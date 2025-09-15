Ανδρέας Γρίμπελας, Epsilon Net: Το επιχειρηματικό λογισμικό πυρήνας στρατηγικού σχεδιασμού & ανάπτυξης

Ο Ανδρέας Γρίμπελας, General Manager της Epsilon SingularLogic και Chief Technology Officer, μέλος του ΔΣ της Epsilon Net, μιλάει στο InfoCom για τον ριζικό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού λογισμικού από απλό εργαλείο διαχείρισης σε κεντρικό πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε μία εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς, το business software παύει να αποτελεί απλώς ένα υποστηρικτικό σύστημα για την καταγραφή δεδομένων, και αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο αποφάσεων, ικανό να διαμορφώσει το μέλλον και την ανταγωνιστικότητα κάθε οργανισμού, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου. Αναλύει πώς τεχνολογίες αιχμής, όπως το Cloud Computing, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η συστηματική αξιοποίηση των Big Data, προσφέρουν ήδη μετρήσιμα οφέλη στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, τοποθετείται απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, η εναρμόνιση με το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο και η κρίσιμη ανάγκη για τη γεφύρωση του χάσματος στις ψηφιακές δεξιότητες.

I.C.: Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε έντονες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας. Ποιες τάσεις θεωρείτε ότι επηρεάζουν περισσότερο τις στρατηγικές και τις επιλογές των ελληνικών επιχειρήσεων σήμερα;

Α.Γ.: H τεχνολογία εξελίσσεται πλέον, όπως όλοι γνωρίζουμε, με καταιγιστικούς ρυθμούς, μεταβάλλοντας το επιχειρηματικό τοπίο τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι τεχνολογίες αιχμής που αξιοποιούμε ήδη, όπως συστήματα ERP, CRM, cloud & ΑΙ πλατφόρμες, αποτελούν τις βάσεις για το ψηφιακό μέλλον και αλλάζουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, συμβάλλοντας παράλληλα στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη μείωση κόστους.

Ταυτόχρονα, η συστηματική αξιοποίηση των Big Data αποτελεί έναν καταλυτικό παράγοντα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η δυνατότητα συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, δίνει στις επιχειρήσεις βαθύτερη κατανόηση των πελατών τους, βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους, προβλεπτική δυνατότητα για τάσεις της αγοράς, και ενίσχυση της λήψης αποφάσεων με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία. Το επιχειρηματικό λογισμικό πλέον δεν είναι απλώς εργαλείο διαχείρισης – είναι πυρήνας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Μάλιστα, οι ελληνικές τεχνολογικές εταιρίες αποδεικνύουν καθημερινά την ικανότητά τους στην άμεση ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και καινοτομίας, δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον του κλάδου μας, ακολουθώντας τόσο τις παγκόσμιες τάσεις όσο και κάθε κρατική πρωτοβουλία, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, ψηφιακή κάρτα εργασίας, ψηφιακό δελτίο αποστολής και ψηφιακό πελατολόγιο, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακές πληρωμές, κτλ.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το business software, στο οποίο και εξειδικευόμαστε ως Όμιλος, η υιοθέτηση cloud λύσεων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται με απόλυτη ασφάλεια τα δεδομένα τους, παρέχοντας πρόσβαση από οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή. Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα PYLON flex, η πρώτη web συνδρομητική πλατφόρμα ERP & CRM στην ελληνική αγορά. Σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου σε cloud υποδομή, και αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του cloud computing, το PYLON flex ανατρέπει τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Παρ’ ότι σχεδιάστηκε για την ελληνική αγορά, το PYLON flex διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για διεθνή επέκταση – από modular αρχιτεκτονική και συμμόρφωση με φορολογικά πρότυπα, έως υποστήριξη πολλαπλών κλάδων και αγορών. Φυσικά ενσωματώνει ήδη ΑΙ χαρακτηριστικά, τάση στην οποία συνδράμουν ιδιαίτερα τα έμπειρα στελέχη του Ομίλου μας. Ήδη, μόλις στο πρώτο τρίμηνο από την έναρξη της υπηρεσίας, πάνω από 500 επιχειρήσεις αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητές της.

Αντίστοιχα, το Epsilon Smart, η πλέον σύγχρονη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, ξεπερνάει τις 125.000 συνδρομές. Βασισμένο εξ ολοκλήρου στο cloud, επιτρέπει την έκδοση παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις, ψηφιακά δελτία αποστολής) με άμεσο τρόπο, όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς την ανάγκη φυσικών φορολογικών μηχανισμών, ενσωματώνει online διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας άμεση διαβίβαση δεδομένων, ενώ χάρη στις εξειδικευμένες εκδόσεις του, καλύπτει τις ιδιαιτερότητες διαφορετικών κλάδων, χωρίς πολύπλοκες υποδομές.

Παράλληλα, ο Όμιλος Epsilon Net προσφέρει ένα πλήρες portfolio με λύσεις ERP, CRM, Retail WMS, Mobile, ΒΙ, Β2Β, που συνδυάζουν on premise και cloud λειτουργίες, υποστηρίζοντας καθημερινά τις ανάγκες της μεγαλύτερης εγκατεστημένης βάσης στην Ελλάδα, με πάνω από 150.000 μεγάλες επιχειρήσεις. Πραγματικά δεν υπάρχει πλέον καμία επιχείρηση, εγχώρια ή θυγατρική εταιρίας του εξωτερικού, που να μη μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη της, είτε με τις ναυαρχίδες των προϊόντων μας, PYLON Hybrid και Galaxy, είτε σε συνεργασία με τη Microsoft και τις λύσεις Dynamics 365. Οι λύσεις αυτές ενσωματώνουν προηγμένα εργαλεία που αντανακλούν τις τάσεις της τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας ευελιξία, υψηλό επίπεδο ασφάλειας δεδομένων και δυνατότητες ανάπτυξης.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί έναν ακόμη καθοριστικό παράγοντα. Οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακά κανάλια αγορών, γεγονός που ωθεί τις επιχειρήσεις να υιοθετούν στρατηγικές πολυκαναλικής προσέγγισης (omnichannel), επενδύοντας σε σύγχρονες πλατφόρμες και υπηρεσίες logistics.

Αξίζει να σημειωθεί η αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας και της πράσινης τεχνολογίας. Πολλές επιχειρήσεις αξιοποιούν τεχνολογικές λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, ανταποκρινόμενες τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσο και των επενδυτών.

I.C.: Η υιοθέτηση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το cloud computing επιταχύνεται διαρκώς. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς όπου διαπιστώνετε ότι αυτά τα εργαλεία έχουν ήδη προσφέρει μετρήσιμα οφέλη για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα;

Α.Γ.: Όπως σημείωσα νωρίτερα, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι τεχνολογίες όπως το cloud computing και η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελούν απλώς τεχνολογικές τάσεις, αλλά βασικούς πυλώνες αξίας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς ήδη εφαρμόζονται σε πολλούς τομείς, προσφέροντας μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στον τομέα της λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης, το cloud έχει μετασχηματίσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, προσφέροντας απομακρυσμένη πρόσβαση, ταχύτερες διαδικασίες, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ομάδων.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να αξιοποιείται ουσιαστικά σε κρίσιμους επιχειρησιακούς τομείς όπως:

Ανάλυση δεδομένων και business intelligence

Προβλέψεις πωλήσεων και αγορών

Βελτιστοποίηση αποθεμάτων

Υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων

Ιδιαίτερα σε κλάδους όπως το λιανεμπόριο, η εστίαση και οι υπηρεσίες, οι τεχνολογίες αυτές δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εργαλεία καθημερινής λειτουργίας που δημιουργούν απτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στον Όμιλο μας, επενδύουμε στρατηγικά στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων που ενσωματώνουν AI και αυτοματοποίηση, με στόχο να ενισχύσουμε τη λειτουργική απόδοση των πελατών μας, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά περισσότερες από 150.000 επιχειρήσεις.

I.C.: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Με βάση την εμπειρία σας, ποια είναι τα βασικά εμπόδια που συναντούν, και ποιες πρακτικές αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές για την υπέρβασή τους;

Α.Γ.: Με βάση την εμπειρία μου, έχοντας υλοποιήσει χιλιάδες έργα ψηφιακής αναβάθμισης σε διάφορους κλάδους, θα έλεγα πως προφανώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις, ωστόσο τα βασικά εμπόδια είναι τρία: η απουσία στρατηγικής, οι περιορισμένοι πόροι, και η δυσκολία στην αλλαγή κουλτούρας.

Πολύ συχνά οι επιχειρήσεις ξεκινούν χωρίς να έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι ακριβώς χρειάζονται ή ποιον στόχο θέλουν να πετύχουν. Αυτό οδηγεί στο να υιοθετούν αποσπασματικές λύσεις που τελικά δεν έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο. Παράλληλα η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ή διαθέσιμου προϋπολογισμού, κάνει την υλοποίηση ακόμη πιο απαιτητική. Και φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον ανθρώπινο παράγοντα – πολλές φορές υπάρχει φόβος ή δισταγμός απέναντι στην αλλαγή, ειδικά όταν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνια με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Είναι απαραίτητο λοιπόν οι ίδιες οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν πού βρίσκονται, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες τους, και πού θέλουν να πάνε. Αυτή η αποτύπωση είναι το θεμέλιο για να στηθεί μία ρεαλιστική και εφαρμόσιμη ψηφιακή στρατηγική, στην οποία όλοι εμείς στον Όμιλο Epsilon Net στεκόμαστε αρωγός και συνεργάτης.

Η επιλογή ενός έμπειρου τεχνολογικού συνεργάτη μπορεί να κάνει τη διαφορά – όχι απλώς για να φέρει την τεχνολογία, αλλά για να καθοδηγήσει σωστά όλη τη διαδικασία, από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση.

Και φυσικά δεν υπάρχει μετασχηματισμός χωρίς τους ανθρώπους. Η εκπαίδευση του προσωπικού, και η ενίσχυση μίας κουλτούρας που αγκαλιάζει την αλλαγή και την καινοτομία, είναι καθοριστικής σημασίας. Όταν οι εργαζόμενοι αισθανθούν ότι συμμετέχουν και κατανοούν το «γιατί» της αλλαγής, τότε η μετάβαση γίνεται πολύ πιο ομαλή και αποτελεσματική.

Συνολικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μία τεχνολογική αναβάθμιση, είναι μία στρατηγική και πολιτισμική αλλαγή. Με τον σωστό σχεδιασμό, τους κατάλληλους συνεργάτες, και ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν όχι μόνο να ανταπεξέλθουν αλλά και να ξεχωρίσουν στο ψηφιακό περιβάλλον, που συνεχώς εξελίσσεται.

I.C.: Το θεσμικό πλαίσιο μεταβάλλεται διαρκώς, με νέες απαιτήσεις, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η διασύνδεση συστημάτων. Πόσο έτοιμη θεωρείτε ότι είναι η αγορά για να ανταποκριθεί σε αυτές τις εξελίξεις, και ποια είναι η συμβολή της τεχνολογίας στην ομαλή προσαρμογή;

Α.Γ.: Η ελληνική αγορά προχωρά με σταθερά βήματα προς την ψηφιακή ωρίμανση, αν και οι ρυθμοί διαφέρουν. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη ενσωματώσει σύγχρονα ERP συστήματα, όμως οι μικρομεσαίες χρειάζονται πιο απλές και καθοδηγούμενες λύσεις.

Η τεχνολογία λειτουργεί ως καταλύτης στην προσαρμογή. Ο Όμιλος Epsilon Net, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην ελληνική νομοθεσία και αγορά, προσφέρει λύσεις που εξασφαλίζουν πλήρη φορολογική συμμόρφωση και αυτοματοποίηση, χωρίς την ανάγκη περίπλοκων υποδομών, και αυτόματη διασύνδεση με τα συστήματα της, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικά επιχειρησιακά οφέλη.

Ενδεικτικά θα πω ότι το PYLON flex, που ανέφερα νωρίτερα, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση, καθώς:

Ενημερώνεται αυτόματα για κάθε νομοθετική αλλαγή

Διασυνδέεται απρόσκοπτα με το myDATA, τα POS, τις φορολογικές ταμειακές και το ψηφιακό πελατολόγιο

Προσφέρει ενσωματωμένες δυνατότητες για ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G και B2B

Υποστηρίζει τις διαδικασίες της Ψηφιακής Διακίνησης Αποθεμάτων (Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής)

Έτσι ακόμα και επιχειρήσεις χωρίς εξειδικευμένη τεχνογνωσία, μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα, εύκολα και με χαμηλό κόστος στις νέες απαιτήσεις. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι 150.000 επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει λύσεις του Ομίλου Epsilon Net, ανταποκρίνονται από την πρώτη στιγμή σε κάθε φορολογική και θεσμική απαίτηση.

Θα κλείσω την απάντησή μου, λέγοντας ότι ως Όμιλος Epsilon Net, βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή στην «πρώτη γραμμή» και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με τη λύση Epsilon Digital, η οποία είναι πλήρως πιστοποιημένη ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Η λύση αυτή δεν είναι απλώς μία τεχνολογική απάντηση στην κανονιστική συμμόρφωση – είναι ένα εργαλείο που αναβαθμίζει ουσιαστικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, και την έχουν εμπιστευτεί εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί, τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή αγορά, καλύπτοντας κάθε κλάδο δραστηριότητας. Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι πρόκειται για μία λύση αξιόπιστη, ευέλικτη, και πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς.

I.C.: Η αυτοματοποίηση και η ανάλυση δεδομένων αποτελούν βασικά στοιχεία του σύγχρονου επιχειρείν. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς αυτά τα εργαλεία επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και τη συνολική αποδοτικότητα;

Α.Γ.: Η αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, χάρη στην υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όπως τα συστήματα ERP, CRM, SCM, WMS, MRP, BI, MIS και B2B πλατφόρμες. Μέσω αυτών, οι εταιρίες βελτιστοποιούν τη λειτουργία τους και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά, επωφελούμενες και από το cloud, για ευελιξία και ασφάλεια στη διαχείριση πληροφοριών, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Παράλληλα η ανάλυση δεδομένων με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμβάλλει στη λήψη πιο έγκαιρων και τεκμηριωμένων αποφάσεων, επιτρέποντας την πρόβλεψη αναγκών και την αποτελεσματική διαχείριση προκλήσεων, με στοχευμένες και εξατομικευμένες λύσεις.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω πιο συγκεκριμένα παραδείγματα:

Επιχειρήσεις λιανικής που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα, τα οποία με βάση την ανάλυση πωλήσεων και εποχικότητας, προβλέπουν με ακρίβεια τη ζήτηση. Αυτό μειώνει το κόστος αποθήκευσης και τις ελλείψεις προϊόντων, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση πελατών.

Επιχειρήσεις που προσαρμόζουν στοχευμένα τις καμπάνιες τους, βάσει των προτύπων συμπεριφοράς των πελατών τους, μέσω της ανάλυσης μεγάλων όγκων δεδομένων (big data), επιτυγχάνοντας αύξηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών marketing και της απόδοσης της επένδυσής τους.

Οι διοικήσεις αξιοποιούν dashboards μέσω εργαλείων Business Intelligence (BI), σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για πωλήσεις, κόστη και KPI, λαμβάνοντας πιο τεκμηριωμένες και άμεσες αποφάσεις.

Η χρήση RPA (Robotic Process Automation) σε τιμολόγηση, πληρωμές και εσωτερικούς ελέγχους, εξοικονομεί χρόνο και περιορίζει τα ανθρώπινα σφάλματα.

Ως Όμιλος απαντάμε σε κάθε μία από αυτές τις ανάγκες, μέσω της ολοκληρωμένης προσέγγισης των «all-in-one» λύσεων μας, ωθώντας τα όρια της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής στρατηγικής σε νέα επίπεδα, αναδιαμορφώνοντας το ψηφιακό τοπίο και μεταμορφώνοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται και επιτυγχάνουν στην ψηφιακή εποχή.

I.C.: Το έλλειμμα σε ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί πρόκληση για πολλές επιχειρήσεις. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι επηρεάζει την ανάπτυξη του κλάδου, και ποιες ενέργειες κρίνετε ως πιο αποτελεσματικές για τη γεφύρωση του χάσματος;

Α.Γ.: Το έλλειμμα σε ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικότερους περιοριστικούς παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου του business software. Καθώς οι τεχνολογικές λύσεις εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό, η ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες –όπως προγραμματιστές, μηχανικούς δεδομένων, αναλυτές επιχειρησιακών συστημάτων και συμβούλους ERP– υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.

Αυτό το κενό επηρεάζει την ανάπτυξη του κλάδου σε πολλαπλά επίπεδα. Πρώτον, επιβραδύνει την υλοποίηση νέων έργων και τη διάθεση καινοτόμων λύσεων στην αγορά. Δεύτερον, αυξάνει το κόστος στελέχωσης και συντήρησης ομάδων τεχνολογίας, κάτι που περιορίζει τη δυνατότητα μικρότερων εταιρειών να ανταγωνιστούν ισότιμα. Επιπλέον, δημιουργεί εξάρτηση από εξωτερικές αγορές εργασίας, γεγονός που ενέχει κινδύνους βιωσιμότητας και ποιότητας.

Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, απαιτούνται συντονισμένες και πολυεπίπεδες ενέργειες. Κατ’ αρχάς η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι κρίσιμη. Μέσα από κοινά προγράμματα σπουδών, πρακτική άσκηση και εξειδικευμένες πιστοποιήσεις, μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο κύμα επαγγελματιών που θα ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς, ενώ είναι σημαντική και η επένδυση των εταιριών στα στελέχη τους.

Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων δεν αποτελεί μόνο εμπόδιο, αλλά και ευκαιρία για τον κλάδο του business software να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι εταιρείες που θα επενδύσουν στρατηγικά στη γνώση, στην ευελιξία και στην τεχνολογική προσαρμοστικότητα, θα είναι αυτές που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου.

I.C.: Κοιτώντας προς το μέλλον, ποιες εξελίξεις θεωρείτε ότι θα καθορίσουν τη δυναμική του κλάδου πληροφορικής στην Ελλάδα, και ποιες στρατηγικές προτεραιότητες θα θέτατε για τις επιχειρήσεις του χώρου;

Α.Γ.: Ο κλάδος της πληροφορικής στην Ελλάδα εισέρχεται σε μία νέα φάση ωριμότητας, με τις εξελίξεις να διαμορφώνονται γύρω από τέσσερις στρατηγικούς άξονες:

Την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων

Την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Την αυξανόμενη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρησιακές λειτουργίες

Την υιοθέτηση cloud-first αρχιτεκτονικών ως πρότυπο τεχνολογικής ανάπτυξης

Οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να δώσουν προτεραιότητα σε:

Ανάπτυξη SaaS λύσεων με έμφαση στην ευελιξία και την ασφάλεια

Εστίαση στη φορολογική και κανονιστική συμμόρφωση

Στρατηγική επένδυση σε AI & analytics για μετατροπή των δεδομένων σε εργαλείο επιχειρησιακής υπεροχής

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες συμβατές με τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής

Ενίσχυση συνεργασιών με τον δημόσιο τομέα για την επιτάχυνση της ψηφιακής στρατηγικής

Ο Όμιλος Epsilon Net στηρίζει έμπρακτα αυτόν τον μετασχηματισμό, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν κάθε κρίσιμη λειτουργία μίας επιχείρησης. Στόχος μας είναι να αποτελούμε τον πιο αξιόπιστο και στρατηγικό τεχνολογικό συνεργάτη για κάθε ελληνική επιχείρηση, σε κάθε στάδιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom.