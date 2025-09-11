Kaspersky Next XDR Optimum: λύση κυβερνοασφάλειας ειδικά σχεδιασμένη για μεσαίες επιχειρήσεις

Η Kaspersky ενισχύει τη βασική σειρά προϊόντων της, Kaspersky Next, με δύο νέες καινοτόμες λύσεις: Το Kaspersky Next XDR Optimum και το Kaspersky Next MXDR Optimum, ειδικά σχεδιασμένα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα προϊόντα προσφέρουν ισχυρή προστασία, αυτοματοποιημένες δυνατότητες απόκρισης, εύκολη εγκατάσταση και διαχειριζόμενη ασφάλεια, δίνοντας τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες απειλές και να μειώνουν τους κινδύνους, χωρίς να επιβαρύνουν τους πόρους τους.

Με τις κυβερνοαπειλές να γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες και κοστοβόρες, οι μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με εξελιγμένες επιθέσεις που εκμεταλλεύονται νόμιμα εργαλεία και χρησιμοποιούν προηγμένες τακτικές για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Την ίδια στιγμή, οι περιορισμοί στον προϋπολογισμό και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή και διαχείριση προηγμένων μέτρων προστασίας. Για να βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις να προστατευθούν αποτελεσματικά, χωρίς να υπερβούν τις οικονομικές τους δυνατότητες, η Kaspersky ανέπτυξε εύχρηστες λύσεις υψηλής αποτελεσματικότητας: Το Kaspersky Next XDR Optimum και το Kaspersky Next MXDR Optimum.

Το Kaspersky Next XDR Optimum αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στη σειρά Kaspersky Next, τη βασική σειρά προϊόντων της Kaspersky για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Η νέα αυτή λύση απευθύνεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες εταιρείες με ανεπτυγμένη υποδομή ΙΤ και μέτριου μεγέθους budget διαθέσιμα για την κυβερνοασφάλεια, τα οποία συνήθως διαχειρίζονται μεγαλύτερες ομάδες ΙΤ ή μικρές εξειδικευμένες μονάδες ασφαλείας.

Η λύση της Kaspersky προσφέρει ολοκληρωμένη και εύκολα διαχειρίσιμη προστασία, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνογνωσία παγκόσμιας κλάσης της Kaspersky. Πέρα από την ισχυρή προστασία των τερματικών σημείων (endpoints) και την αυτόματη απόκριση σε απειλές, το Kaspersky Next XDR Optimum διαθέτει οικονομικά προσιτά και φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία εντοπισμού και απόκρισης, που αναγνωρίζουν, αναλύουν και εξουδετερώνουν αποτελεσματικά εξελιγμένες απειλές. Παράλληλα, προσφέρει ευέλικτες επιλογές εφαρμογής, τόσο σε περιβάλλον cloud όσο και στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Βασικά χαρακτηριστικά της λύσης περιλαμβάνουν:

Εξαιρετική προστασία τερματικών σημείων: Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφύγουν τις διακοπές στη λειτουργία τους χάρη στην αυτόματη προστασία που προσφέρουν τα αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας εργαλεία κατά του ransomware και του malware με τεχνολογία μηχανικής μάθησης (ML), τα οποία αποτρέπουν μολύνσεις από γνωστές και άγνωστες απειλές.

Εκτεταμένες δυνατότητες εντοπισμού και απόκρισης: Οι επιχειρήσεις αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας των απειλών, τόσο εντός όσο και εκτός των τερματικών σημείων. Μπορούν να αξιοποιήσουν την αυτοματοποίηση και τις καθοδηγούμενες αποκρίσεις για να αντιμετωπίζουν άμεσα τις επιθέσεις, με την υποστήριξη προηγμένων εργαλείων διερεύνησης για τον εντοπισμό δραστηριότητας.

Επεξεργασία αρχείων μέσω Cloud: Οι επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας μπορούν να διερευνούν κακόβουλα αρχεία με ευκολία χάρη στο ενσωματωμένο Cloud Sandbox. Μπορούν να ανεβάζουν ύποπτα δείγματα, να ελέγχουν τη φήμη τους μέσα σε δευτερόλεπτα και να αξιοποιούν αυτά τα δεδομένα για τη βελτίωση μελλοντικών σαρώσεων IoC.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα ΙΤ και στο προσωπικό τους ουσιαστικές γνώσεις κυβερνοασφάλειας, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ασφάλειας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ενίσχυση συστημάτων για την αντιμετώπιση ευπαθειών: Οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το πεδίο επίθεσης με τη στοχευμένη ενίσχυση συστημάτων, βασισμένη στη συμπεριφορά των χρηστών. Εξοικονομούν επίσης χρόνο χάρη στην κεντρική διαχείριση ευπαθειών, ενημερώσεων και κρυπτογράφησης.

Έλεγχος του shadow IT: Η λύση συμβάλλει στη μείωση των ευπαθειών και στην προστασία δεδομένων και εργαζομένων μέσω της παρακολούθησης του shadow IT. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν ποιες cloud υπηρεσίες χρησιμοποιούνται, να μπλοκάρουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να εντοπίζουν ευαίσθητα δεδομένα που αποθηκεύονται σε εφαρμογές του Microsoft 365.

Το Kaspersky Next XDR Optimum δίνει επίσης τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν το Kaspersky Next EDR Optimum να αναβαθμίσουν απρόσκοπτα το επίπεδο προστασίας τους σε μια πιο εξελιγμένη λύση κατηγορίας XDR. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν τις νέες δυνατότητες χωρίς απώλεια δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα το γνώριμο περιβάλλον.

Για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν ολοκληρωμένη προστασία χωρίς το κόστος και την επιβάρυνση της ανάπτυξης εκτεταμένης εσωτερικής τεχνογνωσίας, η Kaspersky προσφέρει πλέον και το Kaspersky Next MXDR Optimum. Πρόκειται για μια ισχυρή λύση διαχειριζόμενης ασφάλειας, που παρέχει εντοπισμό και απόκριση σε απειλές 24/7 και βασίζεται στις κεντρικές δυνατότητες του Kaspersky Next XDR Optimum.

Η διαδικασία έχει ως εξής: Η εσωτερική ομάδα της εταιρείας πραγματοποιεί την αρχική ανάλυση απειλών χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία, όπως σαρώσεις IoC και το Cloud Sandbox, ενώ η ομάδα της Kaspersky παρέχει προηγμένο εντοπισμό απειλών σε δεδομένα streaming, ανάλυση ειδοποιήσεων με τεχνητή νοημοσύνη και προσφέρει άμεσες αποκρίσεις ή λεπτομερείς οδηγίες αποκατάστασης. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση διασφαλίζει τη γρήγορη επίλυση περιστατικών και ενισχύει συνολικά την ασφάλεια της εταιρείας.

«Με χαρά παρουσιάζουμε τις νέες μας λύσεις: Kaspersky Next XDR Optimum και Kaspersky Next MXDR Optimum. Βασισμένες στην αποδεδειγμένη, κορυφαία προστασία τερματικών σημείων της Kaspersky, η αποτελεσματικότητα της οποίας έχει αναγνωριστεί από πλήθος ανεξάρτητων δοκιμών, οι λύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώνονται άψογα στην υπάρχουσα υποδομή μιας εταιρείας, χωρίς την ανάγκη προσθήκης στοιχείων στα συστήματα. Απαιτούν ελάχιστο χρόνο και πόρους, ενισχύοντας όμως σημαντικά την άμυνα της εταιρείας απέναντι σε εξελιγμένες επιθέσεις. Με αυτά τα νέα προϊόντα, οι πελάτες μας μπορούν να έχουν προστασία υψηλού επιπέδου, είτε μέσω των υπηρεσιών παρακολούθησης και απόκρισης που παρέχουν οι ειδικοί της Kaspersky στο Kaspersky Next MXDR Optimum, είτε ανεξάρτητα με το Kaspersky Next XDR Optimum, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους», δηλώνει ο Ilya Markelov, Διευθυντής της σειράς προϊόντων Unified Platform στην Kaspersky.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Kaspersky Next XDR Optimum και Kaspersky Next MXDR Optimum, επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Εκτός από αυτές τις λύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις, η Kaspersky προσφέρει επίσης το Kaspersky Next XDR Expert, το πιο προηγμένο επίπεδο της σειράς προϊόντων Kaspersky Next που παρέχει ολοκληρωμένη κυβερνοασφάλεια για μεγάλες επιχειρήσεις.