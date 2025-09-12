Νέα φάση στη σχέση OpenAI – Microsoft με αναθεωρημένη συμφωνία

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε μια μη δεσμευτική συμφωνία με τη Microsoft, τη μεγαλύτερη επενδύτριά της, σχετικά με μια αναθεωρημένη συνεργασία που θα επέτρεπε στη νεοφυή επιχείρηση να μετατρέψει το κερδοσκοπικό της σκέλος σε εταιρεία δημοσίου οφέλους (public benefit corporation – PBC). Η μετάβαση, εφόσον εγκριθεί από τις πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές, θα μπορούσε να επιτρέψει στην OpenAI να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια από επενδυτές και, εν τέλει, να καταστεί εισηγμένη εταιρεία.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, Bret Taylor, ανέφερε ότι βάσει της συμφωνίας, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της OpenAI θα εξακολουθήσει να υφίσταται και θα διατηρήσει τον έλεγχο των λειτουργιών της. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός θα αποκτούσε μερίδιο στην PBC της εταιρείας, αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο Taylor. Σε κοινή τους δήλωση, οι εταιρείες ανέφεραν ότι έχουν υπογράψει ένα μη δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης (MOU) για την επόμενη φάση της συνεργασίας τους και ότι εργάζονται ενεργά για την οριστικοποίηση των συμβατικών όρων.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να σηματοδοτεί το τέλος πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ της OpenAI και της Microsoft σχετικά με τα σχέδια μετάβασης του δημιουργού του ChatGPT. Σε αντίθεση με τις περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις, η OpenAI ελέγχεται από ένα μη κερδοσκοπικό διοικητικό συμβούλιο. Αυτή η ασυνήθιστη δομή επέτρεψε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να απολύσουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Sam Altman το 2023. Ο Altman αποκαταστάθηκε λίγες ημέρες αργότερα και πολλά από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παραιτήθηκαν. Ωστόσο, η ίδια δομή διακυβέρνησης παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα.

Βάσει της τρέχουσας συμφωνίας τους, η Microsoft υποτίθεται ότι έχει προνομιακή πρόσβαση στην τεχνολογία της OpenAI και αποτελεί τον κύριο πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους της. Ωστόσο, το ChatGPT αποτελεί μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση από ό,τι όταν η Microsoft επένδυσε αρχικά στην εταιρεία το 2019, και η OpenAI φέρεται να επιδίωξε να χαλαρώσει τον έλεγχο του παρόχου cloud στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων.

Τον τελευταίο χρόνο, η OpenAI έχει συνάψει μια σειρά συμφωνιών που θα της επέτρεπαν να είναι λιγότερο εξαρτημένη από τη Microsoft. Η OpenAI υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο δαπάνης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τον πάροχο cloud Oracle για μια πενταετή περίοδο που αρχίζει το 2027, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Έχει επίσης συνεργαστεί με τον ιαπωνικό όμιλο SoftBank στο έργο του για κέντρα δεδομένων Stargate.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο εταιρειών φέρεται να έφτασαν σε οριακό σημείο τους τελευταίους μήνες. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Microsoft ήθελε τον έλεγχο της τεχνολογίας της Windsurf, της νεοφυούς επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης που η OpenAI σχεδίαζε να εξαγοράσει νωρίτερα φέτος, ενώ η OpenAI αγωνίστηκε να διατηρήσει την πνευματική ιδιοκτησία της ανεξάρτητη. Η συμφωνία τελικά ναυάγησε, οι ιδρυτές της Windsurf προσλήφθηκαν από την Google και το υπόλοιπο προσωπικό της εξαγοράστηκε από μια άλλη startup, την Cognition. Ο Taylor αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα «συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους γενικούς εισαγγελείς της Καλιφόρνια και του Ντέλαγουερ» για το σχέδιο μετάβασης, αν και εκπρόσωποί τους δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του TechCrunch για σχολιασμό.

Η μετάβαση της εταιρείας σε κερδοσκοπική μορφή αποτελεί επίσης σημαντικό σημείο τριβής στην αγωγή του Elon Musk κατά της OpenAI, η οποία στον πυρήνα της κατηγορεί τον Sam Altman, τον Greg Brockman και την εταιρεία ότι εγκατέλειψαν τη μη κερδοσκοπική της αποστολή. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Musk έχουν προσπαθήσει να φέρουν στο φως πληροφορίες σχετικές με τις διαπραγματεύσεις. Ο Musk υπέβαλε επίσης μια μη αιτηθείσα προσφορά εξαγοράς ύψους 97 δισεκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα φέτος, την οποία το διοικητικό συμβούλιο απέρριψε αμέσως. Νομικοί εμπειρογνώμονες σημείωσαν τότε ότι η προσφορά του ενδέχεται να αύξησε την αξία του μεριδίου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, το οποίο βάσει της νέας συμφωνίας είναι μεγαλύτερο από την προσφορά του Musk.

Τους τελευταίους μήνες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όπως το Encode και το The Midas Project έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η μετάβαση απειλεί την αποστολή της εταιρείας να αναπτύξει Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη (ΓΤΝ) που ωφελεί την ανθρωπότητα. Η OpenAI απάντησε στέλνοντας κλητεύσεις σε ορισμένες από αυτές τις ομάδες, ισχυριζόμενη ότι χρηματοδοτούνται από τους ανταγωνιστές της — συγκεκριμένα, τον Musk και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Meta, Mark Zuckerberg. Το Encode και το The Midas Project αρνούνται τους ισχυρισμούς.