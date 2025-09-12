T Cloud: Η απάντηση της Deutsche Telekom στο αίτημα της Ευρώπης για ψηφιακή

Ο γερμανικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος Deutsche Telekom ενοποιεί τις υπηρεσίες cloud που προσφέρει κάτω από μια νέα πλατφόρμα με επίκεντρο την ψηφιακή κυριαρχία. Η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας, με την ονομασία T Cloud, πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κολωνία, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Digital X. Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στην αυξανόμενη ευρωπαϊκή ζήτηση για ψηφιακή κυριαρχία, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για την εξάρτηση από τους αμερικανικούς παρόχους τεχνολογίας.

Η παρουσίαση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαίοι πάροχοι cloud αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις στην εγχώρια αγορά τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Synergy Research Group που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο, οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν δει το μερίδιο αγοράς τους να υποχωρεί από 29% το 2017 σε περίπου 15% σήμερα, παρόλο που υπερτριπλασίασαν τα έσοδά τους κατά την ίδια περίοδο. Σήμερα, οι εταιρείες Amazon, Microsoft και Google ελέγχουν το 70% της ευρωπαϊκής αγοράς cloud, η συνολική αξία της οποίας ανέρχεται σε 61 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Το T Cloud είναι η απάντηση στο αίτημα της Ευρώπης για μεγαλύτερη ψηφιακή αυτοδιάθεση», δήλωσε ο Ferri Abolhassan, Διευθύνων Σύμβουλος της T-Systems και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Telekom. «Το T Cloud συνδυάζει όλη την τεχνογνωσία της Telekom στο cloud σε πακέτα που μπορούν να συνδυαστούν εξατομικευμένα, για ψηφιακή κυριαρχία, ασφάλεια και οικονομικό μετασχηματισμό». Ο χρόνος της παρουσίασης ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη στρατηγική της Deutsche Telekom, η οποία διόρισε πρόσφατα την Christine Knackfuß-Nikolic ως την πρώτη Διευθύντρια Ψηφιακής Κυριαρχίας (Chief Sovereignty Officer) της T-Systems.

Η αρχιτεκτονική του T Cloud βασίζεται σε μια προσέγγιση multi-cloud, ενσωματώνοντας σε ένα ενοποιημένο οικοσύστημα συνεργατών τόσο τις λύσεις των hyperscalers, όσο και τις ιδιόκτητες υποδομές της Telekom. Το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες: το T Cloud Service, που αφορά την υποστήριξη πελατών για την επιλογή λύσεων και την παροχή βοήθειας στη μετάβαση, το T Cloud Public, το οποίο προσφέρει ευρωπαϊκές λύσεις δημόσιου cloud που λειτουργούν από πιστοποιημένα κέντρα δεδομένων σε Γερμανία, Ολλανδία και Ελβετία, το T Cloud Private, μια πλατφόρμα που εστιάζει στη μετάβαση εφαρμογών SAP και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και το T Cloud AI, ένα βιομηχανικό cloud τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσεται σε συνεργασία με την NVIDIA και αναμένεται το 2026.

Η πλατφόρμα παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ τριών διακριτών επιπέδων κυριαρχίας, ανάλογα με τις κανονιστικές τους ανάγκες: την κυριαρχία δεδομένων για πλήρη έλεγχο της πληροφορίας, τη λειτουργική κυριαρχία για ανεξάρτητο έλεγχο των κρίσιμων υποδομών, και την τεχνολογική κυριαρχία για αυτόνομη ανάπτυξη τεχνολογιών. «Το T Cloud προσφέρει ασφάλεια σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι συμβατό με τον ΓΚΠΔ, πιστοποιημένο και διαφανές. Προστατεύει ευαίσθητα δεδομένα και χτίζει εμπιστοσύνη ως βάση για την ψηφιακή αυτοδιάθεση», πρόσθεσε ο Rodrigo Diehl, επικεφαλής της Telekom Deutschland.

Παρά την πρωτοβουλία, η θεμελιώδης πρόκληση παραμένει ο ανταγωνισμός. Οι αμερικανικές εταιρείες επενδύουν συλλογικά 10 δισεκατομμύρια ευρώ ανά τρίμηνο σε ευρωπαϊκές υποδομές, λειτουργώντας πλέον πάνω από 140 κέντρα δεδομένων υπερκλίμακας στην ήπειρο. Όπως σχολίασε ο John Dinsdale, επικεφαλής αναλυτής της Synergy Research, «ενώ οι ευρωπαίοι πάροχοι cloud αναπτύσσονται, κανένας δεν πλησιάζει στο να αμφισβητήσει την ηγεμονία των μεγάλων αμερικανικών παρόχων. Αυτό το τρένο έφυγε από τον σταθμό πριν από χρόνια και καμία ευρωπαϊκή εταιρεία δεν ήταν σε αυτό».

Η Deutsche Telekom κατέχει σήμερα μερίδιο περίπου 2% στην ευρωπαϊκή αγορά, ισοβαθμώντας με τη SAP στην κορυφή των ευρωπαίων παρόχων, αλλά παραμένοντας σε μεγάλη απόσταση από τους ανταγωνιστές. Ο όμιλος ήδη προσφέρει λύσεις κυριαρχίας, όπως το ΕΚΜ για χρήστες του AWS. Παρόμοιες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται και από άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Σύμφωνα με τον Lars Neumann, επικεφαλής του T Cloud, η πλατφόρμα συνδυάζει «οικονομικά βιώσιμες λύσεις για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, συνδυάζοντας την ψηφιακή κυριαρχία με την ασφάλεια των επενδύσεων και τα βιώσιμα οφέλη».