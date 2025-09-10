Η άνοδος της «σκιώδους ΤΝ» αντανακλά το χάσμα στην υιοθέτηση της τεχνολογίας

Εμπόδια στην υιοθέτηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις αναδεικνύει μια νέα έρευνα της εταιρείας ABBYY, η οποία αποκαλύπτει ότι πολλές εταιρείες χρειάζονται συμπληρωματικά εργαλεία ΤΝ για να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την έκθεση, με τίτλο «Η Κατάσταση της Ευφυούς Αυτοματοποίησης: Απογοήτευση από την Παραγωγική ΤΝ και Λίστα Επιθυμιών για την ΤΝ», τα βασικότερα σημεία τριβής εντοπίζονται στην εκπαίδευση των μοντέλων, στην ενσωμάτωση των συστημάτων και στη διακυβέρνηση των δεδομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε από την Opinium, το 31 τοις εκατό των ηγετικών στελεχών θεωρεί την εκπαίδευση των μοντέλων πιο δύσκολη από ό,τι ανέμενε. Παράλληλα, το 28 τοις εκατό αναφέρει ότι τα εργαλεία παραγωγικής ΤΝ παρουσιάζουν δυσκολίες στην ενσωμάτωση, ενώ το 26 τοις εκατό επικαλείται προβλήματα διακυβέρνησης. Επιπλέον, η ακατάλληλη χρήση από το προσωπικό επισημάνθηκε από το 21 τοις εκατό των ερωτηθέντων, γεγονός που υποδηλώνει έλλειψη κατάλληλης εποπτείας σε ορισμένες υλοποιήσεις.

Για την κάλυψη αυτών των κενών, οι επιχειρήσεις στρέφονται σε άλλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Όπως διαπιστώθηκε, το 35 τοις εκατό αξιοποίησε το process intelligence, ένα αντίστοιχο ποσοστό 35 τοις εκατό χρησιμοποίησε τεχνολογίες document AI και το 25 τοις εκατό ενσωμάτωσε συστήματα παραγωγής επαυξημένης με ανάκτηση (retrieval augmented generation). Αυτές οι κινήσεις είχαν ως αποτέλεσμα το 98 τοις εκατό των συμμετεχόντων να δηλώσει ικανοποίηση από την παραγωγική ΤΝ, αναφέροντας ως λόγους τα πιο συνεπή αποτελέσματα, την καλύτερη ενσωμάτωση στις ροές εργασίας, τη βελτιωμένη ακρίβεια και την υψηλότερη εμπιστοσύνη.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα χαρακτηρίζονται από επιφυλακτικότητα. Οι περισσότερες εταιρείες αναμένουν αύξηση των προϋπολογισμών τους για την ΤΝ κατά μόλις 16 έως 20 τοις εκατό το επόμενο έτος, ενώ μόνο ένα 11 τοις εκατό σχεδιάζει να αυξήσει τις σχετικές δαπάνες κατά 50 τοις εκατό ή περισσότερο.

Όπως σχολιάζει ο Maxime Vermeir, Senior Director of AI στην ABBYY, «οι επιχειρήσεις δαπάνησαν χρήματα σε εργαλεία παραγωγικής ΤΝ που υπόσχονταν περισσότερα από όσα μπορούσαν να προσφέρουν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τα χρειάζονταν καν». Προσθέτει ότι «πριν προχωρήσουν σε εργαλεία για agentic automation, οι εταιρείες πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν τις διεργασίες τους και να δημιουργήσουν έναν χάρτη ορατότητας των ροών εργασίας τους με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, όπως η ευφυΐα διεργασιών».

Τα ευρήματα της ABBYY συνάδουν με άλλες έρευνες για την ΤΝ στον χώρο εργασίας. Μια ξεχωριστή μελέτη της Howdy σε περισσότερους από 1.000 επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης στις ΗΠΑ, έδειξε ότι από το 75 τοις εκατό των εργαζομένων αναμένεται, επίσημα ή ανεπίσημα, η χρήση ΤΝ. Ωστόσο, το 22 τοις εκατό δηλώνει ότι αισθάνεται πίεση να τη χρησιμοποιήσει με τρόπους που το κάνει να νιώθει άβολα, και το 16 τοις εκατό παραδέχεται ότι μερικές φορές προσποιείται ότι χρησιμοποιεί ΤΝ, χωρίς να το κάνει στην πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός χάσματος μεταξύ του ενθουσιασμού για την ΤΝ σε εταιρικό επίπεδο και της υποστήριξης που παρέχεται στο προσωπικό από το οποίο αναμένεται να την υιοθετήσει.

Την ίδια στιγμή, το φαινόμενο της «σκιώδους ΤΝ» (Shadow AI) αναδεικνύεται σε σημαντική ανησυχία. Από την έκθεση της ABBYY προκύπτει ότι το 20 τοις εκατό των ηγετικών στελεχών αναφέρει πως οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την παραγωγική ΤΝ για την προσωπική τους παραγωγικότητα και όχι για επίσημες εταιρικές πρωτοβουλίες. Μάλιστα, το 41 τοις εκατό παραδέχεται ότι ένας από τους λόγους υιοθέτησης της τεχνολογίας ήταν το γεγονός ότι το προσωπικό χρησιμοποιούσε ήδη τα δικά του εργαλεία. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν την ΤΝ για να μειώσουν τον φόρτο εργασίας, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα ή ακόμη και για να «φανούν πιο έξυπνοι και πιο επαγγελματίες».

Ο Ulf Persson, Διευθύνων Σύμβουλος της ABBYY, τονίζει ότι «η παραγωγική ΤΝ δημιουργεί αξιοσημείωτες ευκαιρίες για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου εργασίας». Ωστόσο, προειδοποιεί ότι «η σκιώδης ΤΝ, όταν τα άτομα χρησιμοποιούν ευρέως διαθέσιμα εργαλεία, όπως το ChatGPT, το Grok ή το Perplexity, χωρίς εποπτεία στην εργασία, εγείρει δυνητικά σοβαρές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα των δεδομένων και τη συμμόρφωση. Τα εταιρικά οφέλη ξεκλειδώνονται πλήρως μόνο όταν η υιοθέτηση είναι ασφαλής, στρατηγική και έχει ως προτεραιότητα τη διαχείριση κινδύνου».