Γεώργιος Καβλεντάκης , Συντονιστής, Τμήμα Καινοτομίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών, CeHA.

, Συντονιστής, Τμήμα Καινοτομίας και Ανάπτυξης Εφαρμογών, CeHA. Ιωάννης Πετράκης , Senior Software Engineer, Ειδικός Διαλειτουργικότητας, CeHA.

, Senior Software Engineer, Ειδικός Διαλειτουργικότητας, CeHA. Ελευθέριος Γαλανός, Senior Software Engineer, Ειδικός Διαλειτουργικότητας, CeHA

Στόχος της ομάδας κατά την φετινή συμμετοχή ήταν η απόκτηση IHE Connectathon Seals για τα IHE FHIR Profiles. Τα συστήματα του CeHA δοκιμάστηκαν επιτυχώς για νέα προφίλ/ρόλους σχετιζόμενα με FHIR, και σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 από την IHE, απέσπασαν 8 νέα Seal/Credentials, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επίσημων διαπιστεύσεων στις 23.

Πέρα από τα νέα προφίλ στα οποία δοκιμάστηκε, η ομάδα συμμετείχε υποστηρικτικά και σε δοκιμές προφίλ στα οποία είχε ήδη επιτυχώς πιστοποιηθεί στο παρελθόν, συγκεκριμένα στα CT, PIX, PDQ, XDS-SD και PIXv3, ανανεώνοντας με επιτυχία τις σχετικές δηλώσεις επιτυχίας.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τις δοκιμές με προμηθευτές λύσεων από όλο τον κόσμο και τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα (IHE, FHIR) πρόκειται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση και ενσωμάτωση δυνατοτήτων διαλειτουργικότητας στην πλατφόρμα ICS (Integrated Care Solutions) που έχει αναπτυχθεί από το CeHA, και σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία της.

Σύμφωνα με τον Επικεφαλής του CeHA, Δημήτριο Κατεχάκη: «Η απόκτηση των σφραγίδων συμμόρφωσης αποτελεί έξωθεν επιβεβαίωση της ποιότητας της δουλειάς του CeHA, ενισχύοντας την αξιοπιστία του έργου του και διασφαλίζοντας τη συμβατότητα των λογισμικών του με διεθνώς αναγνωρισμένες ροές εργασίας και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές διαλειτουργικότητας στην υγεία».

Σχετικοί Σύνδεσμοι: