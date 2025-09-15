Το εισόδημα καθορίζει την υιοθέτηση της ΑΙ, βαθαίνοντας το οικονομικό χάσμα

Σύμφωνα με την τρίτη έκθεση Anthropic Economic Index, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα, αποκαλύπτοντας μια στροφή των χρηστών προς την αυξημένη αυτοματοποίηση, μια σαφή διαφοροποίηση μεταξύ επιχειρηματικής και καταναλωτικής χρήσης, και μια έντονη γεωγραφική συγκέντρωση που εγείρει ερωτήματα για πιθανή οικονομική απόκλιση. Η μελέτη, η οποία ανέλυσε εκατομμύρια ανωνυμοποιημένες αλληλεπιδράσεις με το μοντέλο Claude, καταδεικνύει ότι οι χρήστες εμπιστεύονται πλέον την τεχνολογία για την ολοκλήρωση σύνθετων εργασιών με ελάχιστη παρέμβαση, καθώς η «κατευθυντική αυτοματοποίηση» σημείωσε άλμα από το 27% στο 39% μέσα σε εννέα μήνες. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την τεχνολογία για αυτοματοποίηση σε ποσοστό 77%, πολύ υψηλότερο από τους απλούς χρήστες, σηματοδοτώντας τη συστηματική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις παραγωγικές διαδικασίες.

Η γεωγραφική ανάλυση αποκαλύπτει μια παγκόσμια αγορά δύο ταχυτήτων, όπου η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται άμεσα με το εθνικό εισόδημα. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται σε απόλυτους αριθμούς με το 21,6% της παγκόσμιας χρήσης, ακολουθούμενες από την Ινδία (7,2%), τη Βραζιλία (3,7%), την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, η κατά κεφαλήν υιοθέτηση, όπως μετράται από τον Δείκτη Χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης της Anthropic (AUI), κυριαρχείται από μικρότερες, τεχνολογικά προηγμένες οικονομίες. Στην κορυφαία πεντάδα βρίσκονται το Ισραήλ, η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Κορέα. Η ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του δείκτη AUI υποδηλώνει ότι τα οφέλη της παραγωγικότητας από την τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να συγκεντρωθούν σε ήδη εύπορες χώρες, διευρύνοντας τις υπάρχουσες οικονομικές ανισότητες και αναστρέφοντας την τάση σύγκλισης των τελευταίων δεκαετιών.

Η εικόνα, ωστόσο, καθίσταται πιο σύνθετη όταν η ανάλυση εστιάζει εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί, η κατά κεφαλήν χρήση δεν καθοδηγείται αποκλειστικά από τις παραδοσιακές τεχνολογικές μητροπόλεις. Αντίθετα με τις προσδοκίες, η Περιφέρεια της Κολούμπια και η Γιούτα καταγράφουν υψηλότερη κατά κεφαλήν χρήση από την Καλιφόρνια. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει ότι η δομή της τοπικής οικονομίας διαδραματίζει κρισιμότερο ρόλο από το εισόδημα. Τα πρότυπα χρήσης αντικατοπτρίζουν τις κυρίαρχες βιομηχανίες κάθε πολιτείας, με τον προγραμματισμό να υπερεκπροσωπείται στην Καλιφόρνια, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στη Νέα Υόρκη και τις τουριστικές εργασίες στη Χαβάη να είναι διπλάσιες από τον εθνικό μέσο όρο.

Η εξέλιξη της χρήσης στον χρόνο αποτυπώνει μια σημαντική μετατόπιση των προτιμήσεων. Ενώ ο προγραμματισμός παραμένει η κυρίαρχη κατηγορία, παρατηρείται μια σταθερή αύξηση σε τομείς έντασης γνώσης. Οι εκπαιδευτικές εργασίες αυξήθηκαν από 9,3% σε 12,4% και οι επιστημονικές από 6,3% σε 7,2% του συνόλου των συνομιλιών. Ταυτόχρονα, καταγράφεται σχετική μείωση σε παραδοσιακές επιχειρηματικές λειτουργίες, με τις εργασίες management να μειώνονται από 5% σε 3% και τις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες να υποδιπλασιάζονται από 6% σε 3%. Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή αφορά τον τρόπο αλληλεπίδρασης, καθώς για πρώτη φορά η αυτοματοποίηση, με ποσοστό 49,1%, ξεπέρασε το augmentation που διαμορφώνεται στο 47%, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με την ανάλυση, μπορεί να ερμηνευθεί από τον συνδυασμό των βελτιωμένων δυνατοτήτων των μοντέλων και της αυξανόμενης εμπιστοσύνης των χρηστών.

Μια εξίσου σημαντική διάσταση που αναδεικνύει η έκθεση αφορά τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της χρήσης από επιχειρήσεις, μέσω του API, και της χρήσης από απλούς καταναλωτές. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται εμφανής στην εστίαση των επιχειρήσεων στον προγραμματισμό, που αποτελεί το 44% της χρήσης API έναντι 36% στους απλούς χρήστες. Αντίστροφα, η χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι συντριπτικά υψηλότερη στους καταναλωτές (12% έναντι μόλις 4% στις επιχειρήσεις), όπως και η χρήση για τις τέχνες και την ψυχαγωγία (8% έναντι 5%). Η συντριπτική επικράτηση της αυτοματοποίησης στη χρήση API υποδηλώνει ότι οι εταιρείες δεν χρησιμοποιούν το Claude ως απλό βοηθό, αλλά το ενσωματώνουν συστηματικά στις ροές εργασίας τους για την αυτόνομη εκτέλεση διαδικασιών.

Τέλος, η έρευνα της Anthropic προσφέρει βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν την εταιρική υιοθέτηση. Αν και θα περίμενε κανείς οι επιχειρήσεις να προτιμούν εργασίες χαμηλότερου κόστους, τα δεδομένα δείχνουν το αντίθετο: παρατηρείται θετική συσχέτιση μεταξύ του κόστους μιας εργασίας και της συχνότητας χρήσης της. Αυτό υποδηλώνει ότι η οικονομική αξία που παράγεται από την αυτοματοποίηση μιας σύνθετης εργασίας υπερτερεί κατά πολύ του κόστους υλοποίησής της. Ωστόσο, η μελέτη εντοπίζει ένα πιθανό εμπόδιο για την ευρύτερη διάχυση της τεχνολογίας: την ανάγκη για παροχή μεγάλου όγκου δεδομένων (context). Η εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών απαιτεί την τροφοδότηση του μοντέλου με εκτενείς και καλά οργανωμένες πληροφορίες, κάτι που ενδέχεται να περιορίσει την υιοθέτηση σε εταιρείες που δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή διαχείρισης δεδομένων.